La DGT levanta la restricción para los vehículos pesados en todas las carreteras tras las quejas de los camioneros

Las claves nuevo Generado con IA La DGT ha levantado las restricciones para vehículos pesados en todas las carreteras tras las quejas de los camioneros. Las restricciones se impusieron por previsión de nevadas, pero muchos transportistas denunciaron que no había nieve en los tramos afectados. El levantamiento de las medidas ha permitido que más de 1.000 camiones retenidos en Zamora reanuden la marcha. Las principales organizaciones de transportistas exigen la dimisión del director de la DGT por gestionar la situación de forma "extrema y precipitada".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado la restricción preventiva para que los vehículos pesados puedan volver a circular por todas las carreteras, y en caso de que vuelva a nevar se actuará conforme se hace habitualmente.

Fuentes de la DGT han informado a EFE de que las restricciones preventivas para la circulación de estos vehículos que se habían activado por riesgo de nevadas entre los días 23 y 25 de enero se levantaron parcialmente la pasada noche, y este sábado han finalizado en las que quedaban.

La situación registrada el viernes supuso las quejas de camioneros al considerar que los embolsamientos no estaban justificados y que en los tramos de carretera afectados la circulación era viable, llegando a señalar que en algunas vías ni siquiera había nevado.

En caso de que vuelva a nevar se actuará conforme al procedimiento habitual, si la situación del tramo lo requiriera, detallan las fuentes.

Así se levanta la prohibición para camiones en la A-1 en El Molar (Madrid), en la A-2 en Torija (Guadalajara), en la A-6 y la N-6 en Benavente (Zamora), en la A-11 en La Mallona (Soria), la A-15 en Medinaceli (Soria), la A-52 en Rionegro del Puente (Zamora), la A-66 en Zamora, la N-110 en San Esteban de Gormaz (Soria), la N-111 en Medinaceli (Soria), la N-120 en Osorno (Palencia), y la N-122 en Soria.

También decae la prohibición que había en la N-234 en Ciria (Soria), la N-525 en Rionegro del Puente (Zamora), la N-541 en Ourense, la N-630 en Zamora, la N-630 en Monterroso (Lugo) y la CL-101 en Ágreda (Soria).

El levantamiento de las restricciones en las autovías A-52 y A-6 en la provincia de Zamora ha propiciado que los más de mil camiones que han pasado la noche embolsados comenzaran a reanudar la marcha pasadas las nueve y media de la mañana de este sábado, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El nivel verde, que implica la reanudación de la circulación en condiciones normales, ha regresado tras más de 24 horas cortadas ambas autovías para el paso de camiones, por lo que un total de 1.151 vehículos articulados han comenzado a retomar de forma progresiva la marcha hacia sus destinos desde la provincia de Zamora.

Dimisión de Navarro

Las principales organizaciones de transportistas englobadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) piden la dimisión del director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pepe Navarro, por su decisión "extrema, simplista, contraproducente y precipitada" de prohibir la circulación de camiones ante la previsión de nevadas.



Según denuncia este sábado en un comunicado la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), miembro del CNTC, las restricciones impuestas por la DGT están generando una situación "caótica" en la red viaria de España.



En estos momentos, asegura la fuente, hay más de 10.000 camiones embolsados en carreteras, en las que "no ha caído un solo copo de nieve", todo con base a una mera previsión meteorológica que no ha terminado de cumplirse.

Miles de conductores con sus mercancías, incluyendo animales vivos, mercancías perecederas y peligrosas, aguardan en carreteras limpias la llegada de la nieve para quedar, "ahora sí, cercados definitivamente, todo ello por la orden delirante emitida desde la DGT", se explica en la nota.



El comité exige la adopción de medidas urgentes para que se reactive el tráfico rodado "en atención a la realidad de las vías y no a meras especulaciones", así como "el cese inmediato del autor de semejante desafuero, Navarro".



A su juicio, el director general de la DGT ha demostrado "una absoluta falta de humanidad y completa incapacidad para gestionar una situación completamente normal en estas épocas del año".



Esta situación "dantesca" amenaza con prolongarse hasta el domingo, con las consecuencias que ello puede tener para los conductores retenidos a la fuerza, junto con sus vehículos y mercancías.



Todo ello con el consiguiente riesgo de pérdida de alimentos, muerte de animales y más que probable desabastecimiento de la población, alertan.