Miami escala en el ranking global de startups mientras España y Latinoamérica afianzan sus posiciones

Las claves

Las claves Generado con IA Miami sube al puesto 22 en el ranking global de startups, destacando su crecimiento y la captación de capital riesgo, especialmente en sectores como HealthTech y fintech. São Paulo lidera en Latinoamérica como la única ciudad de la región en el top 40 global, mientras Medellín entra por primera vez en el top 130. España encabeza el sur de Europa con 37 ciudades clasificadas en el índice, aunque aún no logra colocar ninguna en el top 30 mundial. Startups destacadas como Pipe, Glovo, Wallapop y Fever han atraído inversiones millonarias, respaldadas en su mayoría por fondos internacionales.

La franja que une Miami y Fort Lauderdale se ha convertido en una de las regiones emergentes del emprendimiento global. En el último informe Global Startup Ecosystem Index 2026, elaborado por la plataforma de investigación StartupBlink, Miami aparece en el puesto 22. Un salto importante desde la posición 28 en 2025.

El estudio, que analiza 1.556 ciudades y 100 países, teniendo en cuenta más de 40 parámetros, desde el número de startups y la financiación captada hasta la presencia de unicornios y el volumen de salidas a bolsa, refleja también la consolidación de Estados Unidos como potencia en el sector. El país mantiene el liderazgo global con un crecimiento del 23,6%. El top 7 lo completan: Reino Unido, Israel, Singapur, Canadá, Suecia y Alemania.

En el podio de ciudades, San Francisco sigue al frente: su puntuación es 2,7 veces superior a la de Nueva York, que ocupa la segunda plaza impulsada por su fuerza en inteligencia artificial y banca. Dentro de Florida destacan Tampa, en el puesto 82, y Orlando, en el 91.

El informe destaca la "amplitud industrial" de Miami. La región se sitúa en el puesto 15 mundial en energía y medio ambiente, y en el 16 en hardware e internet de las cosas. Los datos de capital riesgo respaldan la tendencia: las startups del sur de Florida captaron 4.130 millones de dólares en 2025 y 1.150 millones solo en el primer trimestre de 2026, lideradas por operaciones en HealthTech, según PitchBook.

Las startups con inversiones más abultadas son Pipe, una plataforma de trading, con 315 millones de dólares; Reef, parking inteligentes, con 60 millones; y CareCloud Health, con casi 100 millones de inversión para gestión de informes médicos en la nube. En fintech, destaca Milo, con la promesa de reinventar las hipotecas.

Llama la atención el polémico Adam Neumann, el fundador de WeWork, con Flow, con alquiler residencial y multitud de servicios para jóvenes urbanos, más cerca del estilo de vida, que de la inmobiliaria tradicional.

São Paulo como abanderada y Medellín en ascenso

Latinoamérica activó su ecosistema startup hace más de 10 años. La región ya cuenta con 60 ciudades representadas en el top 1000 y 11 países clasificados en el ranking global. São Paulo, en Brasil, en el puesto 26, sigue siendo la única ciudad latinoamericana en el top 40. Ciudad de México, Bogotá, Santiago-Valparaíso y Buenos Aires completan el top 5. Un dato llamativo es el ascenso de Medellín, que por primera vez entra en el top 130.

Los unicornios de la región ya son conocidos: Nubank, Rappi, Kavak, iFood y QuintoAndar lideran. En las rondas más recientes, Ualá, ARQ y Humand han concentrado parte de los 4.100 millones de dólares que las startups latinoamericanas han levantado en 2025.

En 2026 se mantiene el ritmo con varias inversiones destacadas, como las de Kavak, la plataforma mexicana de coches de segunda mano, y Ualá, la fintech argentina.

En el caso de Latam, los grandes fondos de Silicon Valley mantienen su apuesta, como Andreessen Horowitz, Accel Partners, Founders Fund, Sequoia Capital y Y Combinator.

España, a la expectativa del top 30

España lidera el sur de Europa con 37 ciudades clasificadas en el índice. 35 de las mismas están dentro de las 1.000 primeras. Por delante de Italia, que cuenta con 33. Pese a este despliegue territorial, ningún ecosistema español ha logrado colarse en el top 30.

En el panorama de startups españolas destacan algunos nombres bien conocidos. Glovo, ahora en manos de Delivery Hero, se mantiene como referente del quick commerce; Wallapop, la plataforma de segunda mano, ha reforzado su posición con rondas millonarias recientes; y Fever, la startup de ocio y eventos, levantó 100 millones de dólares en una de las operaciones más destacadas del último año.

Factorial, Job&Talent, Typeform y Flywire también atraen la mirada de fondos internacionales: se estima que entre el 70% y el 80% de la financiación que reciben las startups españolas proviene de inversores extranjeros, según datos de Invest in Spain. Los fondos locales más activos son Inveready y K Fund.