Autoescuelas en pie de guerra: 82.000 alumnos esperan el práctico en Andalucía y faltan examinadores

Imagen de archivo de una protesta de autoescuelas. El Español

Las claves

Las claves Generado con IA Las autoescuelas andaluzas protestan por la falta de examinadores y denuncian que 82.000 alumnos esperan el examen práctico. La DGT rebate las cifras del sector y asegura que la demanda real es solo el 10% de lo que afirma la patronal. Las protestas se realizan de forma simultánea en todas las delegaciones y jefaturas de Tráfico de Andalucía. La situación afecta tanto a aspirantes a conductores noveles como a quienes necesitan el carné profesional para transporte pesado y autobuses.

Las autoescuelas andaluzas salen a la calle hoy viernes para mostrar su malestar por la falta de examinadores. El sector estima que hay 82.000 alumnos en lista de espera para hacer el examen práctico.

Tráfico, por su parte, considera que las cifras que dan las autoescuelas son irreales y calcula que el problema afecta a un 10% de lo que dice la patronal. No es una situación exclusivamente andaluza, sino nacional.

Las protestas se han convocado esta mañana a las 10:30 horas “al unísono” en todas las delegaciones y jefaturas territoriales de Tráfico de la comunidad.

En Sevilla, la convocatoria ha partido de la Asociación Provincial de Autoescuelas (APAES), con la colaboración de la Unión de Federaciones de Autoescuelas (UFFA) y Plataforma +Exámenes.

Se prevé la asistencia de entre 70 y 100 empresas de toda la provincia, según estimación de la Confederación de Empresarios de Sevilla.

Los profesionales reclaman medidas como examinar por las tardes y los sábados para desatascar la situación. Y reclaman a la DGT que cubra bajas en la plantilla de examinadores o que pague horas extra.

En la patronal destacan que el problema va a más, y que este verano se ha alcanzado el máximo histórico de 82.000 alumnos en cola.

En los últimos meses se han producido manifestaciones provinciales a lo largo de Andalucía, con concentraciones y ruidosas caravanas por las capitales de provincia. Ahora van todos a una y en toda la comunidad.

Además de los profesionales del sector están convocados también los alumnos afectados, por lo que la previsión es de una protesta masiva.

Sólo en Sevilla, la estimación de la patronal es de más de 25.000 afectados, mientras que en Málaga se calculan 17.500.

Además de aspirantes a conductor novel, la situación es especialmente grave para miles de personas que aspiran a un carné profesional para conducir vehículos de transporte pesado y autobuses.

“En muchas provincias, un carnet profesional se puede ir a los cinco meses perfectamente", han dicho desde la UFFA en declaraciones a Europa Press. Así que a los damnificados se suman “empresas de transporte que nos piden conductores".

La protesta se entiende desde las autoescuelas como el primer aviso importante, sin descartar medidas más contundentes si no hay soluciones.

Versión de la DGT

La DGT anunció en junio el Plan de Refuerzo Operativo (PRO) para atender a las peticiones de las autoescuelas. Sin embargo, Tráfico asegura que “la demanda real de exámenes prácticos queda muy por debajo de las cifras denunciadas por las asociaciones provinciales de autoescuelas”.

Como prueba, esgrime que el PRO se ha comenzado a aplicar “en las provincias donde pudiera existen un problema de retrasos” y que “la presentación de alumnos no ha llegado al 10% de la mal llamada ‘lista de espera’”.

La DGT cita casos como el de Almería, “con 630 alumnos presentados de los 8.000 anunciados”. O Navarra, donde “se presentaron 275 alumnos de los más de 6.000 que, según cifras de las autoescuelas estaban preparados y a la espera de poder examinarse”.

En Lleida, por su parte, “se presentaron únicamente 312 alumnos de los 5.000 que supuestamente ya habían completado su formación para realizar el examen práctico”.

“El Plan desmonta el argumento de miles de alumnos preparados para acceder al examen del permiso de conducir y la demanda real de exámenes prácticos queda muy por debajo de las cifras denunciadas por las asociaciones provinciales de autoescuelas”, concluye la DGT.

Tráfico insiste en que el PRO “es una medida excepcional creada con el objetivo de hacer frente a las situaciones de mayor criticidad en determinadas provincias en las que pudiera existir un problema de retrasos en la oferta de exámenes prácticos del permiso B”.