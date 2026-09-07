Rosario Cepero (TotalEnergies): "El futuro de la atención al cliente combina la eficiencia digital y el trato humano"

La directora de Comercialización de TotalEnergies España explica cómo la iniciativa EnerGira acerca el asesoramiento energético presencial, humano y personalizado a los hogares de todo el país.

Las claves

Las claves Generado con IA TotalEnergies refuerza la cercanía con sus clientes a través de iniciativas como la EnerGira, una oficina móvil que recorre España ofreciendo asesoramiento energético personalizado. La EnerGira estará en la Comunidad de Madrid del 9 al 19 de septiembre, permitiendo a ciudadanos recibir información, resolver dudas y conocer soluciones para gestionar mejor su consumo de energía. La compañía apuesta por una atención que combina lo digital con el trato humano, manteniendo 18 oficinas físicas y realizando más de 700.000 asesorías de potencia en el último año. TotalEnergies ofrece una amplia gama de tarifas y servicios adaptados a diferentes perfiles, y promueve la transición energética con el objetivo de alcanzar 3 GW de capacidad renovable instalada en 2030.

Vivimos en un mundo cada vez “más virtual” en el que los espacios donde las compañías puedan ofrecer un trato más cercano y personal a sus clientes, actuales y potenciales, son cada vez más escasos.

Sin embargo, para TotalEnergies esa cercanía es clave y elemento central de su estrategia. Rosario Cepero, directora de Comercialización de Electricidad y Gas en TotalEnergies España, nos explica cómo la compañía está impulsando nuevas iniciativas para reforzar esa cercanía.

Entre ellas destaca la EnerGira, un proyecto que nació en 2025 y que, por segundo año consecutivo, recorrerá distintas localidades españolas para acercar la energía a la ciudadanía. Del 9 al 19 de septiembre estará presente en varios municipios de la Comunidad de Madrid, ofreciendo un espacio abierto a todos, sean o no clientes, donde podrán recibir asesoramiento personalizado, resolver dudas y conocer de primera mano soluciones para gestionar su energía de forma más eficiente.

P. ¿En qué consiste la EnerGira y cómo encaja en la estrategia de atención al cliente de TotalEnergies?

R. Es una iniciativa que vio la luz por primera vez en 2025 y consiste en una oficina móvil que recorre varias localidades por todo el país para acercar la energía y ofrecer asesoramiento personalizado en un espacio abierto a toda la ciudadanía. Todo ello con el objetivo de dar a conocer las soluciones energéticas de TotalEnergies y ayudar a las familias a reducir su factura de luz y gas, siempre bajo nuestro compromiso de suministrar una energía cada vez más asequible, más disponible y más sostenible.

En TotalEnergies, sabemos que uno de los aspectos mejor valorados por nuestros clientes es el trato cercano y personalizado. Por eso, la estrategia de la compañía gira en torno a situar al cliente en el centro de nuestra actividad, proporcionando la oferta de electricidad, gas y servicios que mejor se adapte a las necesidades de cada persona.

Nuestro sector está evolucionando hacia una atención al cliente cada vez más digital, un modelo que ofrece indudables ventajas en términos de agilidad, comodidad y accesibilidad; siempre que se combine con espacios de atención presencial que aporten cercanía y personalicen la experiencia.

Por eso contamos con una red de 18 oficinas comerciales repartidas por toda España que reforzamos con iniciativas como la EnerGira, que nos permite acercar la energía a las personas allí donde están. En este espacio no solo resolvemos dudas y ofrecemos diferentes soluciones energéticas, también les explicamos con sencillez los diferentes tipos de productos existentes y cómo elegir el mejor para su familia en función de su estilo de vida o cuántas horas pasan en casa.

"Nuestro sector está evolucionando hacia una atención al cliente cada vez más digital, un modelo que ofrece indudables ventajas siempre que se combine con espacios de atención presencial que aporten cercanía y personalicen la experiencia" Rosario Cepero, directora de Comercialización de Electricidad y Gas en TotalEnergies España

P. ¿Qué recorrido realizará la EnerGira en las próximas semanas y qué podrán encontrar los ciudadanos que la visiten?

R. En esta segunda edición, la EnerGira ha ampliado su recorrido para llegar a nuevas localidades y acercar la energía al mayor número de personas posible, especialmente en aquellas regiones en las que no pudimos estar en 2025. Desde su inicio en mayo, la oficina móvil ha visitado ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia, Valladolid o Burgos, y tras la pausa estival ha retomado su ruta por distintas localidades españolas.

EnerGira 2026 Encuentra toda la información sobre recorrido, horarios en la página web de EnerGira 2026

El pasado 4 de septiembre, la oficina móvil se puso de nuevo en marcha en Logroño y su próxima parada será la Comunidad de Madrid, donde estará presente del 9 al 19 de septiembre, incluyendo una parada destacada en Príncipe Pío los días 9 y 10.

Pero más allá del recorrido, lo importante es la experiencia que encontrarán quienes nos visiten. La EnerGira es un espacio abierto a toda la ciudadanía donde ofrecemos asesoramiento personalizado, resolvemos dudas y ayudamos a los hogares a encontrar las soluciones energéticas que mejor se adaptan a sus necesidades.

Encontrar la EnerGira es muy sencillo. A través de nuestra página web y canales oficiales, cualquier persona puede consultar la ubicación de la oficina móvil, que se instalará en espacios céntricos y de fácil acceso.

Además, este año hemos ampliado el tiempo de estancia en cada localidad para facilitar la visita de un mayor número de personas. Quienes se acerquen encontrarán un espacio abierto donde recibir asesoramiento personalizado sobre sus suministros energéticos, resolver dudas y conocer las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de su hogar.

Además, todos los visitantes recibirán un obsequio, que podrán obtener participando en nuestra ruleta de premios, y aquellos que contraten alguna de nuestras soluciones energéticas recibirán un regalo premium exclusivo.

P. Más allá del asesoramiento, ¿qué tipo de soluciones energéticas puede descubrir un ciudadano cuando visita la EnerGira?

R. La EnerGira es una oportunidad para que las personas conozcan de primera mano todas las soluciones que ponemos a su disposición para gestionar su energía de forma más eficiente. Nuestro equipo analiza cada caso de manera individualizada para recomendar la opción que mejor se ajuste a los hábitos de consumo y circunstancias de cada hogar.

Durante la visita, los ciudadanos pueden recibir asesoramiento sobre nuestras diferentes tarifas de electricidad y gas, como los planes "A tu aire", que ofrecen estabilidad al mantener el mismo precio las 24 horas del día o en tres tramos horarios, o el "Plan Ahora", pensado para quienes prefieren aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado eléctrico, además de diferentes planes similares para el suministro de gas.

También damos a conocer servicios como Facilita, nuestro servicio de mantenimiento integral para el hogar, y otras tarifas especiales que combinan el suministro energético con el entretenimiento como nuestro Plan DAZN o las tarifas FANPLAY recientemente anunciadas.

Pero, sobre todo, lo que ofrecemos es información y acompañamiento para ayudar a las familias a tomar decisiones energéticas mejor informadas. En este sentido, también ponemos a su disposición nuestro servicio gratuito de asesoría de potencia, con el que revisamos si la potencia contratada se ajusta realmente a sus necesidades.

Solo el pasado año realizamos más de 700.000 asesorías de este tipo y, en más del 40% de los casos, la revisión permitió bajar la potencia contratada, con un ahorro medio anual de 60 euros por contrato. Porque creemos que la transición energética solo será un éxito si los ciudadanos cuentan con soluciones accesibles, comprensibles y adaptadas a su realidad diaria.

Oficina móvil de EnerGira 2026. TotalEnergies

P. En un momento en el que los consumidores buscan soluciones cada vez más completas para gestionar su energía, ¿qué elementos diferencian la propuesta de valor de TotalEnergies en el mercado español?

R. Lo que nos diferencia es nuestra capacidad para acompañar al cliente en todas sus necesidades energéticas, combinando una amplia oferta de soluciones con el respaldo de una compañía que está presente en toda la cadena de valor de la electricidad, desde la generación de energía renovable hasta el suministro y los servicios energéticos para hogares y empresas.

Ese modelo nos permite ofrecer propuestas adaptadas a perfiles y necesidades muy diferentes. Sabemos que no todos los hogares consumen energía de la misma manera ni buscan las mismas soluciones. Hay clientes que valoran la estabilidad, mientras que otros optan por fórmulas más flexibles vinculadas al mercado. Por eso contamos con una oferta diversificada que permite a cada persona elegir la opción que mejor encaja con sus hábitos de consumo y su presupuesto.

"Nuestro modelo nos permite ofrecer propuestas adaptadas a perfiles y necesidades muy diferentes. Sabemos que no todos los hogares consumen energía de la misma manera ni buscan las mismas soluciones" Rosario Cepero, directora de Comercialización de Electricidad y Gas en TotalEnergies España

Además, nuestra propuesta va mucho más allá del suministro de electricidad y gas. Acompañamos a los clientes con servicios de mantenimiento, asesoramiento energético o soluciones vinculadas a la movilidad eléctrica, ayudándoles a optimizar su consumo y a participar activamente en la transición energética.

Todo ello respaldado por una importante apuesta por las energías renovables en España. Estamos desarrollando una cartera de proyectos que nos permitirá alcanzar los 3 GW de capacidad renovable instalada en 2030, lo que refuerza nuestra capacidad para ofrecer una energía cada vez más sostenible, competitiva y cercana a las necesidades de nuestros clientes.

Creemos que el futuro pasa por ofrecer soluciones integrales, flexibles y personalizadas, y esa es precisamente la dirección en la que seguimos avanzando cada día.