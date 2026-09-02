La Junta apoya que "Deoleo permanezca en manos españolas y, si es posible, andaluzas"

Izquierda Unida y CCOO han solicitado medidas para evitar que Deoleo pase a manos extranjeras, subrayando su relevancia para Andalucía y España.

El Gobierno regional y el Ministerio de Agricultura defienden que la venta preserve los intereses de los olivicultores y la industria nacional.

El proceso de venta de Deoleo está en su fase final, con la italiana Coricelli liderando la puja con 500 millones de euros y la cooperativa andaluza Dcoop también interesada.

La Junta de Andalucía apoya que Deoleo permanezca en manos españolas, preferiblemente andaluzas, por su importancia estratégica en el sector del aceite de oliva.

“La postura de la Junta es clara: deseamos que Deoleo permanezca en manos españolas y, si es posible, andaluzas”, ha asegurado la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno regional, Carolina España, ante el proceso de venta del gigante aceitero.

Su voz se suma a la del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que horas antes se había manifestado exactamente en el mismo sentido, a favor de un comprador español y andaluz.

El proceso de venta de Deoleo, abierto en julio por los fondos CVC y Alchemy, está ya en su recta final. La firma de raíz italiana Coricelli encabeza la puja con 500 millones de euros. La cooperativa andaluza Dcoop también está interesada, pero con una oferta algo inferior.

Ni Deoleo, ni Dcoop ni Coricelli han informado hoy oficialmente de novedades sobre la operación, aunque el desenlace se presume inminente.

Carolina España ha expresado su respeto por “los procesos entre empresas, la legalidad y las normas de mercado”. Algo a lo que también se han referido en Agricultura: "No podemos interferir en un proceso mercantil entre compañías privadas".

Empresa estratégica

Pero tanto España como Fernández-Pacheco aluden al carácter estratégico de la empresa en venta, la mayor envasadora de aceite mundo, que comercializa con marcas como Kopie, Carbonell, Bertolli o Carapelli.

"Andalucía es el corazón mundial del aceite de oliva, un sector clave para nuestra tierra”, ha dicho la consejera de Hacienda.

"Tenemos muy claro que queremos que tanto la producción como la comercialización del aceite de oliva sigan estando en Andalucía. El cultivo del olivar es el más representativo de esta tierra. Muchas familias viven de la producción de aceituna y de aceite de oliva en Andalucía", ha explicado el titular de Agricultura.

La Junta de Andalucía se posiciona de esta forma junto al Ministerio de Agricultura, que ya hace días indicó que apoya “una opción que preserve nuestros intereses industriales" y que al mismo tiempo defienda “estrictamente los intereses de nuestros olivicultores".

"La posición del Gobierno sería favorable a que el posible adquirente fuera una entidad española, en el marco del cuadro legal vigente y el cumplimiento de las condiciones de mercado", dijeron fuentes del ministerio que dirige en cordobés Luis Planas a EFE.

Por otra parte, Izquierda Unida (IU) ha reivindicado el "carácter estratégico para Andalucía y para el conjunto del Estado" de Deoleo, compañía "puntera" en el sector alimentario y de comercialización de aceite de oliva, y ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para evitar que pase a manos extranjeras.

Y anteriormente CCOO también defendió la españolidad de Deoleo y pidió al Gobierno que active medidas como el ‘escudo antiopas’ que ya usó en Talgo para protegerla.

Tanto la postura de la Junta como la del Ministerio, IU y CCOO se interpretan como una muestra de apoyo a que finalmente sea Dcoop la empresa que compre Deoleo.

Aunque en sentido estricto, las dos ofertas proceden de compañías españolas. Y andaluzas.

La familia Coricelli ha ofertado a través de Farmers Elite Global SL, presidida por Lorenzo Coricelli, sociedad matriz de los negocios de la familia italiana y con sede en Sevilla.

Desde el grupo destacan también que la familia Coricelli tiene presencia en España desde hace décadas con Aceites Abasa (Baena, Córdoba), reivindicando su arraigo en el olivar andaluz.

Si la firma con la que opera en Italia y que dio origen al grupo, Coricelli, factura ya alrededor de 400 millones de euros, la aportación de Abasa al grupo es al menos del mismo volumen.

En conjunto, los negocios de la familia articulados a través de Farmers Elite Global SL, tienen un volumen de ventas de más de 1.000 millones de euros.