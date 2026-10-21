Un hogar en España consume de media unos 9.922 kWh al año de energía total. Cedida.

Para recordar la importancia de hacer un uso responsable de los recursos y reducir el impacto ambiental, cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía.

Del Puerto de Barcelona al Hospital de Córdoba: Las soluciones para reducir 119.000 toneladas de CO₂

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LO ESENCIAL Las claves Cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, destacando que pequeños gestos como ajustar un grado la temperatura del hogar pueden reducir significativamente el consumo energético. Según el World Energy Outlook 2025, la demanda eléctrica mundial podría aumentar un 40% hasta 2035, lo que exige aumentar la producción de energía limpia y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Veolia gestiona en España más de 12.500 instalaciones que producen 1.671 GWh de energía eléctrica y térmica, logrando evitar la emisión de 119.000 toneladas equivalentes de CO2. Proyectos clave como la red Ecoenergies en Barcelona o la central térmica e instalación fotovoltaica del Hospital Reina Sofía de Córdoba demuestran la viabilidad de la descarbonización en grandes infraestructuras.

Un hogar en España consume de media unos 9.922 kWh al año de energía total (el equivalente a poner unas 22 lavadoras al día), entre electricidad, gas y otros combustibles, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Si nos centramos únicamente en la electricidad, el consumo se sitúa entre los 3.200 y los 3.500 kWh anuales, de acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Para recordar la importancia de hacer un uso responsable de los recursos y reducir el impacto ambiental, cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía.

Pequeños gestos diarios Y es que con pequeñas acciones en nuestro día a día podemos marcar una diferencia a escala global. La Agencia Internacional de la Energía y la Comisión Europea han diseñado una serie de sencillas medidas que reducen el gasto energético, nos ayudan a ahorrar dinero en casa y, además, permitirían reservar el suficiente petróleo como para llenar 120 superpetroleros y suficiente gas natural para calentar casi 20 millones de hogares.

Destacan, entre ellas: Control de la temperatura en invierno: Bajar tan solo un grado el termostato en casa permite ahorrar alrededor del 7% de la energía que se emplea para la calefacción.

Ajuste en verano: En el caso del aire acondicionado, subir un grado la temperatura programada puede llegar a reducir el consumo de electricidad en casi un 10%.

Reparar antes que sustituir: Apostar por la reparación y el mantenimiento de los equipos antes de cambiarlos por otros nuevos.

El reto energético global

Aunque las acciones individuales son vitales, el desafío mundial al que nos enfrentamos requiere también un compromiso firme de la industria, las administraciones públicas y las grandes infraestructuras.

La demanda de electricidad no dejará de crecer en los próximos años, impulsada por el desarrollo industrial, la climatización de edificios y la electrificación del transporte.

De hecho, según la edición de 2025 del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda eléctrica máxima mundial podría aumentar aproximadamente un 40% hasta 2035.

Al mismo tiempo, las energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica, tendrán un papel cada vez más relevante en la generación eléctrica.

Este escenario plantea un doble desafío: producir más energía limpia y utilizar mejor la que ya está disponible.

Los efectos del cambio climático pueden elevar la demanda de climatización y someter a una mayor presión a los sistemas de suministro.

A esto se suma un contexto geopolítico inestable, capaz de provocar volatilidad en los precios y afectar al abastecimiento de combustibles.

En este entorno, mejorar la eficiencia y apostar por energías renovables de proximidad resulta fundamental para recortar emisiones, contener costes y reforzar la resiliencia del sistema.

La propuesta de Veolia

En este camino hacia la transición ecológica, los actores especializados juegan un papel clave guiando a municipios, hospitales, industrias y empresas.

Veolia, referente mundial en transformación ecológica con servicios de agua, energía y residuos, acompaña a todo tipo de entidades en sus procesos de descarbonización.

Su propuesta combina energías renovables, eficiencia energética, electrificación y digitalización, adaptando cada proyecto a las particularidades del cliente y de su territorio.

Solo en España, Veolia gestiona 12.505 instalaciones que producen 1.671 GWh de energía eléctrica y térmica, evitando la emisión de 119.000 toneladas equivalentes de CO2. Entre sus principales líneas de actuación destacan:

Biomasa certificada: Produce más de 250.000 toneladas anuales de biomasa. Esta actividad genera energía renovable y contribuye a prevenir incendios al reducir la acumulación de material combustible en los bosques.

Geotermia: Aprovecha el calor constante del subsuelo para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente durante todo el año. En 2025, atendió a más de 100 clientes en España y evitó la emisión de más de 800 toneladas de CO2 al año.

Redes de calor y frío: Permiten distribuir energía térmica de forma centralizada y eficiente a partir de fuentes renovables o calor residual. En España, gestiona más de 600 edificios conectados, 80 kilómetros de red, 200 MW de calor y 100 MW de frío.

Energía solar fotovoltaica: Desarrolla proyectos que integran generación solar, almacenamiento y sistemas de autoconsumo. Actualmente, gestiona 256 instalaciones fotovoltaicas.

Electrificación y eficiencia: Con más de 30 años de experiencia en gestión energética, sus servicios abarcan desde la optimización de redes de distribución hasta la sustitución de sistemas térmicos por tecnologías eléctricas más eficientes.

Gestionar mejor para consumir menos

Para que la eficiencia sea constante y precisa, la digitalización se convierte en el gran aliado para transformar los datos en decisiones concretas de ahorro.

Para ello, Veolia utiliza Hubgrade, un ecosistema de soluciones digitales que monitoriza y optimiza en tiempo real la gestión de agua, energía y residuos.

Gracias al uso de inteligencia artificial y herramientas predictivas, Hubgrade supervisa las instalaciones, identifica ineficiencias, anticipa averías y analiza el rendimiento de las infraestructuras.

En el ámbito energético, esta plataforma permite:

Identificar pérdidas y consumos innecesarios o invisibles. Optimizar los sistemas de calefacción, aire acondicionado, iluminación y ventilación. Potenciar el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable. Aplicar mecanismos de flexibilidad energética en edificios e industrias. Mejorar la calidad del aire interior y el confort de los usuarios.

Casos de éxito en España

Pero la teoría se demuestra con casos concretos.

Por un lado, la iniciativa Ecoenergies Barcelona (una alianza entre Veolia España y el Ayuntamiento de Barcelona a través de B:SM) opera una red urbana de calor y frío que aprovecha el frío residual de la planta de Enagás en el puerto y la biomasa procedente de podas urbanas para suministrar climatización y agua caliente tanto a viviendas como a industrias en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.

Por otro lado, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba dispone de una central térmica de última generación integrada con una instalación fotovoltaica de 11.500 m².

Este equipamiento, optimizado en tiempo real mediante la plataforma Hubgrade, logra que el 17% de su consumo eléctrico sea renovable, alcanzando un ahorro anual de 81.000 kWh y evitando la emisión de 41.421 toneladas de CO₂.

Y es que avanzar en la descarbonización exige conectar desde el consumo responsable en el hogar hasta las grandes alianzas industriales: apostar por la eficiencia energética es construir un futuro más sostenible y seguro.



"Del Puerto de Barcelona al Hospital de Córdoba: Las soluciones para reducir 119.000 toneladas de CO2", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Veolia.