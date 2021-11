Tobin dice al juez que no tuvo "interés" en leer informes que aludían a la contratación de Villarejo para espiar a Sacyr

Pablo García Tobin, director de comunicación del BBVA, ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que no tuvo "mucho interés" en leer todos los documentos que el departamento de seguridad del banco incorporó a una carpeta online creada por el propio Tobin tras aparecer la primera noticia sobre la contratación del excomisario José Manuel Villarejo por la entidad, pese a reconocer que el asunto era "grave" y que llamaron muchos medios preguntando por la veracidad de la información.

García Tobin ha comparecido en la Audiencia Nacional como investigado por un presunto delito de obstrucción a la justicia a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que trata de aclarar qué información manejó sobre la contratación de Villarejo y si borró algún archivo para proteger a algún alto directivo.

La primera noticia sobre pagos del BBVA a la empresa Cenyt, vinculada a Villarejo, fue difundida el 24 de mayo de 2018 por Público, que reveló que Julio Corrochano, exjefe de seguridad del banco, pagó 240.000 euros al excomisario cuando éste ya estaba en la cárcel por numerosos presuntos delitos de corrupción.

García Tobin dijo que decidió crear una carpeta en Google Drive para que tanto el departamento de seguridad como el de comunicación y el área legal compartieran la información necesaria "para entender qué había que contestar a los medios". "Es una herramienta normal de trabajo cuando personas de distintas áreas tienen que colaborar", explicó.

El departamento de seguridad incorporó a esa carpeta contratos firmados con Cenyt, el primero de ellos en diciembre de 2004, en pleno conflicto con Sacyr por el intento del entonces presidente de la constructora, Luis del Rivero, de hacerse con un paquete significativo de acciones del BBVA y desbancar a Francisco González.

En la carpeta figuraba, además, un documento denominado Informe detallado JC en el que Julio Corrochano, firmante de los acuerdos con Villarejo, indicaba que el encargo de diciembre de 20004 se refería al "tema Sacyr", aunque en el contrato se había puesto otro concepto.

"No leí todos los documentos ni tampoco tuve mucho interés en leerlos todos", aseguró el director de comunicación en referencia a la carpeta en la que se volcó la información tras esa primera noticia. Tiempo después, añadió, "empieza a haber llamadas de otros medios, en concreto de un digital, preguntando sobre facturas de Cenyt, que era la primera vez que yo oía hablar de Cenyt". La afirmación resultó sorprendente porque en los subtítulos de esa noticia inicial difundida por Público ya se mencionaba en mayúsculas a Cenyt como "la empresa del excomisario preso".

Los presidentes

El énfasis del fiscal se centró en que, de acuerdo con la información volcada en la carpeta creada por el director de comunicación, BBVA sabía desde mayo de 2018 que el "objeto real" del contrato con Villarejo era, presuntamente, espiar a Sacyr. "Tratándose de una OPA importante, ¿no lo habló con Francisco González?", preguntó el fiscal Alejandro Cabaleiro.

García Tobin negó: "En ese momento no. Lo que yo tenía que saber es qué decir a los medios [sobre la noticia de Público]. Y el tema de Sacyr no sale hasta enero de 2019, cuando hay un tsunami de noticias sobre el proyecto Trampa, que yo no había visto en ese levantamiento previo de información", dijo.

Según manifestó, fue él quien informó a González de la noticia aparecida en mayo de 2018 y el presidente le dijo "mirad lo que hay y trasladad a los medios lo que sea porque seguro que el banco ha actuado bien".

El fiscal le preguntó entonces si habló con Carlos Torres, que sucedió a González en diciembre de 2018, sobre el contenido de la carpeta online "teniendo en cuenta que se había investigado a Sacyr y Ausbanc. ¿El nuevo presidente sabía esto?". "Desconozco lo que sabía o no sabía. No recuerdo haber hablado con él de esto", contestó el responsable de comunicación del banco, que aseguró que ni González ni Torres le preguntaron nunca sobre el asunto de Villarejo.

"¿Entonces de quién recababa la información para hacer los comunicados del banco o para responder a lo que preguntaban los medios?", insistió el fiscal, que antes había señalado que el director de comunicación depende directamente del presidente del banco. Las respuestas elusivas de García Tobin llevaron al propio juez a intervenir: "Está en su derecho a no contestar, pero si lo hace, por favor, responda a lo que le están preguntado".

Tobin acabó señalando a la responsable de los servicios jurídicos, María Jesús Arribas, "que era a la que me dirigía cuando tenía una duda". De todas maneras, sostuvo que "no recuerdo que ningún periodista me preguntara si se había contratado a Villarejo para espiar a Sacyr y Ausbanc".

