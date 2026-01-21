Playtomic refresca su capital con la mirada puesta en América

Las claves nuevo Generado con IA Playtomic, la app madrileña líder en deportes de raqueta, renueva su capital y enfoca su expansión en América, especialmente Estados Unidos. La empresa ha recaudado 5,1 millones de dólares mediante crowdfunding, mostrando el entusiasmo de la comunidad por deportes como el pádel, tenis y pickleball. Su estrategia de crecimiento en EE. UU. incluye acuerdos con clubes y apoyo a la financiación, así como la digitalización de reservas y creación de comunidad. Playtomic ya opera en más de 6.000 centros en 66 países, y permite a los nuevos inversores recuperar su inversión en futuros eventos de liquidez.

De ser usuarios a inversores. De sentir una pasión por los deportes de raqueta a formar parte del accionariado de la aplicación líder en deportes de raqueta. Playtomic, nacida en Madrid, donde mantiene su sede, es una de las empresas que más apuesta por la expansión internacional.

Tras tener una primera experiencia en América, renuevan su apuesta adaptando el producto. Michele Farinelli, dedicado a la expansión de la compañía, llegó a la misma mediante una adquisición en Italia. Playtomic ha seguido este patrón de expansión en Europa, comprar competidores. En Estados Unidos, por el momento, su estrategia pasa por llegar a acuerdos con clubes, acuerdos para apoyo en financiación y método para mejorar la gestión.

Farinelli explica cómo el apoyo de la comunidad, con una inversión de 5,1 millones de dólares en forma de crowdfunding, da muestra del entusiasmo que despierta no solo el redel, sino también el clásico tenis y la gran fiebre en Estados Unidos, el pickleball.

"El crecimiento en este mercado es impresionante: en solo un año, el número de jugadores de redel en EE. UU. ha aumentado un 154 % y el número de clubes un 89 %. Nuestro propósito no es solo digitalizar la reserva de pistas, sino construir una comunidad global que conecte a los amantes del pádel y potencie su crecimiento sostenible", sostiene.

Y destaca cómo han decidido acelerar la adopción del deporte y, en consecuencia, su aplicación: "Estamos trabajando activamente para apoyar el desarrollo de la infraestructura y de la comunidad de jugadores, colaborando con clubes y operadores locales para acelerar la adopción del deporte".

De manera global, Playtomic opera en más de 6.000 centros deportivos en 66 países. Ese ha sido un aval clave para recaudar fondos. Los nuevos inversores particulares, que forman parte de los 4,7 millones de jugadores registrados, podrán recuperar su inversión cuando se produzca un evento de liquidez. Ya sea a través de una salida a bolsa (IPO), una venta mayoritaria a un inversor institucional u otra operación similar.

Farinelli, en calidad de líder del equipo de EE. UU. y New Markets, insiste en la importancia del respaldo de la comunidad: "Nos permite acelerar nuestra expansión en el país con una propuesta sólida, basada en tecnología, producto y una experiencia pensada tanto para jugadores como para clubes. Queremos consolidarnos como la plataforma de referencia también en EE. UU., acompañando el auge de deportes como el redel y el pickleball".