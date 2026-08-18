Tu smartphone ya no solo mide tus calorías: ahora también hace crecer tus ahorros

Move to Save, una funcionalidad de B100, la marca de banca digital de ABANCA, conecta los sensores de tu smartphone con tus finanzas: convierte tu ejercicio diario en ahorro remunerado con hasta el 3% TAE.

Las claves

Las claves Generado con IA La app Move to Save de B100 convierte la actividad física diaria en incentivos de ahorro automático en una cuenta remunerada. Cumplir objetivos de pasos diarios permite transferir entre 1 y 30 euros desde la cuenta principal a la Cuenta Health, que ofrece hasta un 3% TAE. El sistema motiva a los usuarios a combatir el sedentarismo y fomenta el ahorro sistemático de forma sencilla y automatizada. B100 también ha lanzado Off to Save, un producto que incentiva el ahorro al limitar el tiempo de uso en redes sociales, vinculado a la salud mental.

El smartphone se ha convertido en mucho más que un dispositivo para comunicarse. Hoy funciona como un monitor de salud, un contador de actividad física, un gestor de hábitos y, cada vez más, como una herramienta para mejorar las finanzas personales. Esta evolución está cambiando la relación entre tecnología, bienestar y ahorro.

En este contexto destaca Move to Save de B100, la propuesta 100% digital de ABANCA. Se trata de una iniciativa que demuestra cómo la actividad física puede convertirse también en un incentivo para ahorrar.

El concepto responde de una forma disruptiva en el conservador sector financiero a una tendencia creciente: la importancia cada vez mayor que la salud tiene en la vida de las personas.

Incentivos directos contra el sedentarismo

Hasta hace poco, registrar la actividad deportiva servía únicamente para alcanzar metas de entrenamiento mediante métricas de rendimiento.

Hoy en día, en algunos sectores se han comenzado a vincular estos indicadores con otro tipo de servicios relacionados. El smartphone ya no solo almacena datos de ejercicio, sino que ejecuta acciones con ellos.

Con la propuesta de B100 esta fusión entre hábitos saludables y finanzas inteligentes crea incentivos directos para combatir tanto el sedentarismo como la falta de ahorro.

Recompensas por cuidar tu cuerpo

Un claro caso de éxito de esta tendencia en España es precisamente Move to Save.

Esta herramienta aprovecha la tecnología del móvil para recompensar a los usuarios por cuidar de su cuerpo.

El proceso opera de manera automatizada y sencilla:

Definición de retos: El usuario establece un objetivo diario de pasos (por ejemplo, entre 6.000 y 20.000 pasos). Registro automático: El smartphone monitoriza la actividad física a lo largo de la jornada. Traspaso remunerado: Si se cumple el reto diario, la app mueve automáticamente entre 1 € y 30 € desde la cuenta principal hacia la Cuenta Health.

La Cuenta Health de B100 ofrece una remuneración muy atractiva de hasta el 3,00 % TAE. De este modo, cumplir metas deportivas se traduce en un incremento directo de los ahorros mensuales, dinamizando la economía personal sin esfuerzo adicional.

Imagen de una carrera popular. iStock

Ventajas en el día a día

Este novedoso planteamiento aporta ventajas concretas al día a día:

Incentivo doble : Aumenta la motivación para combatir la inactividad física sabiendo que cada paso aporta rentabilidad.

: Aumenta la motivación para combatir la inactividad física sabiendo que cada paso aporta rentabilidad. Ahorro sistemático : Automatiza las microtransferencias de dinero diario sin que afecte drásticamente a la economía personal.

: Automatiza las microtransferencias de dinero diario sin que afecte drásticamente a la economía personal. Ecosistema centralizado: Elimina la necesidad de usar múltiples herramientas inconexas, ya que el smartphone gestiona tanto la salud como el dinero desde un solo lugar.

La tecnología móvil ha logrado unir dos pilares fundamentales del bienestar humano: la salud del cuerpo y la tranquilidad financiera.

Soluciones innovadoras como Move to Save de B100 demuestran que usar el teléfono para registrar la actividad física no solo ayuda a vivir mejor, sino que también hace crecer tus ahorros.

B100 ha lanzado otro producto también igualmente sorprendente que vincula ahorro con salud mental, Off to Save. ¿Cómo? Pues leyendo datos de conexión a redes sociales, de tal forma que si el usuario limita ese tiempo, puede ahorrar aún más en esa cuenta extra remunerada.

'Tu smartphone ya no solo mide tus calorías: ahora también hace crecer tus ahorros con B100' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con B100.