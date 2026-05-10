Donde Valencia conecta: el Palacio de Congresos cierra 2025 con un impacto económico de cerca de 95M€

El recinto diseñado por Norman Foster, referente internacional del sector MICE, convierte cada congreso en legado para la ciudad. Sus datos de 2025 demuestran que impacto y rentabilidad son compatibles.

Las claves

Las claves Generado con IA El Palacio de Congresos de Valencia cerró 2025 con un impacto económico de 94,7 millones de euros, incluyendo 53,5 millones de impacto directo y 41,2 millones de impacto indirecto en la ciudad. En 2025, el recinto celebró 105 eventos con 115.573 asistentes, generando 95.000 pernoctaciones y logrando autofinanciación con ingresos de 5,96 millones de euros. La sostenibilidad es clave en su gestión: reducción del 15% de la huella de carbono, inversiones en eficiencia energética y proyectos sociales como la integración laboral y la donación de excedentes alimentarios. El 62% de los congresos provienen del extranjero, posicionando a Valencia entre las principales ciudades mundiales en turismo de reuniones y reforzando su proyección internacional.

El Palacio de Congresos de Valencia es un recinto capaz de transformar actividad en valor para la ciudad. Más allá de su arquitectura emblemática y de su proyección global, el Palacio de Congresos actúa como motor económico urbano, conectando talento, conocimiento y oportunidades. Los resultados de 2025, el segundo mejor de su historia, confirman que cada gran evento celebrado deja huella más allá de sus muros.

94,7M€ de impacto económico en el entorno local 53,5M€ de impacto directo en congresos, convenciones y eventos profesionales 41,2M€ de impacto indirecto en hostelería, alojamiento, transporte y servicios auxiliares Fuente: APCE

Un modelo de gestión eficiente y solvente

El Palacio cerró 2025 con ingresos de 5,96 millones de euros, alcanzando la autofinanciación del recinto público y reforzando su solvencia económica y financiera. Un hito que confirma la eficacia de un modelo que se sostiene y demuestra que eficiencia y propósito pueden convivir.

El Palacio ha sabido encontrar el equilibrio entre crecimiento, rentabilidad y posicionamiento. Un enfoque que le permite afrontar el futuro con estabilidad, algo esencial tanto para organizadores de eventos como para destinos internacionales.

Ejercicio 2025

5,96M€ Ingresos 105 Eventos celebrados (+5%) 115.573 Asistentes (+15%) 95.000 Pernoctaciones generadas en Valencia

Sostenibilidad como valor estratégico

La sostenibilidad es un pilar clave del modelo de gestión del Palacio de Congresos de València y orienta de forma transversal su estrategia. Desde esta visión integral, cada decisión incorpora criterios de eficiencia ambiental, responsabilidad social e innovación.

Proyecto Zentropy MICE Fondos Next Generation Elegido para desarrollar este programa pionero de Europa, que convierte el Palacio en calculadora de impacto para revertir beneficios en la ciudad. 579.716€ invertidos en 2025 en eficiencia energética y mejora de la experiencia del evento, cofinanciados por la Unión Europea. Arquitectura con propósito Reducción 15% de huella de carbono Diseñado por Norman Foster, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009, referente mundial en arquitectura sostenible para el siglo XXI. Electricidad 100% renovable y mejoras de eficiencia energética reducen la huella por asistente de 5,79 kg a 4,37 kg de CO₂e en 2025.

Eje social

El eje social completa el modelo sostenible del Palacio. Cada evento también activa y fortalece el tejido social y refuerza el compromiso con la comunidad local, especialmente, con los colectivos más vulnerables.

Formación e integración sociolaboral Reducción del desperdicio alimentario La contratación inclusiva se ha quintuplicado en restauración y cerca del 6% del personal de sala procede de la Fundación Amigó y Fundación Asindown a través de convenios con Gourmet Catering& Eventos y BestWay. Gracias al proyecto MagNuS dedicado al aprovechamiento de excedentes en la restauración de los eventos celebrados en el Palacio, se han destinado más de 6.000 raciones al Banco de Alimentos en 2025.

Interior del Palacio de Congresos de Valencia.

Espacios Solidarios El Comité Asesor en Sostenibilidad, impulsado por el Palacio lanzó un concurso para ceder sus instalaciones a entidades sin ánimo de lucro. AVAPACE fue la primera ganadora: recibió las llaves del recinto para celebrar sus actos a lo largo del año, convirtiendo el espacio en un recurso al servicio de la comunidad.

Valencia, en el mapa mundial del turismo de reuniones

El 62% de la actividad congresual del Palacio de Congresos procede ya de fuera de España. Un liderazgo internacional reforzado por haber sido reconocido dos veces como el Mejor Palacio de Congresos del Mundo (2010 y 2018). Su posicionamiento internacional proyecta a Valencia en los principales rankings del sector MICE.

Top 10 mundial entre ciudades no capitales

3ª ciudad de España en turismo de reuniones

Puesto 39 mundial (ICCA 2024)

Congresos que dejan huella

Los eventos celebrados en el Palacio no terminan cuando los asistentes abandonan el recinto. Los congresos no solo dejan asistentes y pernoctaciones. Dejan conocimiento, conciencia y retorno social. En 2025, varios dejaron aportaciones concretas a la sociedad valenciana:

Estudios de largo recorrido sobre la huella de la DANA en la infancia de las poblaciones afectadas, con implicación directa de la comunidad local.

Conclusiones de impacto en sostenibilidad ambiental y energías renovables, trasladadas a la agenda científica de la ciudad.

Colaboración con artistas locales en la creación de elementos ornamentales para la zona de exposición, con homenajes a la cultura y las tradiciones valencianas.

Actividades didácticas con centros de Educación Primaria y Secundaria de Valencia, vinculando el conocimiento generado en los congresos con el aprendizaje escolar

Uno de los congresos realizados en el Palacio.

Previsiones 2026

El Palacio dispone de previsiones optimistas para cerrar el ejercicio actual con una facturación superior a los 5 millones de euros. Un ascenso sostenido que el recinto alimenta con una agenda internacional que en 2026 podría concentrar el 50% de su actividad total.

Dicha agenda incluye congresos referentes del ámbito científico y profesional como el 9th World Congress on Vascular Access, el ECCE Energy Conversion Congress & Expo o el Euroseeds 2026 Congress. Unas citas que consolidan al Palacio de Congresos de Valencia como una ubicación preparada para un entorno global exigente en un mundo en constante cambio.

El Palacio de Congresos de València ha entendido que organizar un congreso es activar un ecosistema de valor: empleo, conocimiento, actividad económica y comunidad. El evento termina; el impacto y el legado, no.