El 'cripto' desafía a Wall Street y se despliega en Latinoamérica durante Consensus en Miami

Las claves

Las claves Generado con IA Consensus 2026 en Miami reunió a más de 20.000 ejecutivos, reguladores y desarrolladores del sector cripto de más de 100 países, consolidando su legitimidad ante la banca tradicional. Eric Trump criticó la incorporación tardía de grandes bancos al mercado cripto, mientras que JPMorgan y otras instituciones integran bitcoin en productos financieros tradicionales. El evento destacó el papel clave de las criptomonedas y stablecoins en Latinoamérica, con empresas como Tether y Ripple presentando estrategias para pagos transfronterizos y remesas. La regulación y el modelo de Bermuda fueron temas centrales, mientras inversores advierten sobre la falta de reglas claras en la tokenización de activos en Wall Street.

El Miami Beach Convention Center ha sido, durante tres días, el epicentro de una transformación que hasta hace poco parecía impensable. Consensus 2026, la conferencia organizada por CoinDesk, ha reunido a más de 20.000 ejecutivos, reguladores y desarrolladores de más de 100 países. El primer logro de este encuentro ha sido que el propio sector se tome en serio. Con sus memes, su idolatría y su opacidad en muchos aspectos, ha conseguido atraer a grandes bancos, inversores, reguladores e instituciones, otorgándole una capa de legitimidad más estable.

Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos y cofundador de American Bitcoin (ABTC), ha sido uno de los protagonistas más incómodos en el escenario principal. Durante su panel, Trump criticó a las instituciones que se suman al carro a última hora.

"JPMorgan, que hace 18 meses menospreciaba el bitcoin, calificándolo como un activo de broma, ahora permite a las personas obtener hipotecas sobre la vivienda utilizando sus tenencias de bitcoin", afirmó.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, fue durante años uno de los más reticentes a la adopción de criptomonedas. Que su banco, junto a Merrill Lynch de Bank of America y Charles Schwab, ahora no solo acepte, sino que integre el bitcoin en productos tradicionales, representa, según Trump, una rendición institucional.

"Las instituciones financieras se dan cuenta de que han perdido y que ya no pueden resistirse. En lugar de luchar contra la corriente, están nadando con ella por primera vez”, subrayó. Solo un día después se supo que su compañía, American Bitcoin, reporta unas pérdidas de 82 millones de dólares.

Miami y su impacto en Latinoamérica

Más allá de la retórica política, lo que ocurre en Miami tiene implicaciones directas para Latinoamérica, una región donde las stablecoins y los activos digitales han servido durante años como refugio ante la devaluación de monedas locales. Así como la infraestructura de blockchain tiene un papel clave en transferencias y remesas.

Bo Hines, CEO de Tether USA, compañía emisora de la stablecoin USDT, el dólar digital más utilizado en la economía informal latinoamericana y, Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, presentaron la estrategia de su empresa más allá de XRP, consolidando su apuesta por los corredores de pagos transfronterizos. La velocidad y fiabilidad del cambio se han convertido en clave para su adopción.

La infraestructura de pagos ha sido precisamente uno de los ejes técnicos del evento. GoMining, una de las diez principales empresas mineras de bitcoin del mundo, ha presentado GoBTC, un protocolo que promete liquidaciones en cadena en 12 horas y una comisión para comerciantes del 0,2%.

Regulación para acelerar

Desde el punto de vista regulatorio, uno de los modelos más citados ha sido el de Bermuda. El primer ministro David Burt ha anunciado la ampliación de su "economía en cadena", distribuyendo stablecoins USDC entre residentes e incorporando comerciantes locales a una red de pagos digitales.

"Si usted es un proveedor y acepta activos digitales, pero no tiene una forma de utilizar y gastar esos activos digitales dentro de su economía, eso representa un problema", ha señalado Burt. El enfoque colaborativo de la isla ha sido elogiado por Paul Grewal, de Coinbase, como una alternativa a la confrontación regulatoria que han vivido Estados Unidos y los mercados emergentes que miran hacia el norte en busca de referentes.

La convergencia entre cripto y finanzas tradicionales ha quedado patente en las advertencias de los propios inversores institucionales. Kevin O'Leary, figura de "Shark Tank", ha advertido que el auge de la tokenización en Wall Street "es pura charla sin reglas claras para el cripto".

Polémica en la noche

En un panel sobre adopción mainstream, ejecutivos de Binance, Revolut y Circle han coincidido en que la industria ha pasado del bombo especulativo a la infraestructura real.

Rachel Conlan, directora de marketing de Binance, lo resumió así: "Estábamos en la era de la Prohibición (haciendo referencia tácita a cuando no se podía consumir alcohol en Estados Unidos). Ahora estamos en la fase de Infraestructura".

La rana Pepe adorna uno de los stands. RJC

A pesar de la madurez en cuanto a organización del evento oficial, los paneles, las tesis y la intención divulgativa, algunas cosas no cambian. En los pasillos era normal encontrarse con asistentes disfrazados de astronautas, mascotas y símbolos propios de este movimiento de culto.

La polémica llegó en plena noche del miércoles. Cuando el acceso a la fiesta oficial en Eleven, una de las discotecas más emblemáticas de Miami, implicaba una fila de más de una hora, incluso para quienes tenían pase VIP. X se llenó de comentarios y quejas al respecto.