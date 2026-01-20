La alimentación del futuro crece a ambos lados del Atlántico: KM ZERO se alía con el hub colombiano Agcenter

(De izquierda a derecha): Laura Ceballos, directora ejecutiva de Agcenter; Beatriz Jacoste, CEO de KM ZERO; Catalina Valencia, directora de Comunidad y Grandes eventos de KM ZERO.

Las sinergias en la construcción de la alimentación del futuro entre Europa y Latinoamérica pisan el acelerador en este inicio de 2026. Con España como pieza estratégica en los vínculos entre ambas regiones, emprendedores europeos y latinoamericanos están tejiendo vínculos cada vez más férreos para afrontar uno de los retos de nuestro tiempo: la alimentación.

En este apasionante momento de cambio, KM ZERO Food Innovation Hub acaba de dar un nuevo paso al frente para consolidarse como agente protagonista del ecosistema. No es la primera vez que lo hace y, a buen seguro, no será la última.

Según ha informado la entidad española este 20 de enero, se ha sellado una nueva alianza para ampliar su presencia en la región tras alcanzar un acuerdo con Agcenter Hub de Innovación Agroalimentario en Colombia.

De esta forma, el hub español refuerza su posición como conector entre compañías, inversores y organizaciones especializadas en innovación alimentaria de Europa y Latinoamérica, sumando a su red al principal actor del sector en el país andino.

La firma de este acuerdo tiene como objetivo el desarrollo de iniciativas y proyectos para el ecosistema corporativo, institucional y emprendedor del sector agroalimentario y tecnológico colombiano, promoviendo su papel como polo de innovación en la región.

Además, ambas organizaciones trabajarán conjuntamente en la atracción y apropiación del conocimiento alrededor del sector y la tecnología, así como en la difusión de sus programas y principales eventos a ambos lados del Atlántico, generando nuevas oportunidades.

Actualmente, Colombia cuenta con un ecosistema de más de 200 startups agrifoodtech activas, un 24% más que el pasado año, impulsando un sector que en 2025 atrajo una inversión de 32.6 millones de dólares (USD) y que mantiene más de 2.100 puestos de trabajo altamente especializado.

Colombia, referente en foodtech en Latam

Con estas cifras, el país andino se sitúa como uno de los mercados con mayor crecimiento para la innovación tecnológica aplicada a la agricultura y la alimentación en Latam.

"Colombia se ha convertido en un referente latinoamericano en innovación alimentaria y un destino clave para el emprendimiento en el agro. Sus startups crecen en un ecosistema dinámico, impulsado por una biodiversidad única y más de 110 millones de hectáreas disponibles para la agricultura. En este escenario, la labor de Agcenter es esencial para fortalecer las cadenas de valor y el agrifoodtech regional, un propósito al que nos sumamos desde KM ZERO promoviendo oportunidades de internacionalización, intercambio de conocimiento y conexión con líderes globales, inversores y empresas agroalimentarias de todo el mundo", afirma Catalina Valencia, directora de Comunidad y Grandes Eventos de KM ZERO Food Innovation Hub.

"Para Agcenter representa un gran hito esta alianza con KM ZERO, con quienes vemos posible construir proyectos que complementen y potencien lo que venimos haciendo desde el punto de vista empresarial y tecnológico en el sector. Sumar al ecosistema colombiano la red de conocimiento experto y la visión global que trae KM ZERO contribuirá a su fortalecimiento, generando un impacto real en las comunidades, las regiones y la industria. Para nosotros es fundamental fortalecer la red de alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como global, haciendo del sector agroalimentario en Colombia uno más productivo, competitivo y sostenible, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación", ha asegurado Laura Ceballos, directora ejecutiva de Agcenter.

Actualmente, Agcenter se encuentra en pleno proceso de consolidación con 11 empresas e instituciones asociadas comprometidas con el crecimiento del sector en Colombia; 13 proyectos piloto de adopción tecnológica en diferentes encadenamientos productivos y más de 80 startups agrifoodtech aceleradas y mapeadas de las más de 200 que tiene el país.

Creado en 2021 como un programa con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia, ProAntioquia y AgriLink y la Corporación DIA y fundado como corporación sin ánimo de lucro en el 2025 contando como socios con Grupo Bios, Alquería, Uniban, Greenland, Banafrut, Flores El Capiro, Comfama, Fundación Bancolombia, Eafit, EIA, Proantioquia y Agrilink, Agcenter se ha convertido en uno de los principales agentes de Colombia en el ámbito de la innovación abierta para la industria agroalimentaria, focalizándose en la implementación de proyectos basados en tecnología.

Por su parte, KM ZERO ha aumentado su presencia en Latinoamérica en los últimos años gracias al alcance internacional de sus programas e iniciativas entre las que destaca ftalks Food Summit Latam, la iniciativa creada por el hub en 2022 siguiendo la estela de ftalks Food Summit Valencia, el mayor foro sobre innovación y futuro de la alimentación de Europa.

La edición 2025 de esta cita, celebrada en Ciudad de México con la asistencia récord de más de 22.000 personas, reunió a más de 50 startups agrifoodtech, más de 10 fondos de inversión y grandes corporaciones de la industria agroalimentaria como Nestlé, Grupo Bimbo, Bayer, FEMSA, Grupo Lala, Sigma Alimentos o Tetra Pak.