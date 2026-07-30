Villar Mir logra financiación europea para su central reversible en Granada y Magtel para otra en Asturias

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Las claves Generado con IA Villar Mir ha obtenido 23,07 millones de euros de fondos NextGenerationEU para construir una central hidroeléctrica reversible en Los Guájares, Granada. La nueva central tendrá una potencia instalada de 356,87 MW y capacidad de almacenamiento de 2.969 MWh, con una inversión total prevista de 400 millones de euros. El proyecto incluye una balsa superior de 24 hectáreas y una línea eléctrica de 220 kV y 6,45 km, además de un túnel subterráneo de 1.552 metros. El Ministerio ha concedido ayudas europeas a otras siete futuras centrales, destacando dos grandes proyectos en Asturias promovidos por Magtel y EDP.

Villar Mir avanza en la construcción de una central hidroeléctrica reversible de Los Guájares, junto a la presa de Rules en Granada, tras la concesión de una ayuda de 23,07 millones de euros de fondos NextGenerationEU.

La de Los Guájares sería la tercera presa reversible en Andalucía. Ya funcionan la del Tajo de la Encantada en Málaga y la de Guillena en Sevilla, ambas de Endesa. Entre las dos suman 570 MW.

En Los Guájares, la tramitación formal del proyecto contempla una potencia instalada de 356,87 MW y una capacidad de almacenamiento de 2.969 megavatios-hora (MWh).

La inversión total prevista asciende a 400 millones de euros. Tiene ya las autorizaciones ambientales.

La infraestructura proyectada se sitúa en la provincia de Granada, en los términos municipales de Los Guájares, Vélez de Benaudalla, El Pinar y Padul.

El esquema hidráulico de la planta se basa en un sistema de bombeo reversible desde el embalse de Rules hasta un nuevo depósito superior. Esta balsa ocupará 24 hectáreas con 1,4 hectómetros cúbicos de agua almacenada.

La infraestructura conectará la balsa superior con la toma de agua del embalse de Rules mediante un circuito subterráneo y entubado.

El proyecto contempla la construcción de una línea eléctrica aérea de 220 kilovoltios con 6,45 kilómetros y 24 apoyos. La obra principal implicará la excavación de un túnel de acceso subterráneo de 1.552 metros de longitud hasta la caverna de transformadores.

Almacenamiento

Sucesos como el apagón y la necesidad evidente de disponer de sistemas de almacenamiento ante las oscilaciones de producción de las renovables están impulsando tanto la hibridación fotovoltaica como las centrales inversas.

Estas centrales funcionan como grandes almacenes de energía gracias al agua. En horas de alta producción renovable y baja demanda se usan los excedentes para bombear al embalse superior.

Cuando las renovables no producen o en un momento de necesidad, el agua se libera y, por gravedad, acciona turbinas que generan electricidad.

Junto al proyecto de Los Guájares, el Ministerio ha concedido ayudas con fondos europeos a otras siete futuras centrales: Meirama Cerceda (Galicia), con 30 millones de euros paraTasga; y Torreal II (Extremadura) de Iberdrola, con cinco millones de euros.

También a Dehesa de Ganaderos (Aragón) de Aspravi, con 7,1 millones de euros; y Baells (Cataluña), con seis millones de euros para Capital Energy.

Los dos mayores proyectos por volumen de subvención están en Asturias: La Barca, con 48,82 millones de euros, de EDP; y Grandas de Salime, con 45 millones.

Magtel

Esta última central en Asturias está promovida por la andaluza Magtel, que cuenta con una docena de iniciativas en distintos grados de desarrollo repartidas por toda España.

Grandas de Salime requiere inversiones de unos 400 millones de euros para alcanzar 265 MW. Podría estar operativa en 2031. También en Asturias tiene otro proyecto en La Barca (cerca del de EDP) que podría entrar en operación en 2032.

En Andalucía, la compañía cordobesa impulsa el proyecto de Espiel (Córdoba), vinculado al nudo de transición justa de La Lancha.

El Ministerio tenía previsto destinar inicialmente 90 millones de euros a estas ayudas, cantidad que tuvo que ampliar con otros 75 ante el número de solicitudes recibidas y el volumen de las inversiones previstas.