Las salidas a bolsa de startups de más de 1.000 millones viven su primer incremento significativo desde 2021

Las claves

Las claves Generado con IA Las salidas a bolsa de startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares han registrado su mayor incremento desde 2021. SpaceX protagonizó el mayor debut bursátil de la historia, alcanzando una valoración cercana a 1,8 billones de dólares y una subida del 19% en su primera jornada. La adquisición de la plataforma de IA Cursor por 60.000 millones de dólares marcó un récord como la compra más costosa de una startup privada. Los sectores de biotecnología, energía y semiconductores lideraron el volumen de operaciones, destacando empresas como Cerebras Systems y Quantinuum.

El ecosistema de startups en Estados Unidos vivió un periodo de extraordinario crecimiento durante la pandemia, impulsado por la aceleración de la transformación digital y el fuerte incremento de la demanda de servicios tecnológicos. Ese contexto impulsó una oleada de inversiones y elevó la valoración de numerosas empresas emergentes.

Sin embargo, el mercado de capital riesgo entró en una etapa de enfriamiento. Los inversores pasaron de mantener una estrategia más agresiva entre 2015 y 2021 a adoptar una postura mucho más conservadora ante el aumento de los tipos de interés, la incertidumbre económica y el cambio en las condiciones financieras.

Desde entonces, las grandes salidas de startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares han sido menos frecuentes.

La situación, no obstante, parece haber comenzado a cambiar este año. Según un informe de la base de datos Crunchbase, el análisis correspondiente al segundo trimestre de 2026 revela que las salidas multimillonariasde startups valoradas en 1.000 millones de dólares o más alcanzaron su nivel más alto desde el pico registrado en 2021, cuando el mercado vivió uno de sus mejores momentos.

Uno de los grandes protagonistas de esta recuperación ha sido SpaceX. La esperada salida a bolsa de la compañía liderada por Elon Musk se concretó el 12 de junio de 2026, convirtiéndose en el mayor debut bursátil de la historia.

La empresa aeroespacial fijó el precio de sus acciones en 135 dólares y recaudó alrededor de 75.000 millones de dólares mediante su oferta pública inicial, alcanzando una valoración cercana a los 1,8 billones de dólares antes de comenzar a cotizar en el Nasdaq.

Durante su primera jornada bursátil, las acciones registraron una fuerte subida y cerraron la sesión con una ganancia cercana al 19%.

En su informe, Crunchbase también destaca la adquisición de la plataforma de programación impulsada por inteligencia artificial Cursor por 60.000 millonesde dólares, operación que se cerró apenas unos días después de la salida a bolsa de SpaceX. La compra estableció un nuevo récord al convertirse en la adquisición más costosa jamás realizada de una startup privada respaldada por capital de riesgo.

Por su parte, la industria biotecnológica dominó claramente el mercado en términos de volumen de operaciones. Entre las compañías más destacadas figuran Kardigan, Parabilis Medicines, Candid Therapeutics, Kailera Therapeutics y Curevo, junto con más de una docena de empresas adicionales. Aun así, la mayoría de estas operaciones, con algunas excepciones, se situaron en un rango de valoración comprendido entre los 1.000 y los 2.500 millones de dólares en el momento de su salida.

Energía y semiconductores

Al mismo tiempo, los sectores energético y de semiconductores también registraron operaciones de gran relevancia. Entre las empresas más destacadas del trimestre figuran X-energy, Fervo Energy y Cerebras Systems.

Otras salidas destacadas del trimestre incluyen a Cerebras Systems, cuya oferta pública realizada en mayo recaudó al menos 56.000 millones de dólares, lo que la consolida como una de las operaciones más relevantes del periodo.

También sobresale Quantinuum, la empresa especializada en computación cuántica, que debutó en el Nasdaq tras recaudar 1.700 millones de dólares.

El análisis de Crunchbase concluye que, aunque el número total de grandes salidas del ecosistema tecnológico todavía se mantiene por debajo del extraordinario auge registrado en 2021, la principal tendencia observada durante este trimestre no es tanto la cantidad de operaciones como su tamaño.

De mantenerse esta dinámica, el mercado podría registrar nuevos récords en los próximos meses, especialmente si compañías de IA como Anthropic y OpenAI culminan sus procesos confidenciales de salida a bolsa que, según diversas informaciones, ya habrían iniciado.