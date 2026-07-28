Cox triplica EBITDA hasta 245 M€ en sus primeros resultados con los activos de Iberdrola México integrados

Las claves

Las claves Generado con IA Cox triplica su EBITDA hasta 245 millones de euros en el primer semestre tras integrar los activos de Iberdrola en México. Los ingresos de Cox se multiplican por 2,5 y alcanzan 1.243 millones de euros, aunque la operación financiera lleva a pérdidas coyunturales de 4,7 millones. La integración de los activos en México refuerza el liderazgo de Cox en energía y agua, con 16 activos y 3,9 GW de capacidad instalada. Cox refinancia su deuda tras la compra, logrando una estructura de capital estable a largo plazo y una vida media de la deuda de 6,5 años.

Cox dispara sus cifras en el primer semestre, los primeros en los que integra los activos adquiridos a Iberdrola en México por 4.000 millones de dólares. Los ingresos se multiplican por 2,5 hasta 1.243 millones de euros y su EBITDA triplica el del año anterior y alcanza 245 millones.

Sin embargo, el coste financiero de la operación de México llevó a Cox a pérdidas de 4,677 millones de euros, frente a las ganancias de 12,5 millones de euros del ejercicio anterior. La empresa explica que "se trata de una circunstancia meramente coyuntural y que no es representativo de la actividad habitual del negocio".

“Los primeros resultados tras la integración de México confirman la solidez de nuestra tesis de inversión y muestran la nueva era que hemos iniciado con la nueva Cox. Hoy tenemos una nueva dimensión” ha señalado Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.

“México no solo refuerza nuestro liderazgo en agua y energía. Acelera nuestra transformación hacia un modelo más resiliente, predecible y con mayor creación de valor para nuestros accionistas", ha añadido.

“Mayor escala, mayor recurrencia de ingresos y una capacidad reforzada de generación de caja, reforzando su posición diferencial en infraestructuras críticas de energía y agua” son las claves de la nueva Cox, cuya sede social está en Sevilla.

La compañía ha destacado en un comunicado que el margen de EBITDA mejoró hasta el 20%, frente al 16% registrado un año antes. Asimismo, el resultado neto ajustado se situó en 66 millones de euros, 5,3 veces superior al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Con seis meses de Cox Asset México, el flujo de caja operativo ajustado alcanzó los 129 millones de euros, con lo que triplica de largo la cifra del primer semestre de 2025, con una conversión del 52% sobre EBITDA ajustado.

“Este resultado consolida el flujo de caja como una de las principales métricas de desempeño del Grupo y respaldando una clara senda de desapalancamiento, asignación disciplinada de capital y creación de valor a largo plazo”, aseguran en Cox.

Las adquisiciones integradas en Asset Co se consolidan como el principal motor de creación de valor del Grupo, registrando con seis meses de Cox Asset Mexico unos ingresos de 869 millones de euros y un EBITDA ajustado de 289 millones, multiplicando por 7,7 veces y 5,1 veces, respectivamente, las cifras del año anterior.

Estructura de capital

Apenas dos semanas después de cerrar la adquisición de Iberdrola México, Cox dejó atrás la financiación puente de corto plazo para pasar a una estructura financiera a largo plazo, refinanciando la deuda inicial en los mercados de capitales

Colocó bonos por 2.000 millones de dólares, con una demanda que multiplicó por cinco la oferta en su tamaño inicial, y cerró un Term Loan de 733 millones de dólares.

“De esta forma, la estructura de capital queda alineada con el negocio, reduciendo ampliamente el riesgo financiero a corto plazo”, explica la compañía.

Tras completar la refinanciación de la deuda asociada a la adquisición de Cox Asset México, Cox destaca que “cuenta con una estructura de capital estable y de largo plazo”, con una vida media de la deuda de unos 6,5 años.

La deuda financiera neta ascendía a aproximadamente 3.300 millones de euros, equivalente a una ratio de Deuda Financiera Neta/EBITDA de 4,9x.

“La compañía espera avanzar en su proceso de desapalancamiento apoyándose en la fuerte generación de caja de sus activos, la optimización y rotación selectiva de cartera y una política de inversión disciplinada, además de otras vías que la compañía está estudiando que permitirán reducir el apalancamiento”, han explicado.

México

Cox Asset México cuenta con 16 activos en operación, unos 3,9 GW de capacidad instalada, una disponibilidad del 94,1% y tasas de renovación de contratos superiores al 99%.

Con esta cartera es uno de los principales operadores privados del país y el único con integración vertical.

En el primer semestre de 2026, la compañía mexicana registró, unos ingresos de 870 millones de dólares, un 24% más que en el mismo periodo del año anterior, y un EBITDA ajustado de 302 millones de dólares, un 7% superior, mientras que la energía comercializada alcanzó los 10,2 TWh, un 8% más.

Por su parte, Service Co ha registrado órdenes acumuladas (backlog) de 3.346 millones de euros, un 24% superior al de hace un año, respaldado por una cartera diversificada y márgenes atractivos por encima del 10%, demostrando solidez de la demanda subyacente.

Los resultados operativos se han visto negativamente impactados por la situación geopolítica internacional y por retrasos en la ejecución de algunos proyectos.

Con presencia en América, Europa, Oriente Medio y África, Cox apuesta por agua y energía como vectores para crecer con una plataforma industrial internacional, “generando valor a largo plazo para sus clientes, las comunidades en las que opera y sus accionistas”.