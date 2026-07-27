Los trabajadores de Airbus vuelven al trabajo mientras los sindicatos deciden si continúan con la huelga

Sala limpia en la planta de Airbus Space España en Getafe El Español Airbus

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores de Airbus en España han regresado a sus puestos tras la huelga iniciada a principios de mes, aunque el preacuerdo entre empresa y sindicatos fue rechazado en votación. La convocatoria de huelga quedó sin soporte legal después de que los representantes de SIPA retiraran la papeleta tras el resultado de la votación. Los sindicatos que no apoyaban el preacuerdo abren ahora un proceso de escucha y debate para decidir si continúan con las protestas. La última oferta de Airbus incluía una revisión salarial del 5% durante dos años y una paga de 2.000 euros, pero la plantilla muestra división y exige cambios en el modelo de relaciones laborales.

Las plantas de Airbus en España retoman hoy el trabajo después de la huelga que afectó a la actividad desde principios de mes. Pese a rechazar el preacuerdo alcanzado por los sindicatos SIPA y UGT en una votación el viernes, los trabajadores han vuelto a sus puestos.

Técnicamente, los paros no tenían desde hoy soporte legal, toda vez que los representantes de SIPA que firmaron la papeleta de huelga habían retirado la convocatoria tras conocer los resultados del viernes. Al perder la confianza de la plantilla dejan las movilizaciones.

Los sindicatos que no apoyaban el preacuerdo UGT, CGT, APP y UTIL, abren desde esta mañana un proceso de escucha y de debate para decidir si continúan con las protestas.

Además de la huelga que estaba convocada hasta final de este mes, estaba prevista una huelga indefinida a partir del 24 de agosto, cuando se recupera la normalidad tras los turnos de vacaciones.

La situación es compleja ya que la votación del viernes, en la que participaron casi 12.000 de los 14.000 empleados de Airbus en España, refleja una fuerte división en la plantilla: votaron sí al preacuerdo 5.548 y lo rechazaban 5.806 (votos nulos y abstenciones excluidas).

Además, los sindicatos que ostentan la mayoría de la representación de los trabajadores en los órganos constituidos en la empresa, CCOO y SIPA, han visto como la plantilla no apoyaba el preacuerdo que ofrecía la empresa.

UGT ha pedido ya formalmente a través de un comunicado volver a la negociación para solucionar cuanto antes el conflicto.

“Instamos a la empresa, en primer lugar, y al resto de las fuerzas sindicales a reanudar de inmediato las negociaciones, y a la plantilla, a que continúe unida”, dice el sindicato.

UGT se muestra abierta a medidas “de negociación o de movilización”, y asegura; “La fuerza está en la unidad. La solución, en la negociación. ¡Seguimos!”.

La última oferta de la empresa, la que firmaron SIPA y CCOO y que ha sido rechazada por la plantilla, incluía una revisión salarial del 5% este año y el próximo, más un 0,5 de RSI y otro 0,5 de promociones.

Además, como novedad, recogía una paga de 2.000 euros, con cláusulas de revisión del IPC más un 1% para 2028 y 2029 y otro 1% extra en RSI y promociones.***

UGT insiste ahora que “no se trata solo de unas condiciones laborales —ese ha sido el error de algunos, y la plantilla lo ha censurado—, sino de un cambio en el modelo de relaciones laborales, construido sobre la dignidad y el respeto debido a las personas que trabajamos en Airbus”.