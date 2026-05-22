De Alicante a Silicon Valley: los hermanos Jin Li entran en la aceleradora Y Combinator para llevar la IA a la auditoría

Las claves

Las claves Generado con IA Los hermanos Felipe y David Jin Li, originarios de Alicante, crearon Denki, una startup que aplica inteligencia artificial a la auditoría financiera. Denki fue seleccionada por la prestigiosa aceleradora Y Combinator, logrando una ronda semilla de 4,1 millones de dólares con inversores relevantes del sector. La tecnología de Denki automatiza el 99% de los flujos de auditoría, permitiendo invertir el tiempo de los equipos en tareas de mayor valor añadido. El sector de la auditoría está viviendo una transformación, con grandes firmas como PwC reduciendo contratación de perfiles júnior y aumentando la automatización del trabajo rutinario.

Los hermanos Felipe (CEO) y David Jin Li (CTO), nacidos y criados en Alicante, hijos de inmigrantes chinos, quieren acelerar la auditoría financiera con inteligencia artificial. En el otoño de 2025 arrancaron con una idea muy clara: cambiar una maraña de hojas de Excel por sistemas potenciados por inteligencia artificial. Para ello crearon Denki, su startup. Seis meses después consiguieron algo al alcance de muy pocos. La tasa de acceso a Y Combinator (YC), la aceleradora más exitosa, es inferior a la de Stanford o Harvard. Con un matiz muy claro, invierten medio millón de dólares en cada compañía a cambio de un 7% de la compañía, dan formación y abren las puertas de Silicon Valley a los elegidos.

Después de su paso por el programa de tres meses de duración, cerraron una ronda semilla de 4,1 millones de dólares que incluye a exsocios de KPMG y ejecutivos de auditoría de empresas cotizadas en Wall Street. Su partner en YC es Tom Blomfield, fundador de Monzo, el banco digital británico valorado en 5.900 millones de dólares.



Nacidos en España, criados en Alicante, ambos hermanos emigraron al Reino Unido para estudiar. Felipe se doctoró en Inteligencia Artificial Explicable en el University College de Londres tras pasar por McKinsey. David cursó Informática en el Imperial College y desarrolló pipelines de datos financieros en MacroHive para hedge funds de primer nivel. Juntos han ganado hackathons en Londres (Ada Ventures AI Hack) y en San Francisco (Lightspeed Game Changers Hack). Los Jin Li representan la diversidad cultural, la movilidad académica y la ambición de jóvenes que reinventan sectores conservadores todavía inmunes a la inteligencia artificial. La auditoría mueve 290.000 millones de dólares al año solo en compliance.

"Los mejores equipos de auditoría no tienen un problema de talento, sino de cómo multiplicar su impacto. Dedican el 80% de su tiempo a recopilar evidencia y cotejar documentos, lo que deja solo un 20% para el trabajo que realmente requiere experiencia: interpretar excepciones, evaluar riesgos, asesorar a la dirección".

"En Denki creemos que esa proporción debería invertirse", dice Felipe desde su oficina en San Francisco, donde la compañía ya cuenta con tres empleados.

David y Felipe Lin Ji durante el Demo Day de YC Denki

David, con un perfil más técnico, detalla cómo funciona: "Extraer archivos de SAP y comprobar que las marcas de tiempo coinciden es un problema informático. El trabajo manual existe porque nadie ha construido la infraestructura para automatizarlo". Denki automatiza el 99% de los flujos de auditoría: planificación, pruebas y recolección de evidencia, sustituyendo el muestreo estadístico.

Para los hermanos, el salto a Y Combinator supuso una catapulta. "YC cambió lo que creía que podía hacer en esta etapa tan temprana. No solo aceleró las cosas: nos puso en un camino completamente distinto", reconoce David. Felipe hace un guiño a su infancia: "Lo que habría tardado meses sucedió en semanas. Sientes que todo el mundo te apoya: los partners, tus compañeros de batch, toda la comunidad. Esa misma sensación que tenía cuando crecía en Alicante, donde la gente jugaba al fútbol".

Momento propicio

PricewaterhouseCoopers (PwC) anunció recientemente a su plantilla que prevé reducir la contratación de perfiles júnior en un tercio hasta 2028, a medida que el trabajo rutinario migra hacia la inteligencia artificial y los centros offshore. Mientras tanto, el regulador de auditoría estadounidense (PCAOB) impuso un récord de 35,7 millones de dólares en sanciones en 2024. Para las empresas tradicionales del sector, la presión por la eficiencia, con un volumen de trabajo manual y documentación difícil de sostener.

David considera que esto es solo el principio de un cambio mayor. Lo fundamenta con cifras: "Hasta un 70% del trabajo de auditoría puede considerarse repetitivo y manual. Es perfectamente posible que los honorarios bajen significativamente en los próximos tres a cinco años. Pero el sector es profundamente conservador aún".