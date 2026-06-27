La misión valenciana abre líneas de colaboración con el ecosistema tecnológico de Silicon Valley y las 'big tech'

La delegación valenciana en Silicon Valley, liderada por la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones y vicepresidenta de Valencia Innovation Capital, Paula Llobet,

Las claves

Las claves Generado con IA La delegación valenciana se reunió en Silicon Valley con OpenAI, NVIDIA, Google, PayPal y la Universidad de Stanford para explorar colaboraciones en inteligencia artificial y modernización pública. Valencia presentó su modelo de innovación pública y el sandbox urbano, permitiendo que empresas prueben nuevas tecnologías en la ciudad antes de su despliegue comercial. Se establecieron acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de Los Ángeles y San José para compartir proyectos y buenas prácticas en digitalización y uso de IA en servicios públicos. El ecosistema tecnológico valenciano cuenta con 1.689 startups activas, más de 20.000 empleos tecnológicos y una inversión de 229 millones de euros en 2025, consolidándose como tercer polo de innovación en España.

No es habitual que una administración local europea consiga encadenar en apenas unos días reuniones de trabajo con OpenAI, NVIDIA, Google, la Universidad de Stanford y los gobiernos municipales de Los Ángeles y San José, dos de las administraciones estadounidenses más avanzadas en el uso de inteligencia artificial. Ese es el balance con el que regresa la ciudad de Valencia de su misión institucional a Silicon Valley, un viaje concebido para acelerar el desarrollo de su estrategia de IA y tejer alianzas con algunos de los principales actores que están definiendo la evolución de esta tecnología.

La delegación, encabezada por la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones y vicepresidenta de Valencia Innovation Capital, Paula Llobet, viajó acompañada por representantes de la Cámara de Comercio de Valencia y Startup Valencia con una agenda centrada en tres objetivos: conocer de primera mano cómo están incorporando la inteligencia artificial las organizaciones líderes del sector, establecer canales de colaboración estables y presentar el modelo valenciano de innovación pública como una plataforma donde desarrollar y probar nuevas soluciones.

"Hemos ido a Silicon Valley a aprender de los mejores y a poner a la ciudad donde le corresponde: en la mesa donde se decide el futuro de la tecnología", resume Llobet, que asegura que el viaje deja abiertas distintas líneas de colaboración para desarrollar la estrategia municipal de inteligencia artificial junto a algunos de los socios tecnológicos más relevantes del mundo.

En ese sentido, la delegación valenciana mantuvo encuentros de trabajo con OpenAI, NVIDIA y Google para explorar posibles colaboraciones en ámbitos como la modernización de la administración pública, la implantación de herramientas de inteligencia artificial en los servicios municipales y la capacitación digital de ciudadanos, empresas y pequeñas y medianas compañías. La agenda también incluyó una reunión con PayPal para abordar proyectos vinculados a innovación abierta y transformación tecnológica.

Más allá del componente institucional, el objetivo era establecer una interlocución directa con empresas que hoy marcan el ritmo del desarrollo de la inteligencia artificial y conocer de primera mano las tendencias tecnológicas que previsiblemente acabarán llegando a las administraciones públicas en los próximos años.

"Nuestro objetivo es que todo este conocimiento llegue al tejido productivo valenciano, para que nuestras pymes, comercios y profesionales puedan acceder a las herramientas más avanzadas y competir en igualdad de condiciones", señala Llobet.

El sandbox urbano valenciano despierta interés en Silicon Valley

Si las reuniones con las grandes tecnológicas permitieron conocer cómo evolucionan las herramientas de IA, Valencia también aprovechó el viaje para presentar su propia estrategia de innovación. Un terreno en el que uno de los proyectos que más interés despertó fue el sandbox urbano impulsado por el Ayuntamiento, un entorno que permite a empresas probar tecnologías directamente en la ciudad antes de su despliegue comercial.

El modelo fue presentado tanto ante compañías tecnológicas como ante responsables de otras administraciones públicas y, según la delegación valenciana, abrió la puerta a futuras colaboraciones para utilizar la ciudad como banco de pruebas de nuevas soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la gestión urbana y los servicios públicos.

"El interés que ha generado nuestro sandbox urbano confirma que nuestra hoja de ruta es la correcta. Valencia es pionera al abrir sus infraestructuras para que las empresas prueben tecnología real", afirma la concejala.

La delegación valenciana en Silicon Valley, liderada por la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones y vicepresidenta de Valencia Innovation Capital, Paula Llobet,

Y de ciudades va la cosa. La agenda institucional también incluyó reuniones con los ayuntamientos de Los Ángeles y San José, dos ciudades que llevan varios años incorporando inteligencia artificial a distintos ámbitos de la gestión pública. Especialmente relevante fue el encuentro con San José, considerada la capital institucional de Silicon Valley y promotora de la GovAI Coalition, la mayor alianza internacional de administraciones públicas centrada en el desarrollo responsable de la inteligencia artificial.

Durante ambos encuentros se intercambiaron experiencias sobre digitalización, gobernanza tecnológica y uso de IA en los servicios públicos, además de acordar mantener una colaboración estable para compartir proyectos y buenas prácticas.

Reunión en Stanford

La misión reservó también un espacio para el ámbito académico. La reunión mantenida con la Universidad de Stanford permitió abordar posibles colaboraciones en formación, investigación aplicada, captación de talento y transferencia de conocimiento hacia el sector público, uno de los pilares sobre los que Valencia quiere construir su estrategia de inteligencia artificial.

El viaje concluyó con un encuentro organizado en Plug and Play junto a emprendedores, directivos y profesionales valencianos establecidos en California, con el objetivo de reforzar la relación con una comunidad que puede actuar como puente entre el ecosistema tecnológico valenciano y Silicon Valley.