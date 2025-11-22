Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras alertar EEUU del "incremento de la actividad militar" en el país

Un avión de Iberia en una foto de archivo. Europa Press

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones. El primer vuelo previsto era para este próximo lunes, según ha adelantado EFE y ha podido confirmar este periódico.

