España desembarca en Silicon Valley con una oficina del ICEX para atraer inversión y conectar con el talento más exitoso

Las claves

Las claves Generado con IA España inaugura una oficina de ICEX en San Francisco para atraer inversión y conectar con el talento en Silicon Valley. La delegación española, encabezada por el ministro Carlos Cuerpo, mantuvo encuentros con fondos de inversión y empresas líderes como Google, Nvidia y Scale AI. El viaje incluyó reuniones con la diáspora tecnológica española y eventos para fortalecer la colaboración entre los ecosistemas de innovación de ambos países. Estados Unidos es el principal inversor extranjero en España, con inversiones crecientes en sectores como inteligencia artificial, energías renovables y logística.

Posicionar España como polo europeo de innovación frente a los gigantes tecnológicos de San Francisco, además de conectar con los emprendedores y profesionales que llevan tiempo brillando en Silicon Valley: esa fue la misión de la delegación que se desplazó al norte de California con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, tras pasar por México.

El equipo lo complementan Multiverse Computing, Mundi Ventures, FOSSA Systems y Clikalia, además de miembros del equipo de ICEX, con Elisa Carbonell, CEO, así como Teresa de Plaza Giles y José María Blasco.

El viaje, organizado por ICEX y la Secretaría de Estado de Comercio, contó con tres fases: un roadshow de emprendimiento, un encuentro con inversores estadounidenses y una reunión con la diáspora tecnológica española asentada en la costa oeste, con un objetivo muy claro: impulsar la valoración del ecosistema tecnológico español, que se estima en 131.000 millones de euros.

Su intención es convertir la presencia institucional en un escaparate. "Queremos reforzar la presencia de España en Estados Unidos y ayudar a nuestras empresas a lidiar con el contexto complejo a nivel comercial y de inversión", subrayó el ministro.

Entre los encuentros de la delegación destacan visitas a Andreessen Horowitz (a16z), Mayfield Fund, Pear VC, de la catalana Mar Hershenson, Base10, fundado por Adeyemi Ajao, Forgepoint Capital, Cathay Innovation, Khosla Ventures, 500 Global, B Capital, Plug and Play y M12, el fondo de venture capital de Microsoft.

La agenda institucional de Cuerpo incluyó un encuentro con el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, descendiente de la familia que fundó Levi’s, una visita a la sede de Scale AI, referente en datos y soluciones de inteligencia artificial para gobiernos y empresas, y una reunión con Kent Walker, presidente de Asuntos Globales y director legal de Google y Alphabet.

También sacó tiempo para conectar con Nvidia, fabricante de chips y la mayor empresa del mundo en capitalización bursátil, así como con la española Denodo, especializada en gestión de datos.

Españoles con raíces

Durante la tarde del jueves, en el corazón de SOMA, el barrio de las startups, Elisa Carbonell, consejera delegada de ICEX, presentó y moderó el encuentro "Construyendo puentes con Silicon Valley en la era de la IA", en el que se dieron cita seis españoles con trayectorias brillantes.

Pilar Manchón (Google), Carolina García Rizo (Immuneering), Javier Palafox (HappyRobot.ai), Andrea Stephany (OncoSwab), Albert Orriols Puig (HP) y Carlos González de Villaumbrosia (Product School) compartieron su experiencia y sugirieron fórmulas para estrechar la conexión entre ambos ecosistemas.

El Ministro Carlos Cuerpo durante su encuentro en Silicon Valley. RJC San Francisco

Estados Unidos es ya el principal inversor extranjero en España, con más de 126.000 millones de euros, más de 4.600 empresas implantadas y cerca de 340.000 empleos directos. En 2025, la inversión estadounidense en España creció más del 50% respecto al año anterior.

La inversión estadounidense se concentra en infraestructuras digitales y centros de datos, inteligencia artificial y cloud computing, energías renovables, logística y real estate industrial.

Durante el viaje, el Gobierno ha anunciado la apertura de una nueva Oficina Económica y Comercial de España en San Francisco, que se suma a la red de ocho oficinas que el ICEX mantiene en el país norteamericano. La nueva sede reforzará el apoyo a las empresas españolas, especialmente a emprendedores tecnológicos y firmas emergentes que operan o quieren establecerse en la costa oeste. También está previsto el estreno de las sedes de Boston y Houston.

El Gobierno no ha detallado el importe concreto de los acuerdos de inversión cerrados durante el viaje, ni un calendario de nuevos compromisos derivados de los encuentros.