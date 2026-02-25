Jay Collins lanza su campaña como próximo gobernador de Florida, rodeado de innovación y tecnología

Las claves nuevo Generado con IA Jay Collins, actual teniente gobernador de Florida, lanza su campaña a gobernador destacando su historia de superación y visión innovadora. Collins propone impulsar la innovación y atraer centros de datos sin perjudicar recursos locales, priorizando el bienestar y la estabilidad eléctrica del estado. Advierte sobre el uso de IA por menores y subraya la necesidad de soberanía tecnológica para la seguridad nacional, especialmente frente a amenazas como China. Plantea eliminar el impuesto a la primera vivienda, proteger servicios básicos y crear empleos de calidad para todos los perfiles, como parte de su visión de prosperidad.

El próximo 18 de agosto, Florida, uno de los estados más prósperos de Estados Unidos, decidirá su futuro más próximo. Serán las elecciones primarias, cuya fase final se decidirá el 3 de noviembre. En la papeleta se encuentra un nombre con un perfil diferente, Jay Collins (Montana, 1976), padre de familia, con una historia única de superación que representa el sueño americano, tamizado por heridas y lucha constante.

Jay Collins es el 21º teniente gobernador de Florida, el segundo al mando tras Ron DeSantis, al que muchos denominan el Chuck Norris de la política. Nació en una familia humilde, adoptado por sus abuelos, agricultor sin tierras, soldado en busca de un propósito, paracaidista, veterano de guerra con cicatrices que lo marcaron para siempre, incluida la amputación de una pierna.

Desde esa perspectiva vital, Collins articula su visión para Florida: un estado que no se conforma con sobrevivir, sino que aspira a florecer. Rodeado de emprendedores e innovadores, en The Hub at Office Logic, Collins enseñó que cualquier cosa que merezca la pena en la vida no se regala. Se gana.

El boina verde rechaza explícitamente la idea de que el futuro se construye mediante el ahorro y la austeridad: "La excelencia y la mejora constante no son un lujo, sino una obligación”.

Anayansi Hernández, periodista y experta en redes sociales, tocó uno de los puntos clave: ¿cómo puede un estado impulsar la innovación y atraer data centers sin perjudicar los recursos que necesitan los locales? Collins respondió con claridad militar: “No se pueden colocar estos centros en cualquier lugar. Debe haber un enfoque reflexivo y meditado, porque no vamos a dañar nuestras comunidades. Agua y bienestar no son negociables”.

Anayansi Hernández se dirige al candidato a Gobernador de Florida Jay Collins R.J.C. Miami

La estabilidad de la red eléctrica es una precondición para todo lo demás. Collins deja clara su posición: "No voy a tolerar que estos centros de datos se construyan a nuestra costa ni que impacten en la factura de la luz. Esto no es ni San Francisco ni California”.

Collins no minimiza las preocupaciones; las enfrenta. Él mismo trajo a la conversación un peligro que viene observando: el uso de ChatGPT por parte de menores, el impacto en su desarrollo y salud emocional.

“La solución no es frenar la inteligencia artificial. Es domarla. Los datos deben ser puros, sin manipulaciones externas y alimentados por hechos. Entonces sí será una herramienta increíble”.

En este punto, aprovechó para hacer una advertencia geopolítica implícita. China y su incursión en plataformas de IA. “Los enemigos no necesitan invadir territorios. Pueden cambiar la forma de pensar lenta e imperceptiblemente. Por eso la soberanía tecnológica no es un tema sectorial. Es un asunto de seguridad nacional”, sostuvo alguien que precisamente ha estado en Afganistán, Irak y Latinoamérica.

De la crisis de energía a la creación de empleo

Su visión de prosperidad va más allá de la infraestructura energética. Tocó algo más profundo: la desaparición del trabajo manual, un tema relevante en un país con una cultura de construcción, bricolaje y artesanía, de oficios. Collins señala que la edad promedio de un trabajador de estos sectores es de 58 años. Su respuesta no es un subsidio ni asistencia.

“Estamos ante una oportunidad. Manufactura. Construcción naval autónoma. Grúas para descargar contenedores. Oficios diversos para personas diversas. No quiero decir que haga falta tener un doctorado o una carrera universitaria. Lo que digo es que hay que crear más oportunidades para todo tipo de perfiles, porque todos merecen una trayectoria digna”.

Noelle Jackson, fundadora de The Hub at Office Logic, presenta a Jay Collins. R.J.C. Miami

Para Collins, contar con vivienda propia es un pilar fundamental de la sociedad: "El Sueño Americano así lo predica”. Su visión va más allá: pretende eliminar el impuesto sobre la propiedad de la primera vivienda. Este equilibrio plantea un gran reto: ¿cómo mantener la excelencia sin que se desmoronen los servicios básicos? En su promesa se incluye proteger la educación, a los policías, a los bomberos y las carreteras. La respuesta es el empleo: “Necesitamos atraer empresas que ofrezcan buenos salarios, que construyan una economía que escale y crezca. Un gobierno más eficiente”.

Acompañado por veteranos de guerra, inversores, emprendedores, abogados y creadores de contenido, Collins conectó con una de las comunidades más dinámicas de Miami para desplegar su programa y pedir su apoyo electoral en un debate cercano y auténtico.