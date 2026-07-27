La granadina Greening culmina con éxito la OPA sobre Energy Solar Tech con el 92% de aceptación

Las claves

Las claves Generado con IA Greening ha culminado con éxito la OPA sobre Energy Solar Tech, alcanzando más del 92% de aceptación entre los accionistas. Los accionistas de Energy Solar Tech recibirán 0,9546 acciones nuevas de Greening por cada acción aportada, mediante una ampliación de capital no dineraria. La operación refuerza el negocio de ingeniería y construcción de Greening, incorpora activos renovables y capacidades industriales, y supone un avance en su Plan Estratégico 2026-2030. La OPA valora el 100% de Energy Solar Tech en unos 85 millones de euros, con una prima del 41% respecto a su cotización previa.

Greening anuncia que ha culminado con éxito la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Energy Solar Tech tras alcanzar un nivel de aceptación de más del 92% de su capital social.

Los accionistas de Energy Solar Tech que han acudido a la oferta recibirán 0,9546 acciones nuevas de Greening por cada acción aportada. Para atender esta contraprestación, Greening ejecutará la correspondiente ampliación de capital no dineraria.

Es la segunda operación corporativa ejecutada por Greening dentro de su plan de expansión tras la OPA a EiDF en enero pasado.

Con la nueva OPA, Greening incorpora activos renovables y consigue generación de caja recurrente, así como capacidades industriales y tecnológicas en infraestructuras eléctricas, subestaciones, equipos y soluciones modulares para centros de datos.

Greening había valorado el 100% de ETS en unos 85 millones de euros, lo que representa una prima del 41% conforme a la cotización al cierre del jueves 28 de mayo y el canje ofrecido.

"Esta nueva operación nos permite incorporar activos, talento y capacidades altamente complementarias, reforzando nuestra posición para liderar la consolidación del sector”, ha señalado Pablo Otín, CEO de Greening.

La empresa granadina considera que así refuerza el negocio de ingeniería, construcción y ejecución de proyectos (EPC) del grupo, GreenSol.

Pablo Otín, consejero delegado de Greening, ha incrementado su participación en el capital de la compañía mediante la adquisición de nuevas acciones. En concreto, el CEO ha adquirido un total de 13.307 acciones de Greening por un valor de 22.284,4 euros.

Greening considera la adquisición un avance en la ejecución del Plan Estratégico 2026-2030, orientado a transformar el modelo de negocio de la compañía hacia una plataforma energética integrada.

La compañía pone el foco en la generación de ingresos recurrentes, una estructura financiera más sólida y un crecimiento rentable y sostenible.