España se prepara para mejorar la seguridad y eficiencia de sus cielos con tecnologías predictivas de control aéreo

Indra Group ha implementado una innovadora tecnología en el sistema SACTA de ENAIRE para permitir la detección táctica de conflictos y optimizar la toma de decisiones de los controladores.

Las claves

Las claves Generado con IA España ha implementado el Módulo de Trayectoria Táctica (TTM) en los principales centros de control aéreo para anticipar movimientos y conflictos en el tráfico aéreo. La tecnología TTM permite a los controladores prever y resolver conflictos potenciales, optimizar rutas y mejorar la eficiencia operativa en tiempo real. Gracias al despliegue del TTM, ENAIRE ha gestionado un récord de 2,47 millones de vuelos en 2025, reduciendo emisiones de CO₂ y el consumo de combustible. El proyecto sitúa a España y a Indra Group a la vanguardia de la digitalización del espacio aéreo europeo, alineándose con los objetivos de la Unión Europea y el programa SESAR.

El crecimiento constante del tráfico aéreo y la complejidad operativa de los grandes espacios europeos están impulsando una transformación profunda en los sistemas de gestión de tránsito aéreo. En este nuevo escenario, ya no basta con monitorizar la posición actual de las aeronaves: la clave está en anticipar sus movimientos con precisión para garantizar operaciones más seguras, eficientes y sostenibles.

La evolución hacia modelos de gestión basados en trayectorias predictivas se ha convertido en uno de los principales retos tecnológicos del sector del tráfico aéreo. Este enfoque permite a los controladores aéreos prever conflictos potenciales, optimizar rutas y mejorar la capacidad operativa incluso en entornos de alta densidad de tráfico.

En 2025, ENAIRE, el proveedor de servicios de navegación aérea español, dio un paso decisivo hacia ese futuro al desplegar el Módulo de Trayectoria Táctica (TTM) de Indra Group en su sistema SACTA, transformando la gestión del tráfico aéreo por completo. Ya está operativo en los sectores pertenecientes a los espacios aéreos controlados por los Centros de Control (ACC) de Madrid y Barcelona, caracterizados por su alta densidad y flujos cruzados, donde la herramienta ha validado su eficacia optimizando la resolución de escenarios de alta carga táctica.

La implementación de esta tecnología marca una evolución clave en el sistema nacional de gestión del tráfico aéreo, al incorporar capacidades avanzadas de predicción en tiempo real dentro del ecosistema operativo. Precisamente ahí radica el valor del TTM: transformar un modelo tradicionalmente reactivo en una gestión predictiva basada en trayectorias futuras.

Arquitectura tecnológica y capacidad predictiva

El TTM es una capacidad avanzada de cálculo integrada en el núcleo del sistema SACTA de ENAIRE y desarrollada dentro del marco de la Colaboración iTEC para la construcción del futuro sistema de control del tráfico aéreo iTEC SkyNex. Su arquitectura está diseñada para el procesamiento continuo de grandes volúmenes de datos, combinando la información procedente de la red de radares con los planes de vuelo actualizados.

Esta tecnología proporciona una supervisión en tiempo real y evalúa múltiples alternativas para cada vuelo, lo que permite que el sistema identifique un posible conflicto y presente a los controladores de tráfico aéreo (ATCO) opciones para tomar decisiones completamente seguras incluso antes de que se emita una autorización de control.

Un componente clave de esta arquitectura es la funcionalidad denominada “What-Else”, un sistema de apoyo que evalúa de forma dinámica los niveles de vuelo, rumbos y rutas directas disponibles. Si una maniobra propuesta genera un conflicto potencial, el sistema informa al controlador y sugiere alternativas seguras. De este modo, la toma de decisiones tácticas deja de centrarse únicamente en resolver incidencias detectadas para pasar a seleccionar las trayectorias más eficientes y seguras previamente validadas por el sistema.

Panorámica del aeropuerto de Madrid.

Despliegue operativo y mejora de la conciencia situacional

La implementación del TTM se ha llevado a cabo de forma progresiva en los entornos de mayor complejidad operativa de España, como lo son los espacios aéreos controlados por los Centros de Control de Madrid y Barcelona, lo que ha permitido validar una mejora significativa en la conciencia situacional de los controladores. Además, la interfaz operativa se ha enriquecido con nuevas funcionalidades que minimizan la exposición al error humano.

Estas herramientas permiten a los controladores identificar con precisión la gravedad y prioridad de las interacciones entre aeronaves. Al detectar los conflictos de forma más temprana en el ciclo de vida de la trayectoria, los controladores disponen de un mayor margen de actuación, lo que reduce las maniobras correctivas de alta carga de trabajo.

Esto se traduce en una gestión más fluida del tráfico aéreo, con la posibilidad de gestionar un mayor número de vuelos en el mismo espacio aéreo manteniendo los máximos estándares de seguridad.

Los resultados operativos de 2025 han confirmado un aumento de la estabilidad en la gestión de la separación, permitiendo a ENAIRE gestionar un volumen récord de 2.470.604 vuelos, un 12,7 % más que en 2023. La precisión en la validación de rutas directas y niveles óptimos no solo evitó la emisión de 13.300 toneladas de CO₂ y el consumo de 4.200 toneladas de combustible, sino que también contribuyó a reducir esperas innecesarias y optimizar las trayectorias de vuelo, reforzando la seguridad operativa al reducir de forma medible las alertas de conflicto a corto plazo (STCA) e incidentes por intervenciones tardías.

El proyecto TTM se alinea con los objetivos del Plan Maestro de ATM de la Unión Europea y el programa SESAR, orientándose hacia el modelo de Operaciones Basadas en Trayectorias (TBO). Como socio tecnológico estratégico de la Colaboración iTEC, Indra Group está utilizando la experiencia adquirida con el TTM para continuar evolucionando la siguiente generación de sistemas dentro de iTEC SkyNex, una plataforma pionera que se implementará en 27 centros de control de ocho países europeos y Canadá, mediante la cual un avión podrá cruzar todo el mundo.

El despliegue del Módulo de Trayectoria Táctica reafirma el liderazgo de Indra Group y ENAIRE en la innovación de la gestión del tráfico aéreo. La transición de un control basado en la vigilancia a uno fundamentado en la trayectoria predictiva no solo mejora la seguridad operativa, sino que dota al sistema de la capacidad necesaria para absorber el crecimiento futuro del tráfico de forma eficiente y sostenible. Con esta infraestructura, España se posiciona a la cabeza de la digitalización del cielo europeo, demostrando que la gestión táctica de datos es ya una realidad operativa plenamente consolidada.