Daniel Lacalle, tajante con la economía española: “Tirar de deuda, gasto público e inmigración es la receta del desastre”

La economía española se convirtió en la envidia de Europa cuando la revista The Economist la calificó como una de las economías con mayor desempeño de 2024. A este resultado contribuyeron los 94 millones de turistas que recibió el año pasado, la masificada entrada de migrantes y un aumento de 3,2% del PIB.

El economista Daniel Lacalle explica que la receta del gran auge de la economía española son los turistas, los migrantes y la deuda pública. El economista explica que el aumento de la deuda pública, junto a fondos europeos como el Next Generation, los casi 2 millones de migrantes y la recuperación del turismo todo sumado lleva a un aumento del PIB que “parece muy potente”.

En su entrevista con el medio alemán Deutsche Welle (DW), Daniel Lacalle entra en las entrañas del sistema económico español y saca a explica lo que se esconde detrás de los datos.

España vs Alemania

Alemania es considerada la tercera gran economía del mundo detrás de China y Estados Unidos. Con unas elecciones federales cada vez más cerca, el país europeo se enfrenta a varios problemas económicos como costes muy altos de energía, falta de fuerza laboral y de innovación.

Con estos temas sobre la mesa, hay países que ven en España un modelo a seguir. Lacalle fue rotundo y explicó que aunque el titular parezca perfecto la realidad es que "no ha habido un aumento en productividad".

El economista explica que aunque parezca que los números entre ambos países son muy distintos, a pesar de que en principio siguen el mismo esquema de acoger a gran número de migrantes que luego aportan a la fuerza laboral, la realidad es mucho más similar.

“Cuando Alemania comenzó a invitar a los migrantes a su país la economía empezó a ir muy bien pero el PIB per cápita no aumentaba, pero si ves el PIB per cápita en España en los años 2019 a 2024 en relación con Alemania, el poder adquisitivo y de compra no es muy bueno para la economía española”, explica Lacalle.

La inmigración y el turismo: la solución temporal

El economista comenta que la invitación inicial a la inmigración puede ser significativa cuando hablamos del PIB, pero dicho impacto “desaparece si no hay una mejora en la productividad que fue el caso de Alemania y es el caso actual en España”.

“No podemos pensar en una economía como la española que cayó drásticamente en 2020 y decir: eso es un ejemplo o una lección a seguir”, sentencia Lacalle cuando se le pregunta si España debería convertirse en el modelo a seguir.

Sobre la deuda pública, el economista explica que el motivo de que esta no siga creciendo es porque “la inflación es mayor y el PIB está lleno de gasto público del Gobierno, no creo que los alemanes deberían estar viendo el modelo de España”.

Aprovechó para recalcar que no se debería ser tan “enfático” con seguir modelos de países que se mantienen con deuda pública, turismo e inmigración, porque es una realidad que puede cambiar con el tiempo. Utiliza el ejemplo de la España de 2007 con una economía muy fuerte como la actual que luego se vio destruida por la crisis de 2008.

Estos cambios hacen que el economista vea con recelo este crecimiento ya que en 2020 hubo esa caída de la economía y ahora sigue recuperándose.

Daniel Lacalle concluye su intervención agregando una conclusión en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter) personal: “La economía de España no es un ejemplo para Alemania”.