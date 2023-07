¡Chollazo en AliExpress!: Este juego de brochas de maquillaje ahora cuesta menos de 14 euros

New Mall Media

Es imposible conseguir un acabado de maquillaje ideal si no se cuenta con un buen juego de brochas. Son piezas imprescindibles en cualquier rutina de imagen y, por desgracia, no siempre se puede contar con ellas. Por suerte, hay tiendas que quieren poner las cosas muy fáciles a todas esas personas que buscan comprar brochas de maquillaje a buen precio. Tiendas como Aliexpress, que tiene una oferta a la que es imposible decir que no.

Y es que este gigante del e-commerce ha puesto en marcha un descuento del 40%, disponible solo por tiempo limitado, en este Juego de 24 brochas de maquillaje. Solo si te animas ya, podrás comprar este completo juego con un descuento de 15 euros que deja su precio en menos de 14 euros, gastos de envío aparte. Suena bien, ¿verdad? Pues vamos a contarte a continuación todo lo que debes saber de este producto para que te termines de decidir.

Captura de pantalla 2023-07-13 140251

Una pieza fundamental en todo el maletín de maquillaje de cualquier persona. Este Juego de 24 brochas de maquillaje viene con un característico diseño que combina el verde y el dorado para darle un toque distintivo, con correctores, aplicadores de sombras de ojos, labios, polvos, pestañas, pinceles bronceadores, cepillos de cejas, blushers, resaltadores y mucho más en su interior.

Un abanico de lo más variado, e ideal para poder conseguir el look que desees o incluso experimentar todo lo que quieras a la hora de maquillarte. El material de los pinceles es fibra de lana, con una solución no-shed específica que permite que el cepillo no dañe la piel, pero garantice la mejor aplicación posible. Además, su acabado es tal que puede presumir de vida útil, siendo de las brochas de maquillaje más duraderas del mercado, y más a ese precio.

Tacto agradable y suave, tamaños ideales para todo tipo de manos, ergonomía y fácil aplicación. Todo esto, acompañado de una variedad enorme y con mil y una posibilidades a la hora de ponerte frente al espejo. Lo mejor de todo es que, además de ser una solución ideal para el maquillaje que siempre quisiste, también es la más barata. Gracias a la oferta que hay ahora mismo en Aliexpress, puedes comprar todo esto por menos de 14 euros y te sobrará incluso dinero. ¿De verdad no vas a aprovechar esta genial oportunidad?

