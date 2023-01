Los 10 mejores kits de uñas de gel del 2023

New Mall Media

Lucir una manicura perfecta durante semanas puede parecer un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. Sabemos que acudir semanalmente a un salón de belleza no es la mejor opción, pues tendremos que desembolsar grandes cantidades de dinero y también supone un gasto de tiempo bastante importante. Sin embargo, si no quieres renunciar a llevar unas uñas perfectas y cuidadas durante todo el año, ahora puedes montar tu propio salón de belleza en casa a un coste muy bajo. La solución está en los kits de uñas de gel, una alternativa muy económica y que ofrece resultados completamente profesionales.

Tampoco es necesario que tengas demasiados conocimientos, pues estos kits de uñas de gel incluyen todas las herramientas que necesitas tener a tu alcance. Eso sí, debes tener en cuenta que no todos los productos que hay en el mercado son igual de respetuosos con tus manos, por lo que debes tener mucho cuidado y adquirir solo aquellos que ofrezcan garantías.

En relación con esto, es sumamente importante que compruebes bien los componentes que incluye cada kit de uñas de gel. Si estás dispuesta a lucir una manicura perfecta y adentrarte en el maravilloso mundo del nail art, a continuación te mostramos los diez mejores kits de uñas de gel, a un precio irresistible y con la calidad que necesitas.

Los kits de uñas de gel con la mejor relación calidad-precio

Si te estás iniciando en el amplio universo de las uñas de gel o simplemente hay tantas opciones que no sabes por cuál decantarte, te mostramos los diez kits de uñas de gel profesionales de Amazon. ¡Hechos a tu medida!

TOBEGLAM 6

Se trata de un completo kit para hacer uñas de gel de seis colores con el que podrás pintar tus uñas de gel, ponerte extensiones de uñas transparentes y satisfacer todas tus necesidades. Es un perfecto regalo porque su packaging luce elegante y muy sorprendente. Todos sus ingredientes han pasado los controles de calidad, y son muy apropiados para mantener tus uñas de condiciones muy saludables. Su aplicación es fácil y duradera y sus resultados muy naturales.

Saint-Acior 12PCS

Con este Kit de uñas de gel semipermanentes encontrarás todo lo que necesitas para lucir unas uñas perfectas en tonos naturales y duraderos. Contiene una lámpara LED, doce piezas de esmaltes de gel, una capa superior, un primer y todas las herramientas que necesitas para una manicura perfecta. Este esmalte debe secarse bajo la lámpara UV profesional, y dura entre dos u tres semanas si se hace una correcta aplicación.

Elite99 Lámpara UV LED

Este kit es el complemento ideal para hacerte la manicura en casa. En él encontrarás todo el set de esmaltes semipermanentes, bases y top coats con sus accesorios, ideales para dejar tus uñas como en un salón de belleza. Su lámpara de luz LED puede secar rápido y fácilmente el esmalte de tus uñas de 30 a 60 segundos y ofrece una larga duración, que oscila entre los diez y catorce días. Contiene ingredientes de alta calidad que se adhieren a la uña de forma rápida sin dañarla. Además, es apto para uñas naturales, artificiales y acrílicas.

Kit Comozon

Este kit de uñas de gel es uno de los más completos que podrás encontrar en el mercado. Sus usuarias lo catalogan como uno de los sets más sencillos de utilizar, con unos acabados dignos de los mejores salones de belleza. Además, todos sus ingredientes están testados para mantener el esmalte de tus uñas saludable y mantenerlas fuertes y saludables. En este kit encontrarás más de 36 colores sin tóxicos, listos para ser utilizados, y poder lucir unas uñas de gel bonitas.

Sicartu Kit

En este juego de uñas de gel encontrarás todo lo que suele haber en un salón de belleza para lucir una manicura perfecta. Si te decides por comprar este set, tendrás que saber que incluye un gel de uñas de polietileno de 9x15ml, una top coat de 12ml, una capa base de 12 ml, una solución antideslizante de 30 ml, un cepillo de uñas para uñas y espátula de doble punta, una lima de uñas y cien puntas de uñas. Se trata de un kit de uñas de gel profesional y con el que podrás utilizar diez tamaños de uñas diferentes, sin bandeja de papel, ni pegamento.

En este kit de uñas de gel completo encontrarás tres tipos diferentes de geles de extensión en cómodos envases de 10 ml. Todos ellos están fabricados principalmente con resina natural. Además, todos los colores son de polygel, completamente

En este kit encontrarás diez colores de esmaltes diferentes, en tarritos de quince mililitros. Además, vienen incluidos en el estuche 12 ml de base y capa superior, lámpara LED de 6 W, 100 piezas de diez tamaños de molde para puntas de uñas, 30 ml de solución deslizante, cepillo de uñas de doble cabeza, uñas cortaúñas, lima para pulir uñas, pulidor de uñas, cepillo para lima de uñas, pinzas, dos cajas de accesorios de bricolaje. y puede crear varias uñas de extensión adornadas y hermosas u otros diseños de arte de uñas. Vaya, todas las herramientas necesarias para hacer auténticas obras de arte en tus uñas.

. También incluye una lámpara de secado, un pegamento base, una capa de sellado, una lima y un clip, así como una caja de puntas de uñas con 100 unidades.

Kit completo MYSWEETY

Si te decides por escoger este set de uñas de gel, lo primero que has de saber es que es una fórmula no tóxica, de bajo olor, sin ingredientes agresivos ni adhesivos que provoquen daños en las uñas. Dura hasta dos semanas si opera y cuida adecuadamente. Tiene tres configuraciones de temporizador ajustables. Secado rápido y ahorra un 70% de tiempo para curar las uñas. Contiene veinte piezas de toallitas para quitar el esmalte de tus uñas de manera muy sencilla.

Polvos acrílicos

En este set para uñas de gel encontrarás: un juego de polvo y líquido acrílico que contiene 4x20 grmos de polvo acrílico (rosa, blanco, transparente, rosa desnudo), un tarro de 75 mililitros de líquido acrílico, otro de pegamento, un tazón de vidrio transparente, cinco cepillos de uñas acrílico, veinte piezas para extensión de uñas y dos limas de uñas. Con este set tendrás unas uñas perfectas y secas entre tres o cinco minutos. Además, su adhesión es perfecta y mantiene tus uñas saludables y brillantes.

Extensión de uñas Lictin

En este set de gel de extensiones de uñas de gel, encontrarás ocho tonos diferentes para mantener tus uñas siempre perfectas y a la moda. En él encontrarás: ocho tarros de gel, uno de imprimación, unos de capa de sellado, treinta mililitros de líquido de limpieza, cepillo de uñas, dos limas de uñas y cien rodajas de uñas. Se trata de una formulación 100% segura e inofensiva. El tiempo de secado en lámparas es de tan solo sesenta segundos y se trata de un kit muy sencillo de utilizar, especialmente para aquellas personas que se están iniciando en la práctica de las uñas de gel.

Creamify

Este kit Creamify Gel Nails contiene ocho frascos de 15 ml de gel de extensión de uñas, ocho mililitros de sellador de imprimación, un bolígrafo de doble punta, treinta mililitros de detergente, cincuenta piezas de uñas, quince mililitros de pegamento de diamante funcional, una caja de diamantes dorados, un paquete de brillo plateado, dos limas de uñas, pinzas, bolígrafo de pegamento y caja. Como ves, contiene material muy específico para dar a tus uñas un acabado perfecto. Su secado es de sesenta segundos bajo la lámpara LED.

Guía para comprar kits de uñas de gel y preguntas frecuentes

¿Sabes todo lo que deberías sobre las uñas de gel? Repasamos algunas de las dudas y preguntas más frecuentes para que tengas el conocimiento necesario para decorar tu manicura.

¿Qué es un kit de uñas de gel?

Se trata de un conjunto de productos que están diseñados para realizar uñas de gel artificiales, pero con un resultado muy similar a las naturales. Suelen incluir diferentes productos, herramientas y accesorios, pero destacan siempre la base de gel, un gel de construcción, un top coat y una lámpara LED o UV para secar el gel.

¿Cómo se aplican las uñas de gel?

Debes saber que para realizar esta aplicación necesitas algo de tiempo y es un proceso que lleva varias etapas. En primer lugar es necesario limpiar y preparar las uñas, después hay que aplicar una capa de base de gel y dejar secarar con la lámpara. A continuación se deben aplicar el resto de capas de gel de construcción —las que sean necesarias para conseguir el resultado esperado— y se debe curar con la lámpara entre una y otra. El último paso siempre es el top coat y, por supuesto, la última exposición de la lámpara.

¿Cuáles son las ventajas de las uñas de gel en comparación con las uñas acrílicas?

La principal ventaja es su naturalidad. Las uñas de gel, además de que a simple vista se ven mucho más naturales, también son más beneficiosas para la salud. No es necesario estar pintándolas constantemente y son totalmente inoloras.

¿Cómo se retiran las uñas de gel?

El proceso de retirada de las uñas de gel siempre debe hacerse de manera cuidadosa. Una intervención incorrecta podría dañar seriamente la uña natural. Por eso, es muy importante utilizar herramientas y materiales específicos, que normalmente vienen incluidas en los kits de uñas de gel. Por supuesto, tampoco te olvides de hidratar correctamente tus uñas después de la retirada definitiva.

¿Es segura la aplicación de uñas de gel?

¡Por supuesto que sí! Siempre y cuando las apliques y las retires de manera correcta. Es muy importante que sigas las instrucciones y las recomendaciones básicas del fabricante, así como evitar una exposición prolongada a las lámparas UV o LED.

¿Se pueden hacer diseños en las uñas de gel?

¡Claro que sí! Es una de las principales ventajas de esta técnica, ya que permiten lucir uñas de gel decoradas, de colores o con cualquier otro estampado que se te ocurra. Puedes utilizar plantillas o si eres más habilidosa, hacerlo a mano. ¡Tú pones los límites!

