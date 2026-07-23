Santana Factory ensambla en Linares el JAC E30X, el ‘mini’ chino eléctrico de menos de 20.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Santana Factory ha comenzado a ensamblar en Linares el JAC E30X, un coche eléctrico chino de pequeño tamaño y menos de 20.000 euros. Este modelo urbano se comercializa ya en países como Suiza, Alemania y Dinamarca, y ofrece hasta 375 km de autonomía. La fábrica linarense apuesta por la diversificación, produciendo tanto grandes pickups y SUV como este utilitario compacto. El ensamblaje de los vehículos se realiza bajo un modelo SKD, recibiendo los coches en bloques montados desde China para su acabado final en Linares.

Santana Factory ya tiene en sus cadenas de montaje de Linares (Jaén) las primeras unidades del JAC E30X. Un coche chino 100% eléctrico de pequeño tamaño y enfoque urbano que se comercializa en otros países europeos (Suiza, Alemania Dinamarca) por menos de 20.000 euros.

La previsión es comenzar a producir en cadena y con una cadencia industrial después del verano tras la fase inicial que se acomete estos días, según confirman desde la dirección de Santana.

Es un cambio de registro total en la fábrica linarense, de dónde ya están saliendo hacia los concesionarios de España, Portugal e Italia los enormes vehículos de la serie 400, dos versiones de pickup Diésel y PHEV, y el Santana Cajal, otro SUV de gran formato.

De los grandes 4x4 a un modelo urbano, pequeño, compacto y que compite en el segmento de los pequeños utilitarios (como el Chery de Ebro) con el precio y el equipamiento tecnológico como elementos diferenciadores.

Los JAC E30X que ya están circulando en Europa se impulsan con baterías con rasgos de autonomía de 375 kilómetros.

El interior destaca por la digitalización de los cuadros y la pantalla central, con asistencia a la conducción o control de crucero o visión 360 grados. El maletero supera los 300 litros.

Socio estatal chino

Aún no se han hecho públicos los términos de los acuerdos entre las compañías que operan desde Linares y JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.) , empresa estatal china fundada en 1964, con sede central en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui.

Pero la operación permite consolidar la resurrección de la fábrica linarense con más volumen de trabajo y compensar emisiones, de acuerdo a los planes estratégicos trazados.

Esos planes contemplaban tanto la producción de modelos bajo enseña propia, Santana Motors, como para terceros, como se hace ahora.

La cadena de nontaje es operada por la multinacional Coronet, que tiene acuerdos para producir en régimen SKD (Semi Knocked Down) con ZNA para las pickups y con BAIC para el Cajal.

Los coches llegan en bloques ya montados desde China, y en Santana Factory se hace el ensamblaje definitivo. Este modelo de negocio se aplica también para los JAC E30X.

La previsión es que el acuerdo con BAIC fructifique aún con varios lanzamientos más bajo la marca Santana en los próximos meses: otra pickup de menores dimensiones que las de la serie 400 y dos SUV de formato medio o pequeño.