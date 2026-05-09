El acuerdo contempla la creación de un Centro de Innovación en la ciudad de México.

El acuerdo contempla la creación de un Centro de Innovación en la ciudad de México. AWS

Disruptores Américas

AWS y Accenture se unen para impulsar el uso de cloud e inteligencia artificial en las empresas de México

La alianza contempla la creación de un Centro de Innovación y Entrega en la Nube en Ciudad de México, diseñado para ayudar a los clientes a innovar más rápidamente con estas tecnologías.

Más información: AWS refuerza su poder en IA empresarial con el acuerdo con OpenAI para distribuir sus modelos y crear nuevos agentes.

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Las claves

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Accenture y AWS anuncian una inversión conjunta para crear un Centro de Innovación y Entrega en la Nube en Ciudad de México.

El centro permitirá a las empresas mexicanas acceder a soluciones cloud e inteligencia artificial adaptadas a sus industrias, agilizando la innovación y la modernización tecnológica.

La iniciativa busca simplificar operaciones, reducir costos y potenciar la productividad mediante tecnologías como Amazon Bedrock y Amazon Q.

México consolida su posición como hub digital en América Latina, facilitando la adopción masiva de tecnologías emergentes y fortaleciendo la competitividad empresarial.

Acelerar la modernización tecnológica de empresas en México es el principal objetivo que ha llevado a Accenture y Amazon Web Services (AWS) a ampliar su colaboración estratégica global y así anunciar una inversión conjunta para poner en marcha un Centro de Innovación y Entrega en la Nube en Ciudad de México, diseñado para ayudar a los clientes a innovar rápidamente con la tecnología de AWS y la experiencia del sector de Accenture.

El Centro forma parte del amplio grupo empresarial Accenture AWS (AABG) y está alineado con el lanzamiento de la Región AWS México (Central), fortaleciendo la infraestructura local en la nube y permitiendo a las organizaciones innovar con mayor rapidez, "permite cumplir con requisitos de residencia de datos y brinda mayor confianza regulatoria para sectores estratégicos", explican desde AWS a DISRUPTORES AMÉRICAS.

A través del Centro de innovación, equipos especializados de Accenture y AWS diseñarán e implementarán arquitecturas cloud y soluciones basadas en IA adaptadas a industrias específicas, con el objetivo de simplificar operaciones, reducir costos y generar nuevas fuentes de valor. Para ello, se basarán en tecnologías como Amazon Bedrock, Amazon Q y capacidades de agentes de AWS para desarrollar soluciones que automatizan procesos, mejoran la productividad y habilitan nuevos modelos operativos basados en IA.

Cloud Architect

Ese enfoque agéntico de Accenture y AWSnative, aseguran, convierte entornos de datos complejos en decisiones accionables, permitiendo una racionalización temprana, un tamaño preciso y un ahorro inmediato de costes. El modelo "permitirá a las organizaciones identificar ineficiencias en sus datos, optimizar costos y acelerar el desarrollo de aplicaciones, facilitando la transición de pilotos a implementaciones a escala empresarial", detallan.

Según Andrés Tatha, director general para el sector público en AWS, “en México, una empresa adopta IA cada minuto; actualmente, unas 495.000 empresas ya utilizan esta tecnología, por lo que el objetivo es especializar su implementación” y añadía que, entre las compañías que ya usan esta tecnología, el 88% observa mejoras de productividad.

Una iniciativa que no solo amplía y refuerza la colaboración entre ambas compañías sino que también consolida el posicionamiento de México como un hub digital clave en América Latina, impulsando la competitividad empresarial, la innovación y la adopción de tecnologías emergentes a gran escala. "Esta iniciativa va más allá del lanzamiento de un único centro de entrega. Representa un compromiso más amplio por parte de Accenture y AWS para ayudar a las organizaciones mexicanas a adoptar y aprovechar plenamente las tecnologías de la nube y la IA como motores fundamentales de competitividad y crecimiento", concluyen.