Daniel Lacalle cree que el crudo a 100 dólares es síntoma de que "estamos ante un shock temporal de aspecto geopolítico"

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Las claves Generado con IA Daniel Lacalle considera que el petróleo a 100 dólares responde a un shock temporal de origen geopolítico, no a un problema de suministro. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán y los ataques a infraestructuras energéticas elevan la prima de riesgo y sostienen el precio del crudo. El alza del petróleo impacta directamente en los precios de los combustibles, que rozan los dos euros por litro, debido en parte a la falta de capacidad de refino. El Ibex 35 cae más de un 2% hasta los 19.500 puntos, afectado por la subida del crudo y la presión de empresas como Inditex, que presentó resultados récord pero retrocedió en bolsa.

"Estamos ante un shock temporal de aspecto geopolítico que no tiene nada que ver con un problema de suministro sino con un problema de prima de riesgo geopolítica". Es la principal conclusión que extrae el economista Daniel Lacalle sobre el contexto actual que atraviesa la economía y los mercados.

Ha sido la reflexión que ha compartido en Valor Añadido, el programa semanal de Invertia TV conducido por Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, dedicado al análisis económico y de mercados. Un espacio que este miércoles ha estado protagonizado por la actualidad en el mercado energético y su repercusión en el resto de mercados y en el bolsillo de las familias.

Petróleo a 100 dólares, gasolina y diésel al borde de los 2 euros por litro, inflación en máximos de hace tres años y mercados que sufren cada repunte de la materia prima energética.

Es el contexto que deja una guerra, la de Irán, que va camino de cumplir siete meses. Un periodo en el que los avances en Oriente Próximo han sido los grandes catalizadores del precio del barril de petróleo.

El brent, el crudo de referencia en Europa, ha vuelto a superar el umbral de los 100 dólares por barril, una cota que no veía desde finales de mayo. Sobre ello, Gonzalo Escribano, director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano señalaba que "el precio del crudo descuenta lo que va a pasar en el próximo mes entre Estados Unidos e Irán".

Ambos países se encuentran en una "fase de escalada" a ojos de Escribano, lo que hace que "las tensiones en el alza de los precios puedan ser sostenidas". Unas tensiones a las que se suman los ataques a infraestructuras críticas en materia de energía.

El investigador de Elcano ha señalado que la habilidad de los países para recuperarse de estos ataques dependerá de su capacidad de financiación, aunque calcula que les llevará "varias semanas o un mes recuperar parte de la producción".

El crudo, en 100 dólares

Sobre una posible decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar más reservas, Escribano ha apuntado a que es posible que el organismo espere a saber si la escalada actual va a ser sostenida y a tener unos precios aún más tensionados.

En este tiempo, la subida del precio del petróleo se ha materializado de manera casi directa en los precios de los combustibles. Las alzas del crudo han tenido su efecto directo en el coste de los carburantes, que rozan ya los dos euros por litro.

Sin embargo, la culpa de estas alzas no es sólo una cuestión de escasez de carburantes. Así lo compartía Laura Ojea, redactora jefa del Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL-Invertia.

Ojea explicaba que el mercado del diésel y la gasolina no cotiza igual que el crudo, sino que su precio se basa en un índice distinto en el que pesa mucho la capacidad de las refinerías a nivel global.

"No es que no haya crudo en el mercado, que hay menos, el problema es que se han destruido muchas refinerías", señalaba Ojea, explicando la paralización de las plantas rusas por los ataques ucranianos con drones así como el cierre de refinerías del golfo Pérsico.

Además, a la subida del precio de los carburantes para automóviles se suma la falta de combustible para los barcos. Al igual que pasó con el queroseno para los aviones, la gasolina para las embarcaciones empieza a correr peligro, en parte porque las refinerías se dedicaron a producir en gran medida combustible para aviones y dejaron aparcadas otras producciones.

Pese a ello, Daniel Lacalle no identifica la situación actual como una crisis, sino como "un shock a corto plazo motivado por una prima de riesgo geopolítica".

El economista apuntaba a que los problemas en el refino no dependen tanto del contexto geopolítico sino por las políticas "de PowerPoint" que han llevado a cabo los países en las que no han hecho una inversión en infraestructuras y redes energéticas.

Lacalle también ha sido crítico con la más que probable decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés para combatir las presiones inflacionistas derivadas del shock energético, un movimiento que ya ha tenido que efectuar este año.

"Ni tienen impacto sobre la energía ni tienen impacto sobre el dinero y la velocidad del dinero. Para las PYMES significa no tener acceso al crédito", resaltaba el economista.

Lacalle explicaba que el BCE tiene más herramientas para frenar la escalada del IPC. Sin embargo, la institución liderada por Lagarde "da un titular de dureza pero todos los factores que perpetúan la inflación subyacente lo mantienen".

Por último, y de la mano de Eduardo Bolinches, analista de mercados en EL ESPAÑOL-Invertia, el programa llegaba a su fin repasando la actualidad en los mercados.

En la jornada de este miércoles el Ibex 35 se llevaba un duro golpe al caer algo más de un 2% y retroceder hasta el nivel de los 19.500 puntos, dejando así muy atrás los 20.000 enteros.

En cuanto a oportunidades en el mercado, Bolinches ha señalado la gran actuación de Repsol durante el año, que ha subido casi un 90% en lo que va de 2026. "Podemos sacar pecho por una vez de una empresa española", concluía el analista.

Asimismo, el analista de mercado ha destacado la actuación de Inditex en la jornada. El gigante textil ha hecho públicos este miércoles sus resultados.

A pesar de anotarse un beneficio récord de 2.980 millones de euros durante el primer semestre del año, los títulos de la compañía llegaban a ceder hasta un 4% durante la jornada.

"El mercado esperaba un poquito más, llegar a los 3.000 millones", explicaba el analista, que a su vez señalaba que el peso de Inditex dentro del Ibex 35 también lastraba este miércoles al índice español.