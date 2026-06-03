California emite una orden ejecutiva para preparar a trabajadores frente a la inteligencia artificial

Las claves

Las claves Generado con IA El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva para reforzar la protección laboral frente al avance de la inteligencia artificial. La medida contempla el estudio de un ingreso básico universal y el desarrollo de políticas públicas para anticipar los cambios laborales provocados por la IA. La orden busca garantizar que los trabajadores compartan los beneficios generados por el aumento de productividad impulsado por la inteligencia artificial. Se prevén revisiones en los paquetes de compensación y la creación de un cuerpo de voluntarios para apoyar a quienes enfrenten desempleo debido a la automatización.

Al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, le quedan pocos meses en el poder. En noviembre de 2026 se celebrarán elecciones estatales y, al término de sus dos mandatos, será reemplazado por un nuevo líder en la gobernación.

Newsom se perfila como uno de los favoritos en la carrera a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2028 y, en los últimos meses, ha adoptado un discurso más favorable a los trabajadores y más confrontacional con las grandes corporaciones tecnológicas, antes de dejar su cargo en enero del próximo año.

Una de sus últimas medidas más llamativas en este tramo final de su mandato ha sido la firma de una orden ejecutiva que busca reforzar el control estatal sobre la inteligencia artificial y aumentar la supervisión del poder de las grandes firmas tecnológicas de Silicon Valley.

En los últimos meses, el sector tecnológico en Estados Unidos ha registrado miles de despidos. Empresas como Meta, Amazon, Google, Intel, IBM y Salesforce han reducido sus plantillas en distintas rondas de recortes, en muchos casos argumentando una “mayor adopción de la IA”.

Ante los despidos masivos, crece el temor de que la inteligencia artificial continúe reemplazando puestos de trabajo a gran escala, lo que podría derivar en una crisis laboral en la que los trabajadores queden desprotegidos frente a la aceleración de la automatización impulsada por las propias empresas tecnológicas.

La orden ejecutiva firmada por Gavin Newsom el pasado 21 de mayo tiene como objetivo fortalecer las protecciones para los trabajadores y plantea, entre otras ideas, el estudio de mecanismos de apoyo económico, incluida la discusión sobre un posible ingreso básico universal, es decir, un sistema mediante el cual los ciudadanos reciban un pago mensual garantizado por el Estado.

La orden firmada por Newsom instruye a agencias estatales, expertos laborales, economistas, universidades y líderes de la industria a desarrollar nuevas políticas públicas, recopilar datos e identificar señales tempranas de disrupción en el mercado laboral, con el objetivo de anticiparse a los cambios estructurales que puedan ser provocados por la IA.

"Reimaginar" todo el sistema

Además, se introduce un enfoque adicional que busca garantizar que los trabajadores puedan compartir parte de los beneficios generados por el aumento de productividad impulsado por la IA, evitando que dichos beneficios se concentren exclusivamente en las grandes corporaciones sin una redistribución hacia los empleados.

“California nunca se ha quedado de brazos cruzados ante lo que nos pueda deparar el futuro y no lo vamos a hacer ahora”, dijo Newsom al anunciar la orden. “Hemos liderado el avance de la innovación, la seguridad y la transparencia. Pero debemos pensar en grande. Este momento exige que reimaginemos todo el sistema: cómo trabajamos, cómo gobernamos, cómo preparamos a las personas para el futuro y ese trabajo comienza aquí mismo: en el Estado Dorado”.

“California nunca se ha quedado de brazos cruzados ante lo que nos pueda deparar el futuro y no lo vamos a hacer ahora” Gavin Newsom, gobernador de California

Dentro de la orden se incluyen además otras medidas de carácter progresista, como la revisión de los paquetes de compensación para trabajadores que pierdan sus empleos debido a la automatización derivada de la IA.

Asimismo, se contempla la creación de un cuerpo de voluntarios, coordinado a través de iniciativas estatales, para ofrecer apoyo a quienes enfrenten periodos prolongados de desempleo.

Este enfoque más progresista de Newsom se enmarca también en su interés por posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2028. La expansión de la IA en Estados Unidos no solo ha generado críticas bipartidistas por la pérdida de empleos, sino también preocupación por la proliferación de centros de datos en comunidades rurales, que enfrentan impactos ambientales y presiones sobre recursos como el agua y la energía.

En este contexto, la adopción de políticas más favorables a los trabajadores podría reforzar su perfil político en su camino hacia la Casa Blanca.