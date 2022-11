4 comederos inteligentes para mascotas disponibles en Amazon

New Mall Media

Una de las preocupaciones más habituales entre los dueños de mascotas es tener que dejar a su mascota sola durante un largo periodo de tiempo. A pesar de que nadie quiere, esto a veces es inevitable debido al trabajo, la necesidad de hacer un viaje…

Por este motivo, los comederos inteligentes para mascotas de Amazon son de lo más populares, ya que permiten alimentar de la forma adecuada a tu mascota, aunque no estés en casa. Se trata de una solución perfecta con la que podrás estar varios días fuera de casa sin que tu mascota quede desatendida.

Vamos a ver algunos de los mejores modelos de comederos inteligentes para mascotas de Amazon. Además, te enseñamos qué hay que tener en cuenta de cara a comprar uno para acertar de pleno con la compra.

Honeguaridan Comederos Automáticos

Este comedero inteligente de la marca HoneyGuardian cuenta con una capacidad de 6 litros. Se conecta a la red Wifi para que, a través de su aplicación, puedas dar de comer a tus mascotas a través de tu dispositivo móvil. O, si lo prefieres, también puedes programar el tiempo para que dispense comida de forma automática. Dispone de tapa de bloqueo de seguridad y sellado para que el alimento se encuentre siempre fresco.

VavoPaw Comedero Automático

Este comedero inteligente de la marca VavoPaw tiene una capacidad de 7 litros. Dispone de conexión Wifi para poder alimentar a distancia y establecer también desde el dispositivo móvil la cantidad de comida que se desea dispensar. Cuenta con función de sincronización para desentenderse y establecer un plan de alimentación automático. Tiene grabación por voz de 10 segundos para grabar la voz y así atraer a la mascota a la comida.

Catit PIXI Comedero Inteligente

Comedero inteligente de la marca Catit que permite alimentar a tu mascota con un horario flexible. Cuenta con un depósito de 1.2 litros de capacidad y permite introducir pienso de un tamaño estándar, entre 7 u 9 mm de diámetro. Dispone de un motor silencioso y tiene control anti atascamientos para ofrecer una mayor seguridad.

Balimo Alex 4L Comedero Automático

Este comedero inteligente es de la marca Balimo y cuenta con 4 litros de capacidad y función Wifi para poder alimentar de forma remota a tus mascotas. Si lo prefieres, puedes desentenderte y programarlo para proporcionar hasta 10 comidas al día, dependiendo de las necesidades de tu mascota. Cuenta con función de voz para grabarte llamando a tu mascota y dispone de modo de alimentación dual. Dispone de sensor infrarrojos para evitar que se derrame la comida.

Guía de compra, ¿qué debo de tener en cuenta a la hora de comprar un comedero inteligente para mascotas?

Elegir un buen comedero inteligente para mascotas es importante, al fin y al cabo, está en juego el confort de tu mascota para cuando tu no estés en casa. Veamos todo lo que debes de tener en cuenta a la hora de comprar uno de estos comederos inteligentes para mascotas de Amazon.

El primer aspecto que debes de valorar es el tamaño del depósito. Hay muchas variables que influyen en su tamaño, para empezar, el tipo de perro o gato que tengas en casa. No necesita comer la misma cantidad de comida un chihuahua que un pastor alemán, por ejemplo. Por lo tanto, puede que con un depósito pequeñito un perro grande se quede con hambre.

Por otro lado, también dependerá de los días que debas de pasar fuera. Si no vas a estar en casa una semana completa, el tamaño del depósito que vas a necesitar será más grande que si vas a estar solo un día fuera. También tendrás que calcular las tomas de comida de tu mascota al día y en función de los días que habitualmente suelas estar fuera, elegir el tamaño de depósito correspondiente.

Además, piensa que un comedero inteligente para mascotas de Amazon que cuente con un tamaño más grande, ocupará más espacio. Esto no será problema a la hora de colocarlo en casa, ya que no estarás y no te molestará, pero si a la hora de guardarlo.

Otro aspecto importante es saber si cuenta con Wifi. La gran mayoría de estos comederos cuentan con Wifi para poder utilizarse a distancia, mientras que algunos son manuales y se programan sin necesidad de conectarse a internet.

Que cuente con Wifi es estupendo para poder echar la comida en el comedero a distancia, sin importar donde te encuentres. Adicionalmente, algunos cuentan con sonidos para poder llamar a tus mascotas, ya que podrás grabarte en una pista de audio para que tu mascota te reconozca y acuda al comedero escuchando la orden.

Por lo que respecta al uso de la aplicación, algunas son más sencillas, mientras que otras se pueden programar. Además, algunos comederos inteligentes para mascotas de Amazon cuentan con más extras, como cámaras incorporadas, no solo para conocer el estado de la comida, sino para ver también lo que está haciendo tu mascota cerca del comedero.

Un aspecto importante también son los mecanismos de seguridad con los que cuenta. El comedero debe de estar funcionando y estar siempre disponible, ya que si falla y no dispensa comida, tendremos un problema. Los comederos inteligentes para mascotas de Amazon suelen contar con mecanismos de seguridad que impiden que se atasque la comida cuando esta se expulsa al plato. Además, también suelen contar con sensores para que la comida no se derrame y así tampoco se desperdicie.

Finalmente, valora el diseño del comedero inteligente para mascotas de Amazon para ver cómo lo puedes limpiar. El proceso de limpieza es necesario, ya que evitará que el comedero se estropee con el tiempo o que se contamine la comida que se encuentra en su interior. Un comedero que se pueda limpiar con una mayor facilidad debido al diseño será mucho más útil que uno que no se pueda, por lo que también es un aspecto importante.

