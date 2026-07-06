NTT Data supera los 3.000 empleados en Andalucía y prevé crecer un 12% con agrotech y minería

Las claves

Las claves Generado con IA NTT Data supera los 3.000 empleados en Andalucía y prevé aumentar su plantilla un 12% en 2024, con 350 nuevas contrataciones. La empresa ha abierto una nueva oficina en Almería, con 130 trabajadores, ampliando su red en Sevilla, Málaga, Granada y Jaén. NTT Data impulsa su crecimiento en los sectores agrotech y minería, destacando inversiones en genómica, robotización y tecnologías mineras avanzadas. La multinacional colabora con la Junta de Andalucía en proyectos clave de salud, educación, administración electrónica y gestión de emergencias.

NTT Data, una de las mayores compañías tecnológicas a nivel mundial, supera en Andalucía los 3.000 empleados.

Yespera aumentar su plantilla un 12%, con unas 350 nuevas incorporaciones, a lo largo de este año, sumándose los sectores de agrotech y minería.

La tecnológica tiene ya plenamente operativa su nueva oficina en Almería, con 130 trabajadores, que completa -de momento- su red andaluza con sedes en Sevilla, Málaga, Granada y Jaén.

En el último lustro ha duplicado prácticamente su plantilla andaluza y ha reforzado su despliegue territorial, antes limitado a Sevilla, para captar talento en proximidad en toda la comunidad.

La IA no ha provocado reducción de plantilla ni contracción en los planes de contratación, aunque sí un cambio en los perfiles que se buscan.

Precisamente la apertura en Almería abre campo para crecer en un sector como el agrotech, que concentra inversiones de miles de millones en genómica o robotización.

"Es un área a explorar, ya estamos haciendo los primeros casos de negocio", explica la socia directora de NTT Data en Zona Sur (Andalucía, Canarias y Extremadura), Victoria Pérez.

La ejecutiva se ha reunido hoy con el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, con otro vector de crecimiento sobre la mesa: la minería.

La administración andaluza se ha interesado por los desarrollos tecnológicos de NTT Data en este sector a nivel global. “Es la cuarta empresa tecnológica del mundo”, resalta Paradela, que el año pasado visitó la sede central en Tokio (Japón).

Una de las líneas de vanguardia a nivel mundial es la de minería y materias críticas, continúa el consejero. Los ejecutivos de la multinacional en este área han estado en la reunión.

¿Qué le interesa a Andalucía de estos desarrollos? Exploración minera satelital y el uso de la fotónica para reducir la latencia entre la operación y el centro de control, uso propio de IA en minería y tecnologías que protegen el medio ambiente.

La empresa trabaja también en el concepto de la autonomía tecnológica: las operaciones mineras, a cielo abierto o subterráneas, se apoyan en la robótica y otras tecnologías para evitar exponer a los trabajadores a riesgos.

NTT Data tiene ya desarrollos y conocimiento en operaciones mineras principalmente en Latam (Chile), Australia y Canadá.

La Faja Pirítica (entre Sevilla y Huelva) hierve actualmente con proyectos e inversiones mineras, tanto de empresas ya consolidadas (Atalaya, Cobre Las Cruces, Emérita, Matsa …) como otras senior con proyectos de investigación en marcha.

Paradela, que en los últimos meses de la pasada legislatura ha tenido bajo su competencia la Agencia Digital de Andalucía, acudía hoy a la sede de NTT Data en Sevilla con la confianza de quien visita a un socio principal.

La multinacional de matriz japonesa es colaborador tecnológico de la Junta de Andalucía en materias tan sensibles como Salud (Clic Salud), Educación (Ipasen) y administración electrónica (Carpeta Ciudadana), además de en gestión de emergencias y eventos críticos.

Cada vez que un andaluz pide cita con su médico, consulta las notas de su hijo y acude a eventos como la Feria de Sevilla o el Rocío se beneficia de las tecnologías desarrolladas por NTT Data en la comunidad.

En el portfolio de la empresa están también grandes corporaciones de Andalucía, y desde su red andaluza se aportan soluciones a empresas de todo el mundo.