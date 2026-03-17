Handle, la nueva startup del emprendedor Poncho de los Ríos, nace con seis millones de dólares de inversión

Las claves nuevo Generado con IA Poncho de los Ríos, fundador de Nowports, lanza Handle, una startup de IA con seis millones de dólares de inversión liderada por Andreessen Horowitz. Handle busca automatizar y conectar procesos operativos fragmentados en empresas, especialmente en industrias tradicionales donde la digitalización es baja. La plataforma utiliza agentes de IA capaces de operar como empleados, gestionando tareas y conectando diferentes canales y sistemas de registro en tiempo real. El primer sector objetivo de Handle son los brókers de seguros y la inversión servirá para expandirse en Estados Unidos, México y Brasil.

Alfonso de los Ríos (Monterrey, Nuevo León, México, 1998) fue durante mucho tiempo el niño prodigio del emprendimiento mexicano. Tras digitalizar la logística de Latinoamérica con Nowports, el primer unicornio nacido en México, con una valoración de 1.100 millones de dólares, ahora quiere poner orden en el caos operativo de las empresas y superar las barreras del software actual.

Hace apenas un año, decidió dar un paso a un lado en Nowports, para muchos el equivalente de Flexport de Silicon Valley en versión hispana. Una vez consolidada la startup, la dejó en manos de Fernando Poitevin, un ejecutivo de alto perfil fichado en Latam Airlines, para resolver un nuevo problema.

En esta nueva búsqueda hizo lo que tantos chavales: viajar por Asia, correr un Ironman y explorar, pero en su caso era diferente. Poncho, como todos le conocen, tiene una historia especial. No fue a la universidad, pero sí es cercano a Stanford, donde con 18 años entabló una amistad profunda con una de las personas que inspiran en Silicon Valley, Esther Wojcicki, educadora y madre de Anne y Esther Wojcicki. La primera, CEO de 23andMe, que revolucionó la genética. La segunda, pieza fundamental en Google y CEO de YouTube, todavía añorada tras su fallecimiento en agosto de 2024.

Esta influencia, a tan temprana edad, le hizo hacer de la curiosidad uno de sus grandes rasgos. Si con Nowports consiguió digitalizar los procesos logísticos, con Handle, una plataforma de agentes de IA verticales, quiere poner orden en todo tipo de facturas y procesos.

En agosto se mudó a San Francisco con una tesis para explorar. Siete meses después, ha conseguido una inversión semilla de seis millones de dólares, liderada por Andreessen Horowitz, y una cartera de clientes de 106 compañías. Según explica el fundador, está rozando el millón en facturación.

El coste de la fragmentación

De los Ríos observó algo bastante básico, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de América Latina tienen procesos inconexos, fragmentados: correos, Whatsapp, CRM, servicios web con diferentes proveedores. Mucha información que no se cruza entre sí. La consecuencia: Horas y horas de trabajo que recaen en equipos humanos para reconciliar, cotizar y registrar documentos. Además de potenciales costes adicionales por errores.

"Queremos estar en estas industrias tradicionales a las que a lo mejor el software ni siquiera llegó, pero en las que la inteligencia artificial abre esta ventana para que sí se adopte", sostiene el fundador.

Alfonso de los Ríos, CEO y cofundador de NowPorts, tras recibir el premio de Disruptores

Su solución de vanguardia permite que el agente tome el control del ratón y el teclado, navegue como lo haría un empleado y ejecute flujos de trabajo completos sin intervención humana.

Su motor de visibilidad, llamado Signal, conecta en tiempo real los canales de comunicación y los sistemas de registro para darles a los ejecutivos una vista unificada de la operación.

Los seguros, primer objetivo

Handle ha decidido arrancar con una clientela prioritaria: los seguros. De manera más concreta, los brókers. Esta industria, según relata, puede hacer que un solo agente trabaje con 75 aseguradoras a la vez, con registros bancarios, pólizas y variables.

La startup cuenta con 12 empleados, aunque reconoce que hace solo unos años, hubiese necesitado muchos más: “Es increíble también pensar en cómo AI cambia la escala de juego y lo lejos que puedes llegar con un equipo relativamente compacto”.

La ronda de inversión se usará para profundizar en Estados Unidos, México y Brasil. Las siguientes industrias en el punto de mira son la logística, que conoce bien, e inmobiliaria.