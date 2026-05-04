José Antonio Belso (Suma): “Hemos alcanzado los mejores resultados en 33 años, rozando los 1.000 millones”

Se prevé una transformación del sistema tributario con la extensión del valor de referencia basado en mercado y Big Data, y se han ampliado las facilidades de pago ante la situación inflacionaria.

Suma ha reforzado la lucha contra el fraude en el alquiler turístico y colabora con varios ayuntamientos en la inspección y sanción de viviendas irregulares.

El organismo ha implementado innovaciones tecnológicas como inteligencia artificial y asistentes de lenguaje natural para mejorar la eficiencia y los servicios al contribuyente.

Suma Gestión Tributaria ha logrado una recaudación récord cercana a los 1.000 millones de euros, alcanzando una tasa de éxito del 93,1% y los mejores resultados en sus 33 años de historia.

José Antonio Belso, director de Suma Gestión Tributaria, resume los resultados del Plan Estratégico 2022-2025 de la entidad en una sola frase: "hemos alcanzado los indicadores más altos de sus 33 años de historia”, gracias a una recaudación total que se aproxima a los 1.000 millones de euros.

El también catedrático de Economía Aplicada de la UMH, subraya especialmente el rendimiento del sistema, con una tasa de éxito del 93,1%. Lo que confirma “la solidez del modelo de gestión tributaria”. Entre los hitos más relevantes, apunta que “por primera vez se han superado los 100 millones de euros en vía ejecutiva”, un dato que refleja la mejora en los procesos de cobro.

Suma Gestión Tributaria es el organismo autónomo de la Diputación de Alicante encargado de la gestión, recaudación e inspección de tributos municipales, que presta servicio a la práctica totalidad de los ayuntamientos de la provincia.

Su modelo centralizado permite a los municipios optimizar recursos, mejorar la eficiencia recaudatoria y ofrecer más facilidades al contribuyente. Y aunque su ámbito natural es Alicante, Suma lleva años marcando una estrategia de proyección exterior, firmando convenios y colaboraciones con otras administraciones públicas fuera de la provincia (ayuntamientos de Majadahonda, de Roquetas de Mar y Valdemoro; Valora, del Cabildo de Gran Canaria; y Gestión Tributaria Provincial de Albacete) con el objetivo de generar economías de escala y exportar su modelo de gestión tributaria a nivel nacional.

En términos financieros, Belso pone en valor el remanente logrado, que supera los 6 millones de euros, “el doble de lo habitual”, lo que permitirá devolver 3 millones de euros a los ayuntamientos. Según explica, esta medida tiene un objetivo claro: “mejorar los servicios que reciben los ciudadanos”.

De cara al futuro, el director avanza que Suma ya trabaja en el nuevo Plan Estratégico con horizonte 2030, que se está diseñando con una metodología participativa “de abajo a arriba”. En este proceso, se ha implicado a toda la organización mediante una encuesta dirigida a sus 500 empleados, con el fin de recoger propuestas.

Belso durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

Los principales proyectos tractores serán, según indica, “el cambio del sistema de información y el programa de gestión tributaria”, considerados claves para la modernización del organismo.

Innovación tecnológica

La innovación tecnológica ocupa un lugar central en esta estrategia. Belso explica que Suma ya aplica inteligencia artificial en distintos ámbitos, como “un chatbot de atención al usuario, la lectura automatizada de matrículas para sanciones o la comparación de fotografías cartográficas para detectar omisiones tributarias”.

Además, se está probando un asistente de lenguaje natural que permitirá a los operativos consultar normativa y procedimientos “de forma mucho más ágil”.

La implantación de la nueva tasa de residuos ha sido un proceso “titánico”. Suma ha trabajado con los ayuntamientos ofreciendo distintos escenarios con el objetivo de adaptarse a las distintas realidades municipales.

Entre los retos más inmediatos, destaca la implantación de la nueva tasa de residuos, un proceso que califica como “titánico”. Suma ha trabajado con los ayuntamientos ofreciendo distintos escenarios, “desde modelos más conservadores hasta tarifas individualizadas basadas en el pesaje”, con el objetivo de adaptarse a las distintas realidades municipales.

Otro frente relevante es la lucha contra el fraude en el alquiler turístico. Belso revela que ya se ha realizado una prueba piloto en un municipio clave, donde se ha detectado “una bolsa de fraude importante”, incluyendo casos de viviendas subdivididas ilegalmente. Actualmente, Suma colabora con dos ayuntamientos para gestionar estas sanciones y avanzar en el control de esta actividad.

"Hemos hecho ya la prueba piloto, tenemos en desarrollo la aplicación que tienen los encargados de la inspección de estas viviendas, normalmente la policía municipal, en sus dispositivos inteligentes y trabajamos con dos ayuntamientos para ponerlo en marcha en un breve plazo de tiempo", detalla el director.

Belso (Suma Gestión Tributaria) explica los cambios normativos . Iván Villarejo

Economía de escala

En cuanto a la expansión, el organismo busca crecer fuera de la provincia de Alicante mediante acuerdos que generen economías de escala. Según explica, se están manteniendo negociaciones con “una entidad supralocal de una comunidad uniprovincial y con uno de los cinco ayuntamientos más grandes de España”.

Este crecimiento externo, asegura, repercute directamente en el ámbito local, ya que “ayuda a reducir los costes operativos que soportan los municipios alicantinos”.

Se prevé una transformación en el sistema tributario con la extensión del valor de referencia basado en mercado, apoyado en algoritmos y Big Data, a tributos como el IBI, lo que sustituirá a los métodos tradicionales.

Finalmente, Belso aborda los cambios normativos y el contexto económico. Señala que se prevé una transformación en el sistema tributario con la extensión del valor de referencia basado en mercado, apoyado en algoritmos y Big Data, a tributos como el IBI, lo que sustituirá a los métodos tradicionales. En paralelo, ante la situación inflacionaria, Suma ha reforzado las facilidades de pago, permitiendo fraccionamientos de hasta 24 meses y trabajando en nuevas fórmulas para dividir el pago dentro del periodo voluntario.

En el ámbito inmobiliario, destaca que las liquidaciones por plusvalía están creciendo “a ritmos de dos dígitos, en torno al 10% anual”, concentrándose principalmente en zonas costeras y grandes ciudades, lo que refleja el dinamismo del mercado.

Este ámbito es decisivo, ya que durante años y a falta de una financiación de las entidades locales ajustada a su gasto en servicios, los ayuntamientos han "sobrevivido" gracias a las transacciones inmobiliarias y licencias de construcción. Y eso que como explica Belso. "hubo un cambio de legislación en 2021 que supuso una reducción sensible de los ingresos que recibían los ayuntamientos. A fecha de hoy, lo hemos suplido prácticamente gracias a que hemos ganado en eficacia en las liquidaciones".

"Nosotros liquidamos anualmente todas las plusvalías que llegan a Suma. Eso dice mucho del personal que trabaja en esta casa. Hemos recuperado esa recaudación a base de hacer muchas más liquidaciones y nos estamos acercando mucho a lo que tenían los ayuntamientos antes del cambio legal, contribuyendo así al mantenimiento de las agencias locales", añade.

Por último, ante la crisis que muchos analistas auguran en próximos meses, Belso impone la serenidad: "Normalmente los tributos locales son los menos sensibles al cambio de coyuntura económica, digamos los más inelásticos al cambio en la coyuntura económica. No obstante, cierto es que las economías familiares quedan resentidas. Durante los periodos de crisis sobrevenidas Suma siempre ha hecho alguna excepción, en las danas, incendios, etcétera. Si lo que viene es una crisis muy importante, tendremos que pensar en qué otras posibilidades de facilidades de pago podemos implementar, aunque nuestras posibilidades son bastante limitadas en lo que ya tenemos".