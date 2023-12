Cuidado si vendes por Vinted o Wallapop: Hacienda obligará a los usuarios a declarar las ventas a partir de 2024

La subida de precios y la preocupación de los españoles por la economía circular ha provocado que cada vez sean más los consumidores que apuestan por hacer compras de segunda mano a través de plataformas especializadas. En el caso del mercado de ocasión del sector del motor, este rozará las dos millones de unidades vendidas este año. La cifra supone un crecimiento estimado del 2,5% respecto al cierre de 2022.

Pero la realidad es que los vehículos no son los únicos productos por los que se han decantado los españoles en relación a las compras de segunda mano. Y es que el mercado de la moda también ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años. Según los datos de MilAnuncios, entre enero y diciembre de 2022 se publicaron más de 578.000 anuncios, generando más de 43 millones de euros.

Plataformas como Vinted o Wallapop se han convertido en una gran oportunidad para los consumidores. Este tipo de herramientas han logrado ganar cada vez más espacio entre los usuarios, sobre todo entre el público joven, que apuesta cada vez más por la compra y venta de productos de segunda mano. Aquellos que quieren darle una segunda vida a los productos que ya no usan, encuentran en estas aplicaciones una vía idónea para sacar partido al fondo de armario.

Imagen de la plataforma Vinted.

Tan solo basta con publicar una fotografía del artículo, especificar los detalles, poner un precio y esperar a que aparezca un comprador. Una forma fácil y sencilla, por un lado, de ganar dinero fácilmente, y por otro, de comprar productos que en las tiendas oficiales tendrían un precio mucho mayor.

Para todos aquellos que usen de forma habitual estas plataformas, la Agencia Tributaria tiene una advertencia de cara al próximo año. El pasado año 2022, Hacienda ya avisó de que comenzarían a controlar las transacciones y evitar así la evasión de impuestos por medio de estas plataformas.

[Hacienda se llevará 72.000 € por décimo del Gordo: conoce los únicos premios exentos de impuestos]

Pero lo que hasta ahora era una advertencia se ha convertido ya en una realidad. Y es que, a partir de 2024, por motivo de la entrada en vigor de la Directiva europea DACC7 2021/514, se obligará a las empresas a notificar a la Agencia Tributaria si los usuarios llevan a cabo acciones fraudulentas.

Hay que tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, que esta normativa no implica que cada vez que se haga una transacción el usuario tenga que declararlo a Hacienda. Y es que la normativa entró en vigor con el objetivo de vigilar que los usuarios no obtuvieran grandes beneficios a través de estas plataformas. Es decir, que los habituales de estas herramientas no graven impuestos por medio de transacciones ligadas a grandes cantidades de dinero.

Imagen de la aplicación de Vinted.

Por ello, si eres usuario habitual de plataformas como Ebay, Vinted o Wallapop, debes tener claras una serie de cuestiones. La más importante de todas es que solo se tendrán que declarar a Hacienda las ventas en el caso de que se realicen más de 30 operaciones anuales, o en caso de que estas impliquen ventas superiores a los 2.000 euros al año.

Pero la normativa implica también otras cuestiones. Tal y como recoge el texto, estas aplicaciones deben ser conscientes de que tienen a partir de ahora la obligación de "recopilar información sobre los usuarios registrados como anfitriones en la plataforma para cumplir con las obligaciones de transparencia fiscal que estipula la Directiva".

Por ello, se obliga a que, en caso de que se superen las cantidades establecidas por la normativa, las empresas de compra y venta de segunda mano faciliten a las autoridades el nombre del usuario, el número de ventas, el dinero obtenido y el número de su cuenta bancaria.

El año pasado, algunas como Wallapop ya informaron a sus usuarios: "A partir del 1 de enero de 2023, Wallapop está obligada a recopilar, verificar y comunicar información a las autoridades fiscales sobre determinados vendedores que utilizan nuestra plataforma". Como ocurre en estos casos, los usuarios pueden negarse. Sin embargo, si pasan 60 días y no han aceptado, la cuenta quedará bloqueada.

Sigue los temas que te interesan