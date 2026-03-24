Red Eléctrica pide al juez que oculte a Iberdrola y Endesa las grabaciones de sus centros de control del día del apagón

El juez ya denegó anteriormente la petición de REE para declarar secreto parte de las actuaciones, recordando que no recurrieron el levantamiento del secreto.

Red Eléctrica argumenta que la información es confidencial y solo fue entregada a la Policía para el análisis de la investigación.

Iberdrola y Endesa piden acceso a las grabaciones y documentos para poder valorar si recurren el archivo de la investigación sobre el apagón.

Red Eléctrica de España ha solicitado al juez que no entregue a Iberdrola y Endesa las grabaciones y correos de sus centros de control del día del apagón.

Red Eléctrica de España ha pedido insistentemente al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investigó el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025, que no entregue a las compañías eléctricas personadas en el proceso las grabaciones de las conversaciones mantenidas desde sus centros de control ni los correos relacionados con el 'cero eléctrico' que dejó a oscuras a toda España.

Una vez archivadas el pasado 12 de enero las diligencias, que el juez abrió para averiguar si se había producido un ciberataque, Iberdrola se dio cuenta de que, aunque se había levantado el secreto el 22 de diciembre anterior, determinada información relevante no estaba incorporada al procedimiento.

Y ello pese a que su entrega por REE a la Policía fue avalada por el instructor y a que éste la menciona en su auto de archivo.

Calama basó su decisión, entre otros informes, en el emitido por la Comisaría General de Información "tras analizar las 8.028 grabaciones y 1.296 correos, proporcionados por REE, de las conversaciones e intercambio de información que tuvieron lugar desde los centros de control en el

período comprendido entre las 00 horas del día 18.04.2025 a las 00 horas y del día 30.04.2025".

Iberdrola pidió entonces al instructor que requiera a la Policía para que aporte al procedimiento toda la documentación relacionada con la investigación que obre en su poder, de modo que pueda ser examinada antes de decidir si procede o no recurrir el archivo.

REE se opuso de inmediato a la solicitud de Iberdrola. Alegó que los materiales que entregó a la Policía son "confidenciales" y que se trata de "información sensible" que fue facilitada "únicamente para su análisis policial".

En otro escrito, Red Eléctrica pidió a Calama que se le devuelva el material que facilitó a los investigadores "una vez realizados los trabajos de análisis".

Endesa se sumó días después a la petición de Iberdrola. Adujo que "a fin de decidir con conocimiento de causa la interposición del recurso [contra el archivo de la investigación], resulta imprescindible el acceso material a todos los informes y soportes documentales a los que el auto se refiere expresamente como sustento de su decisión".

La empresa contestó, además, a las consideraciones sobre el carácter "confidencial" que la propia REE ha otorgado a la información facilitada a los agentes.

"Las comunicaciones que Red Eléctrica reputa como confidenciales podrían contener información de carácter trascendental y de interés público que podrían contribuir a la determinación de las causas que originaron el conocido como 'apagón general'", replicó.

Argumentó también que "el carácter sensible de determinada información técnica no puede erigirse como un obstáculo para el acceso a las actuaciones y soportes que han servido de fundamento de la resolución impugnada, por exigencias del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva".

El "estoicismo" de REE

REE ha contraatacado con otro escrito en el que afirma que "ese carácter confidencial, que Endesa conoce, es el que quiere saltarse con la intención de acceder a datos de Red Eléctrica que deben quedar, por su naturaleza, en la órbita estricta del instructor, no pudiéndose utilizar un auto de archivo como medio de acceder de forma ilegítima a aquella información".

"No puede utilizarse un recurso como justificación para tratar de acceder a información confidencial que, por supuesto, no busca atender a fin alguno de interés público, sino que propende estrictamente a 'rascar' datos que permitan a Endesa e Iberdrola atacar a Red Eléctrica, ataque que REE viene soportando de forma estoica desde el 28 de abril de 2025, sobre todo a través de las declaraciones prestadas por ambas entidades a los medios de comunicación", sostenía.

Mientras tanto, Iberdrola se ha opuesto a que las grabaciones de los centros de control y los correos intercambiados se devuelvan a REE sin que las partes personadas puedan conocerlos.

"Se trata de documentación y archivos directamente relacionados con los hechos investigados", subraya.

La eléctrica recuerda el contenido del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce a las partes el derecho a acceder a la información existente en los procedimientos judiciales y a consultar los escritos y documentos que consten en ellos "no declarados secretos ni reservados".

En este caso, en la resolución de archivo que Calama dictó el 12 de enero también denegó a Red Eléctrica su solicitud de secreto parcial de determinadas actuaciones. Lo fundamentó recordando que el levantamiento del secreto acordado veinte días antes no fue recurrido por REE, por lo que "no resultaba procedente pretender con posterioridad la declaración de secreto respecto de parte de las mismas sin haber impugnado previamente el levantamiento acordado".

Red Eléctrica ha contestado en un nuevo escrito que "obran en las actuaciones y todas las partes han tenido acceso a todos los materiales recabados en la presente investigación, lo que no coincide ni puede coincidir con todos los materiales analizados por la policía".

Según alega, "es obligación de los cuerpos policiales, bajo la superior vigilancia del juez director de la investigación, excluir del acceso o expulsar de la causa todos aquellos materiales que, aunque analizados por la policía, no tienen relación con los delitos investigados".