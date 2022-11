Los mejores manteles de Navidad para decorar una mesa rectangular

New Mall Media

La Navidad está a la vuelta de la esquina y es momento de comenzar a pensar cuál será la decoración que tendremos en nuestra mesa. El mantel es uno de los elementos más importantes para disfrutar de la Nochebuena y la Nochevieja en familia. El mantel para mesas rectangulares ideal debe ser de un material de calidad, lavable y, a ser posible, también antimanchas.

Recopilamos 6 grandes opciones en diferentes medidas para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu mesa y darle un toque diferente a la temporada navideña. Los manteles pueden ser de algodón, poliéster e incluso, alguno de ellos, combinan ambas texturas para ofrecer una mayor calidad. Para mantener su durabilidad, lo mejor es utilizar una plancha en una temperatura media a baja y lavarlos con agua fría.

Mantel KP Home

Este es un mantel de PVC en color creme beige y con una hermosa decoración navideña para cualquier mesa. Podrás utilizarlo en Nochevieja o en cualquier otra ocasión especial. El mantel es rectangular y su medida de 200 x 140 centímetros. También se adapta perfectamente a mesas oblongas y ovales de hasta 6 comensales y con una excelente caída. Además, en caso de ser necesario, podrás cortarlo para utilizarlo en mesas más pequeñas. Este mantel de PVC es impermeable y puedes ponerlo tanto en mesas de interior como en exterior, así como también para cubrir superficies y evitar polvo. Es un producto fabricado en Europa que sigue los más altos estándares de calidad.

Mantel Deconovo

Este mantel navideño es perfecto para disfrutar de una Nochevieja en familia gracias a su tamaño de 280 x 130 centímetros. Está fabricado 100% en poliéster de alta calidad y es muy fácil de limpiar, ya que podrás quitar cualquier suciedad o líquido que haya quedado con un simple paño húmedo. Gracias a su avanzado recubrimiento de poliuretano evitarás que cualquier líquido atraviese la tela y termine arruinando la mesa. Para aumentar su durabilidad, lo mejor es no utilizar lejía, no secar en una secadora y lavarlo con agua fría a una temperatura no mayor de 30ºC. Es recomendable, antes de guardar el mantel, darle un planchado con una plancha a baja temperatura.

Mantel BGEUROPE

Una verdadera mesa navideña debe llevar un mantel de calidad. La empresa BGEUROPE ha lanzado al mercado para esta temporada un excelente producto fabricado con un 80% de algodón y 20% de poliéster. Sus medidas de 350 x 150 serán ideales para cualquier mesa rectangular. Su color rojo burdeos es un clásico de Navidad y será una excelente decoración para cualquier comedor familiar. Después de disfrutar de la cena y de los festejos, bastará con pasar un paño húmedo para dejar el mantel listo para el próximo uso. Ten en cuenta que su textura es antimanchas, por lo que no tendrás que preocuparte en caso de que algún familiar o los niños derramen líquidos o comida en él.

Mantel SRXWO

Este mantel está fabricado en tela poliéster de máxima calidad y es, además, ecológico, impermeable, resistente a líquidos y antimanchas. Lo mejor es que podrás darle varios usos y, gracias a su nivel de impresión premium, el color seguirá teniendo el mismo brillo original. La mesa incluye varios elementos navideños en su diseño, está pensada para compartir la Nochevieja y ofrecer un ambiente muy especial. Para su máximo cuidado, recomendamos lavar el mantel a mano con agua fría y evitar la lavadora. De esta forma, su textura se mantendrá en óptimas condiciones por mucho más tiempo.

Mantel BETESSIN

Este hermoso mantel de Betessin cuenta con un diseño inspirado en madera y con decoraciones navideñas ideales para disfrutar de una cena familiar. Está hecho en poliéster de máxima calidad. Para su cuidado, recomendamos lavar en lavadora con agua fría y una temperatura no mayor a los 30ºC. Además, al momento de guardarlo, lo mejor es utilizar una plancha a temperatura media o baja para no dañar la textura de la tela.

Mantel Amacoam

Su tamaño estándar de 180cm x 150cm te permitirán utilizar este hermoso mantel en casi todas las mesas navideñas. Si el objetivo es compartir un momento en familia, nada mejor que hacerlo con un producto fabricado en poliéster de calidad y que represente el espíritu de la Navidad. No tendrás que preocuparte en caso de derramar líquido o dejar restos de comida en contacto con el mantel ya que con la utilización de un paño húmedo podrás dejarlo listo el próximo uso.

Lo más destacado: Recomendaciones – Para su correcto cuidado, utilizar una lavadora con agua fría o, mejor aún, realizar un lavado a mano. Para su secado, utilizar un tendero y planchar con una temperatura media baja para evitar daños en la textura de la tela.

