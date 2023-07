Mona Kinal: “La ciberseguridad es esencial para los que formamos parte del mercado de e-commerce”

Con el auge del comercio electrónico es prácticamente imposible imaginarnos un futuro sin poder comprar productos vía Internet. Ha sido en estos últimos años cuando más ha aumentado el uso de los marketplaces digitales para la compra y venta de productos. Precisamente, según el estudio State Of Online Marketplace Adoption de 2022 de la plataforma Mirakl, especializada en proporcionar software de mercado en línea, el 61% de los españoles compra de forma habitual en marketplaces.

Pero… ¿Qué es exactamente un marketplace digital? “Ante todo un marketplace digital es un lugar donde se encuentran vendedores y compradores, un espacio que facilita la venta de los productos en el mundo digital. A diferencia de un marketplace tradicional, uno digital está solamente enfocado en productos digitales”, así lo ha explicado en una entrevista con EL ESPAÑOL Mona Kinal, CMO (Chief Marketing Officer) del marketplace digital especializado en la venta de productos digitales G2A.COM. Su objetivo es abrir la Gate 2 Adventure (puerta de la aventura) a todo el mundo y democratizar el entretenimiento digital.

Esta plataforma cuenta con más de 25 millones de clientes, 105 millones de productos ya vendidos a lo largo de su trayectoria y más de 225 millones de visitas acumuladas en 2022. Aparte de ser un marketplace destinado a la compra y venta de videojuegos, G2A.COM también ofrece a los consumidores otros productos digitales, como cursos, suscripciones, software o tarjetas de regalo.

A través de G2A.COM, los clientes podrán adquirir productos de manera digital y disminuir el uso de packaging y el transporte, ya que las claves de los juegos se adquieren de manera instantánea y se reciben en pocos segundos. Estos códigos sirven para activar el videojuego en nuestro PC o consola y se pueden conseguir o en la caja de plástico del juego físico (algo cada vez menos frecuente), o de forma digital a través de un ecommerce o marketplaces como G2A.COM. “No hay tiempos de espera, no hay costes de envío y no hay dinero físico de por medio, además de ser una solución respetuosa con el medio ambiente ya que no deja ninguna huella de carbono”, asegura la CMO.

Mona Kinal, CMO de G2A.COM

Kinal cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector del marketing. Y ahora que trabaja para el marketplace global G2A.COM, asegura que es una marca que resuena mucho con ella porque tiene “propósitos muy cercanos a mí, que se enfocan mucho en la diversidad, la educación y la inclusión”, comparte. Desde que nació, G2A.COM es una empresa que realza la inclusión y la igualdad como uno de sus principales valores. “Uno de los aspectos clave de la empresa es que nunca ha existido brecha salarial entre hombres y mujeres”. De hecho, la CMO de G2A.COM asegura que, en la actualidad, “el 40% de los empleados de la empresa son mujeres y el 50% del equipo ejecutivo internacional también lo son”.

La diversidad es muy importante para G2A.COM. De hecho, recientemente lanzaron una campaña sobre diversidad enfocada en el hecho de que tanto el gaming, como el resto de la industria del entretenimiento, son sectores muy diversos en varios aspectos: raza, género, orientación sexual, edad, riqueza y mucho más. "El spot, la clave de la campaña, ha sido un gran éxito en España", tal y como asegura Mona Kinal. Logró que más del 20% de los usuarios lo vieran hasta el final, algo poco frecuente para un anuncio de más de 4 minutos de duración.

Ciberseguridad y auge de la Inteligencia Artificial (IA)

Al tratarse de un marketplace totalmente digital, es imprescindible prestar atención a un aspecto tan importante como la ciberseguridad. “Desde hace 14 años estamos en una mejora constante de nuestra ciberseguridad. Somos más de diez veces mejores en seguridad que la mayoría de las empresas a nivel mundial. Nuestro Fraud Rate (tasa de fraude) es menos del 0,2%, mientras que el porcentaje de la media global del sector ronda el 2,9%”, explica Mona Kinal durante la entrevista.

Uno de los aspectos clave para conseguir estas cifras tan positivas para G2A.COM es el proceso de verificación de los vendedores, dado que “para estar en nuestro marketplace, un vendedor tiene que pasar por un proceso de verificación de más de 100 parámetros”. Además, “tenemos 200 métodos de pago diferentes que no solo aportan seguridad para el usuario, sino que también le permite elegir el método de pago más cómodo. Nos estamos actualizando constantemente, de hecho, ahora mismo estamos en proceso de añadir Bizum para España”, continúa.

Para ocuparse de los aspectos más importantes de la ciberseguridad, G2A.COM trabaja junto a compañías externas especializadas en ciberprotección (como Justt o Ravelin), y también cuenta con un departamento interno antifraude, en el que, de hecho, se trabaja con la Inteligencia Artificial (IA), entre otras muchas tecnologías, para realizar determinadas tareas. Por ello, el auge de la IA ofrece a marketplaces como G2A.COM más ventajas que inconvenientes, y no solo en el área de seguridad, sino también en otros departamentos, como el de marketing.

Sin embargo, una de las principales limitaciones de la IA surge en el proceso de comunicación con el cliente a través de los chatbots, como el conocido ChatGPT, un sistema de IA capaz de mantener conversaciones y responder a preguntas. “Un chatbot todavía no es tan hábil como para comunicarse bien con el cliente y satisfacer todas sus necesidades. A veces tienen muchas dudas e inseguridades o necesitan algún consejo y es entonces cuando, por lo menos hasta ahora, los chatbots no pueden cubrir todas sus necesidades”, nos explica la CMO.

El futuro de los marketplaces

En la actualidad, el 70% del comercio electrónico lo cubren los marketplaces y cada vez surgen más. Por ello, la ciberseguridad va a seguir siendo uno de los aspectos más importantes y retadores durante los próximo años. “Siempre será un reto en el mundo actual, tanto para los nuevos marketplaces que vayan a surgir en el mercado, como para los veteranos, que ya están establecidos”, añade Kinal.

De cara al futuro, Kinal insiste en la importancia de la perspectiva global versus la perspectiva local: “Queremos tener un enfoque más local en nuestros mercados más importantes, es decir, adaptarnos a los clientes locales, a la realidad específica del país, etc. Eso nos está dando muy buenos resultados”.

“España es uno de nuestros mercados más importantes actualmente, y nuestros esfuerzos de marketing y comunicación se centran en presentarnos a los clientes y a los creadores de contenidos de la mejor manera, usando los canales más populares, comunicación y ofertas basadas en estudios previos de los perfiles de nuestros usuarios. Solo el año pasado vendimos más de 200.000 productos digitales a más de 100.000 clientes en España. Experimentado un crecimiento tanto en el número de transacciones (un 25% más), como de nuevos clientes (un 24% más) el año pasado. Esto a su vez nos permitió lograr un crecimiento global interanual del 144% en 2023, y de más del 200% si comparamos el primer trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2023”, continúa.

Por otro lado, la CMO de G2A.COM también hace hincapié en lo importante que resulta que los marketplaces aprendan a permanecer, es decir, que sepan cómo pueden seguir siendo relevantes para todos los usuarios, tanto para los vendedores como para los compradores.

Al mismo tiempo, también resulta primordial que estos sean accesibles para todos sus clientes: “Nosotros queremos ser accesibles a todo tipo de clientes, ya sea un gamer profesional, un aficionado o un padre que quiere jugar con sus hijos. Nuestro objetivo es cuidar y educar a las generaciones más mayores, como, por ejemplo, la generación silver, que no tiene tantos conocimientos dentro del mundo digital. Como ejemplo, cuando la pandemia comenzó, creamos una encuesta para ver cómo los hábitos de la gente habían cambiado con esta nueva situación. Descubrimos que el segmento de edad que vivió el mayor cambio hacia el entretenimiento digital fue el de la gente mayor, que redescubrieron los juegos de su juventud con la ayuda de las generaciones más jóvenes”, explica Kinal.

"Tenemos un amplio abanico de actividades preparadas específicamente para el mercado español, contamos con un calendario repleto de acciones para que G2A.COM siga creciendo. Tenemos planes más que emocionantes a corto plazo; los más interesantes tendrán lugar durante y al final del verano. Somos patrocinadores principales de un evento llamado Bloodcity, pondremos en marcha asociaciones estratégicas con importantes socios locales durante nuestra campaña de vuelta al cole, y acciones en torno a la G2A Academy, nuestro programa dedicado destinado a promover el uso de videojuegos y soluciones digitales en general en la educación, del que hablaremos más en los próximos meses, por nombrar sólo algunas". En definitiva, “queremos ser un marketplace para todos, porque el entretenimiento digital es para todos”, concluye.

Sigue los temas que te interesan