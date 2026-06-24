Humand o cómo se construye el estándar de la comunicación digital de los trabajadores que operan fuera de la oficina

Las claves

Las claves Generado con IA Humand, la startup argentina, desarrolla una plataforma digital para mejorar la comunicación de los trabajadores operativos fuera de oficina, un segmento históricamente desatendido. La solución de Humand permite digitalizar procesos y centralizar noticias, beneficios y capacitación en una sola herramienta accesible desde móviles, facilitando el acceso a empleados sin escritorio. Tras consolidarse en Latinoamérica, Humand apuesta por España como puerta de entrada al mercado europeo, apoyada en una ronda de financiación de 56 millones de euros. La empresa está invirtiendo en inteligencia artificial para convertir su plataforma en el estándar global para la fuerza laboral operativa, similar al papel de Microsoft en oficinas.

La transformación digital de la economía alumbra en ocasiones propuestas disruptoras que están llamadas a cambiar cómo se hacen las cosas hasta ese momento. La comunicación entre los trabajadores de las empresas que no están en oficina y desarrollan su actividad sin una pantalla de ordenador delante es una de ellas.

Nicolas Benenzon (CEO) y Gerónimo Maspero (CTO) eran todavía unos estudiantes de Ingeniería Informática cuando comenzaron a dar forma a una idea brillante que hoy lleva visos de convertirse en el estándar global de la comunicación digital de este tipo de empleados, un nicho de mercado enorme donde la startup argentina Humand es un referente.

DISRUPTORES - ESPAÑOL conversa con Gerónimo Maspero, cofundador y CTO, cofundador y de Humand, en un momento de punto de inflexión para este proyecto nacido en Argentina en 2020.

En la actualidad, la startup está en plena expansión con España como pieza clave del proceso y punto desde el que abordar el crecimiento por toda Europa. Una ronda de 56 millones de euros anunciada el pasado febrero le da la gasolina para abordar este mayúsculo reto.

La génesis de Humand hay que buscarla en la vocación precoz de sus cofundadores por el emprendimiento y, en particular, en su destreza con la tecnología en el sector de los videojuegos, una singularidad que forma parte de las señas de identidad de los cofundadores de la startup.

Antes de embarcarse en Humand con poco más de 20 años, Gero tuvo una prolífica experiencia en el mundo del emprendimiento con sólo 15 años.

Tras mudarse solo a Estados Unidos para continuar sus estudios -en un colegio de Pensilvania-, lideró un estudio de videojuegos con quince personas a su cargo, que le brindó una base sólida en el desarrollo de software y aplicaciones desde una edad muy temprana.

Los cofundadores de la argentina Humand.

Por su parte, Nico también manifestó desde muy pequeño una predilección y sorprendente habilidad con los videojuegos. De hecho, comenzó a programar con tan sólo ocho años lo que fructificó con el desarrollo de videojuegos difícilmente atribuibles a un niño de su edad.

Con estos antecedentes, no es de extrañar el desenlace de los acontecimientos en la universidad que dio lugar al nacimiento de Humand. Ambos se conocieron mientras estudiaban en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). La competición "JP Morgan Code for Good" sería el pistoletazo de salida de toda su historia.

La llamada de ArcelorMittal: el inicio de todo

"Estábamos estudiando todavía en la universidad, Ingeniería en Informática y, después de ganar una competición en programación que tuvo repercusión en prensa, un director de Recursos Humanos nos llamó por teléfono y nos invitó a participar en una licitación de su empresa porque pensaba que nuestra solución podía resolver un problema que no lograban atajar".

La compañía era ArcelorMittal y la necesidad que no lograban abordar de forma satisfactoria tenía que ver con la comunicación con los trabajadores. En concreto, el responsable del principal grupo productor siderúrgico y minero a escala mundial les expuso sus dificultades para comunicarse e interactuar digitalmente con las personas que trabajan en plantas, fábricas, tiendas o fuera de una oficina.

"La empresa buscaba una forma digital de comunicarse con los 5.000 empleados operativos que no utilizaban computadoras en sus plantas", indica Gero. "Nos llamó un viernes y teníamos que tener esa solución lista para la semana siguiente", relata en nuestra entrevista

Aquello supuso una inyección de motivación para que la creatividad de los dos jóvenes emprendedores argentinos eclosionara. Sin pensárselo dos veces, los dos veinteañeros se encerraron el fin de semana en casa desarrollando un prototipo para poder participar en el proceso de licitación.

"La presentación se extendió una hora, cuando en 15 minutos muchos ya habían terminado, así que pensamos que les habíamos causado buena impresión" Gerónimo Maspero, CTO y cofundador de Humand

Gero y Nico compitieron contra gigantes tecnológicos como Google, SAP y Oracle. A pesar de no tener una empresa constituida en ese momento, presentaron una propuesta sólida respaldada por su experiencia previa en aplicaciones y videojuegos.

"Recuerdo que nos dejaron para el final. Había 50 personas presentando ese día. Llegamos como a las 9 de la mañana y fuimos los últimos. La presentación se extendió durante una hora, cuando en 15 minutos muchos ya habían terminado, así que pensamos que les habíamos causado buena impresión, porque hicieron muchas preguntas y estuvimos más que nadie exponiendo nuestra propuesta".

Y tanto que gustó. Firmar el contrato con ArcelorMittal y lanzar la empresa fueron los siguientes pasos que el destino había reservado para Gero y Nico.

Pero el lanzamiento coincidió con la pandemia del coronavirus, un tiempo que, lejos de invitarles a tirar la toalla, fue aprovechado por los dos impulsores de la plataforma para mejorar el proyecto y trabajar la parte comercial.

Julio de 2021: lanzamiento oficial del producto

"Así que nuestro producto lo lanzamos formalmente en julio de 2021, hace exactamente ahora cinco años", puntualiza Gero.

Pero ¿cuál es su valor añadido de Humand? Reside principalmente en su capacidad para digitalizar la comunicación con la fuerza laboral operativa -trabajadores "sin escritorio"-, un segmento que representa "el 80% de los trabajadores mundiales y que históricamente ha sido desatendido por el software empresarial tradicional".

Según explica Gero en nuestra entrevista, su solución facilita que empresas con empleados dispersos en plantas, tiendas o en el campo -como cajeros o personal de manufactura- se comuniquen de forma directa a través del teléfono móvil, sustituyendo métodos tradicionales e ineficientes como carteles físicos, televisiones o el "cascadeo" de información a través de gerentes.

Su segunda característica hace referencia a la experiencia de usuario simplificada. "A diferencia de grandes sistemas como SAP u Oracle, que no suelen ser amigables, Humand está diseñado para ser fácil de entender y rápido de usar. Esto es crucial para trabajadores que pueden tener teléfonos antiguos o poca experiencia tecnológica", puntualiza el cofundador.

"Llevamos tecnología de vanguardia a un público que no contaba con ningún tipo de software específico para su labor y aspiramos a ser el estándar para la fuerza laboral operativa, como Microsoft lo es para los trabajadores de oficina" Gerónimo Maspero, CTO y cofundador de Humand

Además, Humand permite la centralización de procesos en una sola herramienta. "No solo sirve para la comunicación interna, sino que integra funciones de noticias, beneficios, capacitación y reconocimiento, permitiendo que el trabajador tenga todo 'en su bolsillo'"

La empresa está invirtiendo en IA para convertir su plataforma en un "sistema operativo" moderno, "llevando tecnología de vanguardia a un público que anteriormente no contaba con ningún tipo de software específico para su labor".

Estas características permiten a Humand estar en disposición de luchar por posicionarse a escala global como "el estándar para la fuerza laboral operativa, de la misma manera que Microsoft lo es para los trabajadores de oficina".

La expansión internacional de Humand ha seguido un ritmo acelerado desde su fundación, consolidándose primero en América Latina. En la actualidad, España acapara un papel estratégico para su crecimiento por Europa.

España, puerta a Europa para Humand

En concreto, tras aquel éxito inicial en Argentina en 2020 con ArcelorMittal, la empresa dio el salto a México en julio de 2021, donde "logramos firmar 30 contratos en solo seis meses", matiza el CTO .

Poco después, en 2022, entraron en la aceleradora Y Combinator en Silicon Valley, lo que marcó su primera ronda de inversión y el inicio de su proyección global. Actualmente, Humand cuenta con un equipo local en España y clientes de gran envergadura, como Supermercados Día, entre otros.

Según explica Gerónimo Maspero, en la apuesta por España ha sido clave "la comodidad con el idioma y las similitudes culturales con Argentina y México que facilitaron una validación rápida del producto".

De esta forma, Humand ha encontrado en España "un ecosistema perfecto debido a la abundancia de sectores con equipos distribuidos y alta rotación, como el retail, la logística y la hostelería".

Traspasado el ecuador de este 2026, Humand está enfocada en invertir los fondos de su última ronda -56 millones de euros- en inteligencia artificial para materializar ese sueño de los dos jóvenes emprendedores argentinos: convertir su plataforma en el estándar de software para trabajadores operativos en España y el resto de Europa. El reto está ahora un poquito más cerca.