Cecotec tira el precio de esta potente lavadora: ¡ahora tiene un descuentazo de 100€!

Si tu vieja lavadora ya no puede más, o si necesitas comprar una nueva lavadora para poder lavar los edredones nórdicos sin tener que salir de casa, Cecotec tiene algo para ti. La famosa marca española de robots de limpieza y electrodomésticos para el hogar está de rebajas estas navidades. Su tienda online está repleta de promociones especiales, y una de ellas es perfecta para que puedas dar el salto y comprar una nueva lavadora potente, de gran capacidad y a un precio increíble.

Y es que, solo por tiempo limitado, la Lavadora Cecotec Bolero DressCode 2000 tiene un descuento del 20% en la tienda online de Cecotec. Este modelo suele tener un precio de 500 €, pero ahora te lo puedes llevar a casa por menos de 400 € gracias a este descuento limitado. Es una compra ideal en hogares con familias de varios integrantes por su capacidad, potencia y eficiencia. Pero sigue leyendo, vamos a contarte mucho más sobre ella para que sepas lo que puede hacer.

Lo primero y más importante al hablar de la Lavadora Cecotec Bolero DressCode 2000 son los números. Esta lavadora tiene una capacidad de carga de 10 kilogramos y alcanza una velocidad máxima de 1400 revoluciones por minuto en centrifugado. Todo esto, con una potencia de 1750 W que alimenta un sistema sorprendentemente eficiente gracias a su motor Inverter Plus, pensado para ofrecer la mejor limpieza, y la más rápida, reduciendo al máximo posible el consumo energético. Una solución ideal para ahorrar en la factura de la luz.

Y no solo ahorra así, porque su sistema autodosis controla perfectamente las cantidades de agua, suavizante y detergente para un mayor ahorro y mejor trato de la ropa. Y hay más aún, porque esta lavadora consta de 14 programas perfectos para diferentes tipos de tejidos, prendas y colores. ¿Te has dejado una prenda fuera? No te preocupes, la tecnología Stop&Go te permite detener el lavado, introducir la prenda y retomarlo sin problemas.

Otro de sus grandes alicientes son los programas SteamMax, que se adentran por completo en los tejidos a través del vapor para conseguir no solo una mayor limpieza, sino también una desinfección total, eliminando olores y esterilizando todo tu armario. Por otra parte, su tambor tiene un patrón de copos de nieve que reduce las arrugas y cuida más tus prendas. Es una solución ideal, como decíamos, que pone la guinda a su conjunto de características con un precio de 399 € gracias a esta oferta especial de Cecotec. ¿Te vas a quedar sin esta lavadora?

