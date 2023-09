Esta caseta de Leroy Merlin para organizar tu jardín ¡ahora tiene más de 140€ de descuento!

No hay nada como tener un jardín de casa para poder desconectar, disfrutar del aire libre y estar un poco más en contacto con la naturaleza. Pero de nada sirve tenerlo si está todo desordenado y no lo cuidas como es debido. Si estás aquí es porque ese asunto te preocupa y has pensado en comprar una buena caseta de metal en la que guardar tus cosas y aprovechar mejor el espacio de tu zona ajardinada. Estás en el lugar indicado, porque Leroy Merlin ha lanzado una oferta con la que vas a disfrutar de una de las mejores opciones del mercado a un precio increíble.

La Caseta de metal Duramax Top Venus está rebajada un 28% por tiempo limitado en Leroy Merlin. La tienda especializada en hogar, jardín y bricolaje te ofrece una rebaja de más de 142 € para que puedas comprar este modelo robusto, de buenas dimensiones y mejores materiales, por solo 374 €. Una oportunidad única para sacarle partido a este pequeño almacén sin tener que pagar los más de 516 € que suele costar. ¿Necesites más detalles antes de dar el paso y comprarla? Pues sigue leyendo. Te los vamos a dar todos.

El tamaño importa mucho cuando hablamos de almacenamiento, y en ese sentido, la Caseta de metal Duramax Top Venus cumple a la perfección. Tiene unas medidas totales de 200 x 202 x 123 centímetros con una superficie de 2,48 metros cuadrados. No tiene suelo, pero no lo necesitas para aprovechar el espacio que ofrece a la hora de guardar todos tus utensilios de jardinería o incluso macetas o herramientas para el hogar.

Está hecha en metal de calidad, aunque su acabado simula la madera para ofrecer un aspecto más natural y orgánico. Para aprovechar más el espacio, tiene una doble puerta corredera de 173 x 83 centímetros, con cierre compatible con candados para asegurar su interior fácilmente. Además, y a pesar de su tamaño, es sumamente fácil de montar. Se necesitan pocas herramientas y su manual de instrucciones detalla cada paso a realizar de forma clara, concisa y muy ilustrativa.

Características idóneas para cualquier tipo de jardín, con una vida útil larguísima y totalmente garantizada por muy mal tiempo que haga. Si aprovechas ya esta oferta de Leroy Merlin, podrás disfrutar de esta caseta en casa por solo 374 €. ¡Aprovecha la promoción antes de que acabe!

