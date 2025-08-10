Hacienda no cubre sus puestos en Vigilancia Aduanera, el cuerpo de élite que lucha contra el narcotráfico y el contrabando

Luchan contra el narcotráfico, la evasión fiscal, el contrabando o el blanqueo de capitales. Equipados con subfusiles MP5 y ametralladoras MG3, y con un cierto carácter policial a pesar de depender del Ministerio de Hacienda y no de Interior, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es la unidad de élite de la cartera dirigida por María Jesús Montero.

Y es que el acceso a este cuerpo, a juicio del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT), es "difícil y poco flexible". Por ello, denuncian que el 54% de sus puestos no se cubren y ponen sobre la mesa de Hacienda una serie de medidas para facilitar el acceso a este cuerpo armado.

EL ESPAÑOL ha podido conocer de primera mano las estadísticas laborales de los policías antidroga. Entre los ocho años que comprenden el 2015 y 2023, Hacienda ofertó casi 1.300 plazas para el SVA. De los 3.586 aspirantes, únicamente 580 consiguieron el trabajo, por lo que el 54% quedaron desiertas.

El Ministerio de Montero cuenta con dos tipos de puesto: Escala Superior (A1) y Escala Ejecutiva (A2). En cuanto al primer peldaño, el A1, entre 2015 y 2023 se ofertaron 175 plazas, de las cuales sólo se cubrieron 57 (71% desiertas). Por otro lado, para la Escala Ejecutiva se cubrieron el 53% de las vacantes (292 de 490).

Las especialidades donde más huecos hay son en navegación, el patrón de la embarcación; propulsión, los mecánicos, y sobre todo en investigación, aquellos que desarrollan labores de policía judicial.

Tabla elaborada por el sindicato donde se reflejan las plazas. SIAT

Para paliar estas vacantes, el SIAT propone flexibilizar los requisitos, dado que para escala superior se exige un título de doctor. Para la ejecutiva, un tanto más laxo, se pide el título de diplomado universitario.

El SIAT considera que con obtener un grado de cualquier carrera universitaria sería suficiente para acceder, por ejemplo, a la especialidad de Investigación. Y para Navegación, el Grado en Náutica y Transporte Marítimo.

El secretario general del SIAT, Manuel Porras, solicita, además de una mayor flexibilidad para subsanar las vacantes en el SVA, "un departamento propio de policía fiscal, la declaración de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo y una mayor dotación de medios".

Desde la cartera de Hacienda indican a este periódico que son conscientes de las "dificultades que existen en algunas especialidades". Las mejoras las están analizando "en diálogo con los sindicatos".

"En todo caso, desde el SVA y recursos humanos se viene trabajando en la revisión de los procesos selectivos para reforzar el atractivo de las oposiciones sin mermar la calidad de la selección", concluyen desde la Agencia Tributaria.