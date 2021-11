Pardo de Vera: "La propuesta de pago por uso del Ministerio buscará el consenso con todos los involucrados"

Consenso, diálogo y puentes al entendimiento. Estos serían los ingredientes con los que Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pretende enfrentarse a los retos que tiene por delante España en materia de infraestructuras, transportes y vivienda durante los próximos años.

La puesta en marcha de un sistema de pago por uso de las infraestructuras representa uno de los cambios más profundos que pretende realizar el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Para Pardo de Vera esta medida tiene una importancia vital. "España no tiene un sistema de mantenimiento de infraestructuras en la actualidad. Debemos elegir un sistema equitativo. Actualmente tenemos unos presupuestos que cubren de forma muy deficitaria las necesidades de nuestras carreteras. Los que tenemos responsabilidad y criterio tenemos que intentar hablar sin tensión para proponer unas alternativas del sistema que puedan afrontar los retos del presente y del futuro".

Del mismo modo, la secretaria de Estado ha querido recalcar que el modelo que se implante en el futuro contará con las visiones de todos los involucrados. "Vamos a buscar el consenso en esta reforma. Me he comprometido con todos los involucrados a enriquecer la propuesta de pago por uso de las infraestructuras del Ministerio con sus aportaciones. En los próximos meses será el momento de comunicarla y compartirla. Pero tenemos que entender todos que es una reforma necesaria. No presentar un sistema de financiación del mantenimiento de nuestras carreteras sería una falta de responsabilidad por nuestra parte".

La apuesta por el diálogo ha sido una constante durante la intervención de la secretaria de Estado en el Foro Nueva Economía. Así lo ha destacado Cruz Sanchez de Lara, editora de Enclave ODS, en su presentación en la que ha destacado la "determinación por conseguir grandes acuerdos, el consenso entre lo público y lo privado y entre las administraciones de distinto signo" durante la carrera de Pardo de Vera.

Cruz Sanchez de Lara, editora de Enclave ODS.

Al ser preguntada por el reto que supone gestionar los Fondos Europeos, la secretaria de Estado se ha mostrado optimista. "Tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Se nos va a juzgar por nuestra capacidad de sacarle partido a estos recursos. Tenemos la opción de transformar el país. Para ello, debemos pensar en grande. No nos podemos conformar con hacer algo por hacerlo. Sólo alcanzaremos las ambiciosas metas que nos hemos marcado con una visión de largo alcance".

Puesta en marcha del Plan de Recuperación

Sobre la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España, Pardo de Vera ha destacado que, en esta primera fase, "España ha sido el primero de los 27 estados miembros en consensuar con la Comisión Europea el documento que recoge las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación".

En este sentido, ha incidido en que este acuerdo "nos ha permitido solicitar el primer desembolso semestral de 10.000 millones, que se sumarían a los 9.000 millones que recibió en forma de prefinanciación".

"Incluyendo las transferencias, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a gestionar más de 16.700 millones de euros. Se destinarán, principalmente, a tres componentes: al plan de choque de movilidad en entornos urbanos y metropolitanos, al plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana y a la inversión en infraestructuras para una movilidad sostenible, segura y conectada" ha detallado Pardo de Vera.

Un punto en el que ha querido recalcar el papel clave que jugará el ministerio al que pertenece en el éxito del Plan de Recuperación: "Ejecutaremos uno de cada cuatro euros de los cerca de 69.500 millones de euros del Plan de Recuperación. Sin contar las transferencias, las inversiones directas del Grupo Mitma supondrán 7.600 millones, más de uno de cada diez euros del Plan".

Movilizaciones en el transporte

La convocatoria de una serie de paros en el sector del transporte es otra de las cuestiones que está marcando la agenda en las últimas fechas de la mandataria gallega. Una amenaza frente a la que Pardo de Vera también ha querido destacar la importancia de buscar puntos de encuentro. "Lo primero que hay que dejar claro es que estamos ante un paro de la patronal, no una huelga. Me sorprende que se hable de falta de diálogo cuando sólo dos semanas antes del anuncio nos habíamos reunido con representantes del sector".

"Hemos activado la mesa de trabajo. Tenemos que identificar objetivos para implementar mejoras a corto, a medio y a largo plazo para los profesionales de este sector tan importante. Quiero decirles que comparto sus inquietudes. En cuanto tengamos consenso entre los ministerios implicados les presentaremos una propuesta con la que esperamos desatascar la situación", ha detallado la secretaria de Estado.

Por último, Pardo de Vera ha utilizado los proyectos en materia de vivienda presentes en el Plan de Recuperación como ejemplo de lo importante que será durante los próximos años la colaboración público-privada. "Tenemos que simplificar al ciudadano todos los trámites. Debemos ser un agente gestor entre las entidades locales, los proveedores y los ciudadanos. Queremos ofrecer una solución llave en mano con la financiación, la ejecución y los avales. Somos muy optimistas en este sentido. Estamos trabajando en un plan que presentaremos en las Comunidades Autónomas y las entidades locales para que, en base a la colaboración de lo público y lo privado, este proyecto sea un éxito".

Sigue los temas que te interesan