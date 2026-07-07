El ingeniero granadino Pedro López, nuevo CEO de la multinacional de microchips Quintarius

Pedro López, tercero por la derecha, con otros miembros del equipo de Quintarius. Quintarius

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro López Estepa ha sido nombrado nuevo CEO de la multinacional de microchips Quintarius, con sede central en Múnich y filial española en Granada. Quintarius nació en 2023 de la alianza entre Bosch, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Nordic Semiconductor y Qualcomm Technologies. La compañía impulsa iniciativas basadas en la tecnología RISC-V y mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Granada a través del Aula Quintauris-UGR. Granada se consolida como polo tecnológico en el sur de Europa, destacando por su ecosistema en IA, centros de datos y alianzas internacionales en tecnología.

El ingeniero granadino Pedro López Estepa ha sido nombrado por Quintarius nuevo CEO de la compañía, una joint venture creada por varios de los grandes del sector de los microchips.

Quintaruis tiene su sede central en Múnich (Alemania), y su filial española se ubica en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. López mantendrá la ciudad andaluza como base de operaciones.

La empresa de semiconductores surgió de la alianza en 2023 de Bosch, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Nordic Semiconductor y Qualcomm Technologies.

El nombramiento de López tiene efectos desde el día 29 del mes pasado en un proceso de transición ordenada para dar relevo a Alexander Kocher, que va a seguir apoyando a la empresa como asesor estratégico.

La compañía también ha designado a Ozgur Ozkurt como CTO (Director de Tecnología) en este proceso de transición.

Pedro López aporta una amplia experiencia en las industrias de semiconductores y tecnología, y se centrará en seguir escalando las iniciativas de Quintauris. Una de sus tareas será fortalecer la colaboración con socios y partes interesadas en todo el mundo en los microchips.

"La empresa ha construido una base sólida bajo el liderazgo de Alexander, y esperamos seguir trabajando con nuestros socios para acelerar el desarrollo y la adopción de plataformas basadas en RISC-V", ha dicho Pedro López.

Esta tecnología RISC-V es la base del desarrollo de la empresa. Es un código abierto para el diseño de microprocesadores.

Con él se pueden desarrollar arquitecturas para la industria, componentes de software y soluciones estandarizadas.

Los desarrollos han estado centrados en la industria de la automoción inicialmente, pero se han expandido al Internet de las cosas (IoT), IA y centros de datos.

Quintarius está integrada en el potente ecosistema tecnológico de Granada no sólo a través de su sede y su CEO, sino también con una alianza estratégica con la Universidad.

La empresa ha creado el Aula Quintauris-UGR para fomentar la innovación y el diseño de arquitecturas de hardware de última generación. Desde allí ofrecen becas, prácticas profesionales y apoyo a postgrados.

Además organizan retos tecnológicos y cursos especializados (como programas formativos de Cloud a FPGA) para formar al talento local en la tecnología RISC-V.

Junto a Sevilla y Málaga, Granada emerge como gran polo tecnológico del sur de Europa. Con su universidad como elemento estratégico, está considerada internacionalmente como una potencia en Inteligencia Artificial.

La Junta de Andalucía inauguró recientemente en la ciudad nazarí el Centro Andaluz de Inteligencia Artificial (ANIA).

Alto Infrastructure (antes Sierra DC) está construyendo ya en la vecina localidad de Escúzar un centro de datos para entrenamiento de IA, con inversiones vinculadas que pueden superar los 3.000 millones de euros.

Un proyecto que tiene en sus inmediaciones el Ifmif Dones, el acelerador de partículas. El mayor proyecto científico que se desarrolla en España y que ya está en obras.

Koh Young Technology, multinacional coreana de referencia en tecnologías avanzadas e Inteligencia Artificial, eligió Granada en 2023 como sede de su filial europea.

Y ese mismo año el Gobierno de España firmó en 2023 un acuerdo con ADIA Lab, centro de investigación en IA con sede en Emiratos Árabes Unidos, para instalar en Granada su sede europea.

El PTS es también sede de laboratorios (Rovi) y empresas innovadoras del ámbito de la salud.

El sector tecnológico aporta ya un 9% al PIB local y es la ciudad donde más crece el empleo tecnológico, según suele destacar su alcaldesa Marifrán Carazo.