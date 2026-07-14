La mina más antigua del mundo brilla en plena fiebre por el cobre: Riotinto aumenta su producción un 35%

Las claves

Las claves Generado con IA La mina de Riotinto aumentó su producción de cobre un 35% en el segundo trimestre de 2026, alcanzando 13.493 toneladas. Atalaya Mining mejoró la ley de cobre en el mineral procesado al 0,39% y fortaleció su posición financiera con una caja neta de 340,2 millones de euros. Avanzan los trabajos de expansión en la corta de San Dionisio y el Proyecto Masa Valverde, claves para aumentar la producción futura. La compañía también desarrolla proyectos mineros en Galicia, Suecia y Brasil, manteniendo expectativas optimistas por la alta demanda de cobre.

Atalaya Mining recupera el ritmo en Riotinto durante el segundo trimestre de 2026.

De la mina más antigua del mundo en operación salieron 13.493 toneladas de cobre entre abril y junio, muy por encima de las 9.939 toneladas del trimestre anterior, un 35% más.

Los primeros meses del año estuvieron marcados por las borrascas, que impactaron en la producción en cantidad y en calidad. La ley de cobre en el mineral procesado se situó en el 0,39%, frente al 0,30% del primer trimestre.

"Un trimestre de producción sólido, donde las leyes mejoraron en comparación con el primer trimestre y la planta de procesamiento funcionó bien una vez más", destaca el CEO de Atalaya, Alberto Lavandeira.

La posición financiera de la empresa se ha fortalecido. Atalaya cerró el semestre con una caja neta de 340,2 millones de euros, frente a los 122 millones registrados al cierre de 2025.

Según la compañía, este aumento se debe a que "los precios del cobre siguen siendo robustos y solo hemos visto impactos moderados en los costes debido a los conflictos en Oriente Medio".

Las actividades de expansión avanzan en el Distrito de Riotinto con el desarrollo de la corta de San Dionisio. Los trabajos de desbroce permitieron extraer 3,2 millones de toneladas de estéril durante el segundo trimestre.

Este yacimiento es un "componente clave de la estrategia de Atalaya para aumentar la producción de cobre" mediante la mezcla de este mineral con el procedente de Cerro Colorado.

Los cálculos de Atalaya pasan por aumentar entre un 50 y un 52% el estéril procesado con la aportación de San Dionisio, de 38 ó 40 millones de toneladas actuales a 56 ó 57.

Atalaya también progresa en el Proyecto Masa Valverde (PMV), ubicado en la Faja Pirítica. La perforación de relleno en este yacimiento se centra en zonas ricas en cobre, que la empresa espera procesar en las instalaciones existentes de Riotinto.

Los trabajos de superficie preparatorios continúan activos a la espera de una decisión final del consejo sobre la construcción de la rampa de acceso.

En el proyecto Ossa Morena, la compañía mantiene activo un programa de perforación enfocado en el yacimiento de oro Guijarro, donde se completaron siete sondeos durante el segundo trimestre como parte de una campaña total de 17 actuaciones.

La planta E-LIX, por su parte, mantiene un rendimiento estable tras el procesamiento de concentrados a granel con alto contenido en zinc y bajo en cobre.

El objetivo de la empresa para el resto del ejercicio consiste en "lograr períodos sostenidos de rendimiento constante de la planta y de los costes, así como probar aplicaciones en otros tipos de concentrados".

De cara al futuro, la empresa mantiene un mensaje de optimismo respaldado por la solidez del mercado del cobre y la demanda derivada del despliegue global de infraestructura de centros de datos.

Además de estos proyectos en la Faja Pirítica, desarrolla otros proyectos mineros en el norte de España con Touro (Galicia) y Suecia.

Además entró con una participación de un 7% en Lara Exploration Ltd para proyectos en Brasil.