Muere Patricia López, periodista de investigación y colaboradora de televisión

Las claves nuevo Generado con IA Patricia López, destacada periodista de investigación, ha fallecido a los 48 años tras una dura batalla contra un cáncer agresivo. López fue reconocida por destapar casos relacionados con las cloacas del Estado, como el 'caso Villarejo' y la 'policía patriótica'. Durante su carrera trabajó en medios como Público, Interviú, Tiempo, Diario Red y fundó Crónica Libre. Denunció haber sufrido represalias por sus investigaciones y recibió homenajes de figuras públicas como Pablo Iglesias.

La periodista de investigación Patricia López ha fallecido este 21 de diciembre de 2025 a los 48 años tras una intensa lucha con un cáncer agresivo. López había hecho pública su enfermedad tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación.

La periodista se consolidó como una figura fundamental del periodismo de investigación en el país, tras destapar y dar a conocer diversos casos vinculados con las cloacas del Estado, entre los que sobresale el 'caso Villarejo'.

Entre sus hitos destaca el momento en el que reveló las grabaciones que implicaban al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del Partido Popular, en la puesta en marcha de la denominada 'policía patriótica'.

Gran parte de su carrera periodística, entre los años 2014 y 2022, se desarrolló en el diario Público. También ha colaborado con diferentes medios como Interviú, Tiempo o Diario Red y en su última etapa profesional fundó, editó y dirigió Crónica Libre. López inició su andadura profesional en el año 2000 como redactora de 'Mujerdehoy'.

En el diario Público difundió investigaciones relacionadas sobre la llamada "policía patriótica" durante los años de Gobierno del PP de Mariano Rajoy, sobre diferentes casos de corrupción o sobre el supuesto espionaje a Podemos y formaciones políticas independentistas.

Como consecuencia de su trabajo de investigación, López denunció públicamente que sufría en sus propias carnes 'las consecuencias'. Según declaraciones de la periodista 'las propias cloacas' le hicieron la vida imposible.

El último adiós

El que fuera líder de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno , Pablo Iglesias, ha compartido un mensaje a través de su red social de X en el que se despedía de la periodista, con quien mantuvo una estrecha relación: "Patricia López es historia del periodismo de investigación en España. En una profesión que premia como pocas la connivencia con el poder, Patricia se atrevió a señalar a los jefes de la mafia. Ha sido un honor que firmase sus últimas piezas en Diario Red".