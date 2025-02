Las consultoras americanas en España se sienten utilizadas por Sánchez en su ansia de erigirse como baluarte contra Trump

El presidente del Gobierno estaba desgranando sus avances en materia de igualdad, cuando se paró a lanzar un recado. "Mire, hace pocos días -yo lo vi en la prensa internacional- supimos que algunas grandes empresas norteamericanas, vinculadas al mundo de la consultoría y que también operan en España, planean renunciar a sus objetivos de diversidad e inclusión", dijo.

"Bueno, pues yo quiero deciros -continuó Pedro Sánchez- que esta misma mañana he pedido a la ministra de Igualdad y al ministro de Economía que convoquen a estas empresas para pedirles que corrijan este error". El anuncio llegaba este martes durante la reunión interparlamentaria del PSOE.

El jefe del Ejecutivo pretende llamar a capítulo a los responsables legales de estas compañías en España, como si pudiera imponer sus políticas. La eliminación de los planes de igualdad es una de las banderas de Donald Trump y el presidente español, como lleva ocurriendo desde la llegada de éste a la Casa Blanca, intenta presentarse como su némesis.

Además, Sánchez no daba nombres de las empresas a las que pensaba citar. Sólo mencionaba que estaban vinculadas al "mundo de la consultoría".

Efectivamente, algunas consultoras como Deloitte, miembro del llamado grupo Big Four, o Accenture -cuya sede legal está en Dublín- ya han comunicado que renuncian a seguir desarrollando esas políticas de "diversidad, equidad e inclusión" en Estados Unidos.

Aunque no son las únicas, ya que otras grandes compañías como Google, Meta, Amazon, X, General Motors, Harley Davidson, Boeing Aircrafts o John Deere -por citar sólo algunas- han hecho lo propio.

Fuentes del Gobierno señalan que en los próximos días van a "mantener distintos encuentros con empresas que operan en España para reafirmar el compromiso con la igualdad en las corporaciones, sin que se produzcan pasos atrás".

Insisten en que existe una agenda para "impulsar la participación de la mujer en las empresas" y que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, realizará un acto alrededor del 8M -Día Internacional de la Mujer- "para hacer llegar este mensaje". Sin embargo, no aclaran cuáles serán las empresas contactadas o si se ceñirán sólo a las consultoras, como deslizó Pedro Sánchez.

Sorpresa empresarial

Estas palabras del presidente del Gobierno han cogido por sorpresa a las filiales en España de las grandes empresas estadounidenses de tecnología y consultoría. Varias fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia no entienden por qué Sánchez ha abierto un debate sobre un retroceso en las políticas de diversidad e inclusión que no existe en nuestro país.

A este respecto, aseguran que no se ha producido ningún cambio en sus políticas de diversidad e inclusión en España que justifique las declaraciones de Sánchez y remarcan que nada tiene que ver lo que ocurren en nuestro país con lo que pasa en Estados Unidos. Además, reivindican su compromiso "absoluto" en este campo, como demuestran sus prácticas y los datos de la industria.

De hecho, desde el sector prefieren no hacer comentarios públicamente sobre unas declaraciones "muy puntuales" realizadas del presidente del Gobierno. En su opinión, se trata más de un tema de "comunicación política" que no va a tener mayor recorrido, dado que, insisten, no existe ningún problema de estas características en España.

Sobre las reuniones encargadas por Sánchez a los ministros de Economía e Igualdad con estas empresas para pedirles que "corrijan este error", las fuentes consultadas por este periódico señalan que, a día de hoy, desde el Gobierno nadie les ha dicho nada al respecto ni les han convocado a ningún encuentro.

Por otro lado, las fuentes remarcan que, como es lógico, cumplen con la legislación vigente en España en materia de políticas de igualdad, diversidad e inclusión. Como también hacen en otros ámbitos de su actividad y en los distintos países en los que están presentes.

En esta líneas, inciden en que no se puede comparar España con EEUU, donde la legislación es más laxa y estas políticas dependen más de las decisiones individuales de cada empresa. Y recalcan que las compañías a las que alude, sin nombres, Sánchez no han eliminado sus políticas de diversidad de forma definitiva en el país norteamericano, sino que se han llevado a cabo modificaciones para actualizarlas.

Compromiso

Asimismo, remarcan que las prácticas del sector en España van más allá incluso del mero cumplimiento de la legislación vigente y recuerdan que las empresas tienen en marcha distintas iniciativas en esta materia destinadas, por ejemplo, a impulsar el empleo femenino, reducir las brechas salariales o fomentar la diversidad.

Así, grandes consultoras contactadas por este periódico afirman que mantienen su compromiso con las políticas de diversidad e inclusión "de manera absoluta" al mismo que reivindican la diversidad es "fundamental para la innovación" y está "intrínseca en el ADN" de todas estas empresas.

"Seguimos comprometidos con nuestros principios de diversidad, equidad e inclusión. En España continuamos trabajando en iniciativas que fomentan un entorno inclusivo para todas nuestras personas empleadas", indican, por su parte, fuentes cercanas a Amazon a EL ESPAÑOL-Invertia.

Por otro lado, apuntan que los datos y los hechos son la mejor manera de demostrar el compromiso del sector. Por ejemplo, según el último informe anual de la Asociación de Empresas de Consultoría (AEC), el número de mujeres empleadas por la industria alcanzó las 90.600, manteniéndose por encima del 32% del total y superando el porcentaje de mujeres egresadas de diferentes carreras científicas y tecnológicas.

El mismo informe refleja que en las empresas de consultoría el porcentaje de mujeres con titulación universitaria es superior al de hombres (66,5% frente a 59,8%). También la apuesta por el talento joven, ya que casi un tercio de las 72.500 contrataciones de 2023 correspondieron a jóvenes sin experiencia laboral previa. Pese a estos datos, la AEC tiene en marcha distintos programas destinados a fomentar el interés por las carreras tecnológicas, sobre todo entre las mujeres.

Y en materia de inclusión, el nuevo convenio del sector para los próximos tres años firmado el pasado 30 de enero garantizan medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, en el marco de la aplicación del Real Decreto aprobado en octubre de 2024.

La única obligación que tienen las empresas de más de 50 empleados consiste en tener un plan de igualdad, aunque éste no establece cuotas en la contratación ni compromisos vinculantes en ese sentido.

Trump contra los planes DEI

Los planes de "diversidad, equidad e inclusión" responden a las siglas DEI, a las que hace mención constantemente el presidente estadounidense, Donald Trump. Y al igual que ocurre con la llamada agenda woke, achaca a estas políticas todas las disfunciones del sistema productivo de su país.

Al tercer día de su llegada a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva por la que suspendía de empleo a los funcionarios estatales responsables de fomentar estos criterios de diversidad e inclusión en la contratación y formación de sus agencias. Cerró sus oficinas y ordenó que se dejaran de aplicar estas políticas.

El presidente no puede intervenir en las decisiones de las empresas privadas, pero sí que canceló los fondos dedicados a la materia y les pidió a sus directivos que siguieran con el ejemplo.

Y si Meta, Google o X ya se habían anticipado a suprimir estas políticas antes de la toma de poder de Donald Trump, en los últimos días se ha ido produciendo un goteo de empresas de todo tipo de sectores que se han sumado a esta tendencia. Entre ellas también gigantes como Disney, General Electric, Walmart o McDonald’s.

Los planes DEI incluyen diferentes aspectos, como la discriminación positiva a la hora de contratar a personas de colectivos menos representados, en función de su raza, edad, etnia, religión, género, orientación sexual o capacidad física. Pero también afecta a la convivencia dentro de las empresas o a cuestiones gramaticales como el uso de pronombres masculinos o femeninos.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Nueva York Antonio Camuñas considera que "la decisión de estas empresas en Estados Unidos está muy ligada al contexto político. Por un lado buscan acomodarse con el nuevo Gobierno y, por otro, sumarse a una tendencia social, ya que buena parte de la población cree que estas prácticas han llegado demasiado lejos".

Otros datos, como un estudio publicado por el Pew Research Center, uno de los centros de estudios más prestigiosos de Estados Unidos, revela que el 56% de los ciudadanos de ese país opinan que "centrarse en aumentar la diversidad, la equidad y la inclusión en el trabajo es principalmente algo bueno".

En cualquier caso, Antonio Camuñas considera que nada de esto tiene que ver con las prácticas de las empresas en España, "en la medida que aquí tenemos una legislación propia y las empresas seguirán ajustándose a ella y haciendo básicamente lo mismo que venían haciendo hasta ahora".

Sánchez busca así desmarcarse de nuevo de todo lo que representa Trump, abriendo un debate con las multinacionales que ni ellas mismas se habían planteado en España.