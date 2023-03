El Gobierno quiere reindustrializar España con digitalización, educación y energía sin dejar atrás el ‘agro’

Pese a la pandemia y a la crisis desatada por la guerra en Ucrania, España mantiene sus planes en el marco económico. Concretamente en que la economía nacional recupere su capacidad manufacturera. Para ello, apuesta por una "reindustrialización" entre cuyas patas están la transición energética, la educación. Todo ello sin dejar atrás el sector agroalimentario, cuya maquinaria se sigue alimentando con los fondos europeos.

Así lo indican las declaraciones de varios mandatarios públicos durante Wake Up, Spain!, evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid. Entre ellos Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, que recordó que "reindustrializar este país es una de las grandes obsesiones de este Gobierno" y que la autonomía estratégica será una de las "prioridades" del semestre europeo en el que Pedro Sánchez presidirá la Unión Europea.

En este sentido, insistió en que nuestro país "tiene las mejores condiciones físicas para las energías renovables". Recordó, particularmente, que se están poniendo las bases para el hidrógeno verde, "una gran fuente de energía limpia en la que España va a estar muy bien alineada" y que va a suponer "una oportunidad para traer industria".

20. Manuel de la Rocha, secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20

De hecho, Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía, afirmó que "España ha vuelto a los rankings mundiales de energías renovables".

"Desde que llegamos [al Gobierno] fuimos conscientes de que esto tiene que tener pilares, cimientos sólidos", añadió, e hizo referencia a la ley de cambio climático y el Plan de Energía y Clima. Recordó que el Ejecutivo está trabajando en hasta seis hojas de ruta y estrategias, protagonizadas por nuevos vectores energéticos como el hidrógeno renovable y el biogás y abordajes como la estrategia de almacenamiento y la eólica marina.

Ha recordado, además, que se está renovando el Plan de Energía y Clima. "Lo estamos revisando para darle mayor ambición en un contexto muy cambiante".

Todas estas fórmulas cuentan con iniciativas para impulsarlo, ha asegurado. Entre ellas, el PERTE del hidrógeno, que cuenta con 7.000 millones de euros públicos a movilizar.

¿Todos estos planes significan puestos de trabajo? Sí, pero que requieren cierta especialización y formación para su desarrollo. El Gobierno también defendió en Wake Up, Spain! que trabajan en esta ruta.

Concretamente, Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional (FP), concretó que en los primeros años de legislatura se crearon 200.000 nuevas plazas de FP. La idea es elevar esta cifra a 330.000 para 2024 y así atender las necesidades del tejido productivo.

Alegría reconoció que si no se modernizaba la FP, las empresas "ven cercenada su posibilidad de crecimiento al no encontrar los perfiles laborales adecuados" en nuestro país.

"Nuestro tejido productivo está cambiando muy deprisa hacia las actividades intensivas de conocimientos", añadió la ministra, "el sector que más crecido y más empleo ha generado en 2022 es el relacionado con lo digital, tecnológico y especialidades informáticas. Mientras tanto, en tres años se ha incrementado un 50% el número de personas que trabajan en el ámbito de la investigación y el desarrollo".

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Jesús Umbría.

Por ello, para adaptarse a las necesidades de las empresas, su departamento ha creado además 30 nuevas titulaciones y 21 cursos de especialización de Formación Profesional.

Pese a estas nuevas necesidades, el Gobierno no se quiere olvidar de los sectores más clásicos, como la agricultura y la ganadería. Este es uno de los mensajes que emitió Luis Planas, ministro de estas competencias.

Es más: avanzó que saldrá una segunda convocatoria del PERTE agroalimentario dotada con más de 300 millones de euros.

“Tendremos una nueva ventanilla que posibilitará que los que no pudieron entrar en el primer tramo de ayudas puedan hacerlo en el segundo”, afirmó el ministro durante su intervención.

Modernización

Se trata de unos fondos europeos que desde el sector agroalimentario se espera que sirvan para la modernización del regadío. La partida también va encaminada a la agricultura de precisión o datos, la modernización de invernaderos, tratamiento de los residuos animales y transformación digital.

En este sentido, el ministro se mostró optimista. “Es un sector tradicional que se reinventa y logra nuevos objetivos como conseguir que todos los ciudadanos tengan alimentos sanos, sabrosos, seguros y a un precio razonable”.

El marco digital no se podía quedar fuera de Wake Up, Spain!. Como viene siendo tradición en este foro, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, desgranó la política en nuevas tecnologías del Gobierno e hizo algún que otro anunció.

Entre ellos, destacó la autorización de Bruselas para que el Gobierno duplique la partida destinada al programa Next Tech (de los 2.000 a los 4.000 millones de euros, que se sumarán a los 4.000 millones aportados por la iniciativa privada) del que ya se habían invertido 1.300 millones.

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en la segunda jornada del 'Wake Up, Spain!'

Este fondo está pensado para fomentar el desarrollo de proyectos digitales de alto impacto y la inversión en empresas en crecimiento mediante el refuerzo de instrumentos públicos de financiación, la atracción de fondos internacionales y la potenciación del capital riesgo.

Este anuncio se enmarca en un contexto en el que la digitalización supone, según "precisó" Artigas, cada vez más un porcentaje mayor dentro del PIB, más del 23%. "Este dato es importante porque lo que no se mide no existe y estamos hablando de 170.000 millones de euros de la economía digital aportados al modelo industrial", advirtió.

En este sentido, "estamos ante un crecimiento cuantitativo y cualitativo, creciendo en sectores de más calidad y de mayor valor añadido".

Por otro lado, recordó que el Gobierno ya ha desplegado el 80% de la estrategia en Inteligencia Artificia y otras iniciativas como el Spain Talent Hub. "Estamos desarrollando la agenda del eje de empresas y administración con el Kit Digital (200.000 bonos y 1.000 millones de euros en los bolsillos de las pymes españolas), la carpeta ciudadana (con un milón de descargas) y está también en marcha la Ley de Startups (ENISA ya tiene más de 1.600 solicitudes)", enfatizó.

