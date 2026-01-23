Velocidad, cobertura y adopción: Brasil lidera el despliegue de 5G en Latinoamérica

Más de cinco años después de que la tecnología llegara por primera vez a las costas de América Latina, hoy 5G está ahora presente en muchos países de la región, eso sí con grandes diferencias entre ellos, según un informe realizado por Ookla Speedtest y en el que Brasil se presenta como el país que lidera la adopción de esta tecnología.

Actualmente, 5G es una infraestructura habilitadora clave para el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), la automatización o la realidad aumentada y por ello pieza clave de la digitalización de América Latina y elemento estratégico que, según el estudio de la compañía, "ya está generando resultados concretos, pero concentrados en mercados específicos que han logrado crear las condiciones técnicas y regulatorias adecuadas, mientras que otros países avanzan de forma más lenta".

Y el mejor ejemplo de ello es Brasil, según Ookla, que emerge como el referente del 5G en América Latina, especialmente en términos de desempeño de red. Así, el país alcanza una velocidad mediana de descarga superior a los 430 Mbps, un dato al que hay que sumar que cerca del 38 % de los usuarios móviles brasileños pasa la mayor parte de su tiempo conectado a redes 5G, sinónimo de una adopción real.

No solo Brasil destaca en el informe; Puerto Rico y Uruguay también son ejemplo de adopción eficiente con unos usuarios que pasan más del 50 % de su tiempo conectado a redes 5G, un indicador fundamental para el desarrollo de soluciones IoT, ciudades inteligentes y servicios digitales avanzados.

En el otro lado de la balanza, países como México, Argentina y Colombia que presentan una situación bastante distinta. Concretamente, México, a pesar de ser uno de los mercados más grandes de telecomunicaciones móviles de Latinoamérica, de acuerdo con Ookla, ha lanzado servicios comerciales de 5G, pero estos se apoyan en gran medida en espectro de bandas bajas y DSS (Dynamic Spectrum Sharing), lo que limita el salto real de desempeño frente al 4G. A ello hay que sumarle que la cobertura se concentra principalmente en grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, dejando amplias zonas sin acceso a capacidades 5G reales.

Si nos fijamos en Argentina, según el informe de Ookla, este tiene un mercado “con potencial técnico, pero con limitaciones estructurales que ralentizan la adopción”. Entre esos limitantes apunta a la cobertura fragmentada y disponible únicamente en grandes centros urbanos, a la velocidad limitada “por el uso limitado de espectro dedicado y a despliegues de baja densidad” y a una adopción muy incipiente como muestra el porcentaje de usuarios que pasa tiempo significativo conectado a 5G y que es especialmente bajo en comparación con otros países de la región.

Por lo tanto, como se apunta en el estudio, la situación general de Latinoamérica es desigual con respecto a 5G aunque hay signos que invitan a pensar en positivo, ya que se están produciendo los primeros despliegues de 5G Standalone (SA). Una arquitectura clave para habilitar casos de uso industriales, redes privadas y servicios críticos, así como el crecimiento del acceso inalámbrico fijo (FWA) como alternativa a la banda ancha tradicional y que podría acelerar la adopción de esta tecnología.