Del hidrógeno verde a la IA médica: el talento de Latam gana protagonismo en los Global eAwards

Perú era la casa que acogía hace apenas unas semanas la gala de entrega de los Global eAwards 2025, un galardón impulsado por NTT Data Foundation que reconoce a startups y emprendedores que ponen la tecnología al servicio de la sociedad.

Una edición que ganaba finalmente la portuguesa Usawa Care, una plataforma de atención médica pediátrica que combina inteligencia artificial con su propio modelo clínico.

Junto a ella, la XXIV Global eAwards contó, como proyectos finalistas, con una mayoritaria presencia latinoamericana. Así, entre los proyectos que llegaron a la fase final, estaba la argentina Qumir Nano, dedicada al desarrollo de bionanopartículas ecológicas que protegen los cultivos de manera eficiente y sostenible; la brasileña See U, una solución de neurotecnología asistida; la chilena Pegasi, una herramienta digital de salud que acompaña al paciente desde la sospecha de cáncer hasta su tratamiento.

Entre los finalistas figuró la colombiana Elastic Energy, un sistema de almacenamiento de energía sostenible de bajo coste; la ecuatoriana Nina Healthtech, un sistema no invasivo para la detección temprana del virus del Papiloma Humano; la mexicana Hexa, para la transformación de residuos plásticos en proteína y grasa; y el sistema de electrólisis que genera H2 verde a partir de agua como combustible para vehículos que propone Jadish desde Perú.

Completaba la lista la española Protecktor, que ha desarrollado una cinta protectora diseñada para absorber hasta el 93% de los impactos en la cabeza durante la práctica del fútbol.

Un puente entre Europa y Latinoamérica

“Actualmente, hay siete países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México, participando en los eAwards, y ese 'empuje' de los latinoamericanos, se nota en la calidad del premio”, afirma Magda Quintero, subdirectora de la Fundación NTT Data, con quien hablamos de los lazos que hay entre la española NTT Data y el ecosistema emprendedor de América Latina.

“Cada vez estamos recibiendo proyectos más imaginativos, más soluciones orientadas a transformar vidas y a poner la tecnología al servicio de la sociedad, que es claramente el ADN de nuestra Fundación”, añade.

“Estar en Latinoamérica es estar frente a un sinnúmero de posibilidades. La creatividad innata de la región y el carácter en esencia emprendedor de tantos latinoamericanos es una cantera ideal para los premios”, defiende.

Los finalistas y el ganador de la edición de 2025 junto a Roberto Dañino, presidente de NTT Data Foundation, a la izquierda, y César Campos, CEO de NTT Data Perú, a la derecha. NTT Data Foundation

Una relación y presencia en los galardones que además no ha dejado de crecer, como explica Quintero: “Este año se presentaron más de 400 emprendedores, y tres de los más destacados ganadores de los últimos años son de la región. Startups como Arkangel AI y Soy Julieta, desde Colombia, llevan tecnología médica a lugares con difícil cobertura; y Alinti, desde Perú, ilumina aldeas con energía generada por plantas. Son ejemplos de ese talento que mira a su alrededor y descubre posibilidades de cambiar vidas”.

Una de las iniciativas de la Fundación NTT Data en ese sentido fue celebrar la gala de los Global eWards en países de Latinoamérica. Esta última edición en Perú y la anterior en Colombia, así como ediciones locales “para que cada país escoja a su propio ganador y que han incentivado mucho la participación”, afirma la subdirectora de la Fundación.

Este enfoque es parte de la apuesta por la diversidad geográfica que mantiene la entidad, ya que, según Quintero, esta “aporta un valor inmenso”. Tal y como explica, “buscamos proyectos con aplicación local y alcance global, y la conexión entre países multiplica el impacto. La Fundación actúa como puente entre Europa y Latinoamérica, creando sinergias entre emprendedores que comparten retos similares y ofreciendo oportunidades de internacionalización”.